Kaukajärven, Linnainmaan ja Kämmenniemen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat

16.4.2026 12:59:03 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tampereella Kaukajärven lähiaseman, Linnainmaan sote-aseman ja Kämmenniemen lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä. Samalla puhelinnumeroihin tulee muutoksia.

Lääkärin ja hoitajan vastaanottojen uudet hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumerot ovat:

  • Kaukajärven lähiasema 03 311 68230
  • Linnainmaan sote-asema ja Kämmenniemen lähiasiointipiste 03 311 68250

Numerot ovat avoinna ma–to klo 8–16 sekä pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15. Numeroissa on kaksi linjaa: kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla, kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä myös jonottamaan.

Vanhoissa numeroissa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät kuukauden ajan automaattisesti uuteen numeroon.

Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi nyt perua myös tekstiviestillä. Tekstiviestinumerot:

  • Kaukajärvi 041 730 9327 (ei puheluita)
  • Linnainmaa 041 730 9668 (ei puheluita)
  • Kämmenniemi 040 806 3257 (ei puheluita)

Tekstiviestinumerot toimivat edelleen myös puhe- ja kuulovammaisten asiointikanavana.

Perusterveydenhuollon vastaanottoaika on mahdollista perua myös digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jos varatun ajan alkuun on vähintään 24 tuntia.

Voit tutustua tarkemmin puhelinuudistukseen osoitteessa pirha.fi/puhelinpalvelummeuudistuu.

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

