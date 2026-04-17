Vt 12 Lahden Kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 klo 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi – käyttöön varareitti

17.4.2026 08:30:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 kello 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi tunneleiden pesujen ja huoltotöiden takia.

Kartta, jossa näkyvät Liipolan ja Patomäen tunnelit sekä varareitit.
Liipolan ja Patomäen tunneleiden varareitti.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sulkee valtatie 12 Lahden kehätien tilapäisesti Liipolan ja Patomäen tunneleiden kohdalla 26. – 30.4.2026 kello 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi tunneleiden pesujen ja huoltotöiden takia. Liikenne ohjataan tunneleiden varareitille.

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tunnelin putket avataan liikenteelle heti pesujen ja huoltotoimenpiteiden päätyttyä.

Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa Terranor Oy.

lahtivaltatie12maantietunnelin sulkeminenmaantietunnelin huoltotyötpäijät-häme

- Terranor Oy, Aatu Eskola, p. 040 190 9568

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

