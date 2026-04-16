Kaukajärven, Linnainmaan ja Kämmenniemen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat
16.4.2026 12:59:03 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tampereella Kaukajärven lähiaseman, Linnainmaan sote-aseman ja Kämmenniemen lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä. Samalla puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Lääkärin ja hoitajan vastaanottojen uudet hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumerot ovat:
- Kaukajärven lähiasema 03 311 68230
- Linnainmaan sote-asema ja Kämmenniemen lähiasiointipiste 03 311 68250
Numerot ovat avoinna ma–to klo 8–16 sekä pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15. Numeroissa on kaksi linjaa: kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla, kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä myös jonottamaan.
Vanhoissa numeroissa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät kuukauden ajan automaattisesti uuteen numeroon.
Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi nyt perua myös tekstiviestillä. Tekstiviestinumerot:
- Kaukajärvi 041 730 9327 (ei puheluita)
- Linnainmaa 041 730 9668 (ei puheluita)
- Kämmenniemi 040 806 3257 (ei puheluita)
Tekstiviestinumerot toimivat edelleen myös puhe- ja kuulovammaisten asiointikanavana.
Perusterveydenhuollon vastaanottoaika on mahdollista perua myös digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jos varatun ajan alkuun on vähintään 24 tuntia.
Voit tutustua tarkemmin puhelinuudistukseen osoitteessa pirha.fi/puhelinpalvelummeuudistuu.
Yhteyshenkilöt
Ihalainen SariHoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelutPuh:044 730 1581sari.ihalainen@pirha.fi
Vaskimäki AnneHoitotyön päällikköPuh:044 472 293anne.vaskimaki@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
IPS-työhönvalmennusmalli auttaa mielenterveyden häiriötä sairastavia työelämään – uusia työnantajia etsitään toimintaan mukaan16.4.2026 13:25:17 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella parhaillaan kokeilussa oleva IPS-malli (Individual Placement and Support, suomeksi Sijoita ja valmenna!) on työhönvalmennusmalli henkilöille, joilla on todettu mielenterveyden häiriö. Yhteistyö auttaa motivoituneita ja osaavia työntekijöitä ja työnantajien tarpeita kohtaamaan toisensa.
Tarvitsetko ajan ompeleiden poistoon? – Varaa aika OmaPirhassa16.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue laajentaa OmaPirhan digitaalista ajanvarausta.
Aluehallitus valitsi ensihoidon palveluntuottajat ja avasi pelastusjohtajan viran haettavaksi13.4.2026 10:22:05 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi maanantaina ensihoitopalvelujen yksityiset palveluntuottajat neljälle eri alueelle. Hallitus käsitteli myös valvonnan, omavalvonnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportteja. Avoimeksi tullut pelastusjohtajan virka avattiin julkiseen hakuun.
Pirkkalan sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat9.4.2026 12:23:51 EEST | Tiedote
Pirkkalan sote-asemalla lääkärin ja hoitajan kiireettömien vastaanottojen, kiirevastaanoton ja diabeteshoitajien puhelinnumerot yhdistyvät.
Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä eri tavoin9.4.2026 12:06:45 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä. Pirkanmaan hyvinvointialue, palveluneuvonta ja Lähitorit järjestävät 13.4. maksuttoman webinaarin e-laskusta. Tukea on saatavilla myös webinaarin jälkeen Lähitoreilta.
