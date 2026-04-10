Kenttäkirurgi Seppo Salmisen vauhdikkaat muistelmat kertovat sodan raakuuksista ja maailman ihmeistä

20.4.2026 12:43:30 EEST | Atena | Tiedote

Leena Hirvosen ja Seppo Salmisen uutuuskirja kuvaa kokeneen kirurgin uskomattomia seikkailuja ja poikkeuksellista työelämää Lähi-idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Pieneltä paikkakunnalta Lapin pohjoisosista ponkaissut Seppo Salminen (s. 1947) on työskennellyt sotakirurgina maailman levottomimmilla kriisialueilla, kuten Pakistanissa ja Ruandassa, jonne Itä-Kongon väkivaltaisuudet ulottuivat suoraan, sekä räjähdysalttiissa Guayanassa.

Lääkäri Seppo Salminen on nähnyt konkreettisesti, mitä tapahtuu uutisten tuolla puolen sotatoimialueilla ja poikkeusoloissa.  

“Kuvissa hymyilen verisissä vaatteissani leikkauksen jälkeen. Jäykkäkouristuksen kangistamat ruumiit makaavat edessäni hoitopöydällä tai amputoidut raajantyngät odottavat paranemistaan. Minulle nämä ovat tavallisia asioita”, Salminen toteaa kirjassaan. 

Salmisen tarina muistuttaa, minkälaisia ruumiillisia vammoja ja henkisiä traumoja kriisit jättävät jälkeensä. Työnsä ohessa hän on kokenut vaaran hetkiä esimerkiksi kohdatessaan aseistautuneita afrikkalaissotilaita ja afgaanisissejä – mutta mukaan on mahtunut myös ikimuistoisia, kauniita tuokioita esimerkiksi mattokaupoilla Pakistanissa tai karibialaisilla hiekkarannoilla.  

“Miten paljon perusarjesta voi nauttia, kun olosuhteet ovat kohdallaan: lasissa valkoinen täydellinen rommi, edessä turkoosit Karibianmeren aallot, taustalla sademetsän kostea kohina.” 

Seppo Salminen asuu Ranskan Lyonissa ranskalaisen vaimonsa ja perheensä kanssa ja viettää eläkepäiviään. Leena Hirvonen (s. 1980) on Oulussa asuva toimittaja ja tietokirjailija, joka on ollut muun muassa Kainuun Sanomien päätoimittaja. Salminen ja Hirvonen ovat aiemmin julkaisseet kirjan Kirurgina Ruandassa

Kirurgina äärioloissa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Raiko Häyrisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 7.5.  

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

KUTSU JULKISTUSTILAISUUTEEN  

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan julkistustilaisuuteen, joka pidetään perjantaina 8.5. klo 15 Otavalla. Tilaisuudessa Seppo Salminen ja Leena Hirvonen esittelevät kirjan ja vastaavat yleisön kysymyksiin ja kommentteihin. Tervetuloa!   

Aika: pe 8.5. klo 15-16.30  

Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki  

Ilmoittautuminen: tästä linkistä >> 

(tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi )  

Atena on osa Otava-konsernia. 

