Vt 12 Lahden Kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 klo 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi – käyttöön varareitti
17.4.2026 08:30:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 kello 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi tunneleiden pesujen ja huoltotöiden takia.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sulkee valtatie 12 Lahden kehätien tilapäisesti Liipolan ja Patomäen tunneleiden kohdalla 26. – 30.4.2026 kello 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi tunneleiden pesujen ja huoltotöiden takia. Liikenne ohjataan tunneleiden varareitille.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tunnelin putket avataan liikenteelle heti pesujen ja huoltotoimenpiteiden päätyttyä.
Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa Terranor Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- Terranor Oy, Aatu Eskola, p. 040 190 9568
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Siltaremontteja alkamassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa17.4.2026 09:41:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus korjaa siltoja Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Parikkalassa ja Taipalsaarella. Sopimukset kahdesta siltaurakasta allekirjoitettiin viikolla 16.
Elinvoimakeskus aloittaa Keltin sillan korjaustyöt Kouvolassa2.4.2026 09:04:56 EEST | Tiedote
Viikolla 15 alkavat korjaustyöt kestävät elokuun loppuun asti, ja ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Sillalle asetetaan painorajoitus erikoiskuljetuksille viikoilla 20-23.
Maanteiden päällystystyöt alkavat31.3.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Päällystystyöt Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä alkavat toukokuun alussa sääolosuhteiden salliessa. Tänä kesänä asfaltointitöitä alueella suorittaa Peab Industri Oy, Asfalttikallio Oy ja GRK Suomi Oy. Tiemerkintöjen tekemisestä vastaa Road Marking Solutions Oy Finland.
Kesänopeuksiin siirrytään Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maanteillä30.3.2026 08:34:49 EEST | Tiedote
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poisto aloitetaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä keskiviikkona 1.4.2026.
Liikenne valtatiellä 7 Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle 7.4. klo 9.00 – 9.4.2026 klo 18.0027.3.2026 08:47:47 EET | Tiedote
Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän pesu- ja huoltotöiden ajaksi ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme