Green Care -laatumerkkejä Kainuuseen!

Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut sai LuontoHoiva-laatumerkin Kainuussa. LuontoHoiva-laatumerkki on toinen Kainuussa, aiemmin ainoastaan Luontohyvinvointikeskus Tyynelän luonto- ja eläinavusteisilla tukipalveluilla Sotkamossa on ollut ko. merkki. LuontoVoima-laatumerkin sai Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut, Sydänloimun hevospainotteiset palvelut, Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta sekä Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu.



Laatumerkki on merkittävä tunnustus sekä palveluntuottajille että koko alueelle. Se vahvistaa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja julkisen sektorin luottamusta siihen, että toiminta on suunnitelmallista, turvallista ja vaikuttavaa.



KantriLuonto-hanke tuki laatuprosessia



Laatumerkkien taustalla on alueellinen kehittämistyö, jota on tehty KantriLuonto-hankkeessa. Hanke on koonnut yhteen Kainuun luontoalan toimijoita, tarjonnut koulutusta Green Care -laatujärjestelmästä sekä sparrannut yrittäjiä palvelujen tuotteistamisessa ja vaikuttavuuden sanoittamisessa.



KantriLuonto-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kainuun luontoalan elinvoimaa, lisätä palveluiden laatua ja näkyvyyttä sekä rakentaa yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen kanssa. LuontoVoima-laatumerkkien saaminen on konkreettinen osoitus siitä, että kehittämistyö tuottaa tulosta. Hankkeen päätoteuttajana on Kainuun ammattiopisto ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja sen rahoittaa Euroopan maaseuturahasto 2023–2027.



Vaikutuksia koko maakunnalle



Laatumerkkien myötä Kainuun Green Care -palvelutarjonta vahvistuu ja monipuolistuu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, varhaiskasvatuksen luontopedagogiikka sekä luontoperustainen hyvinvointipalvelu tarjoavat vaikuttavia ratkaisuja muun muassa lasten, nuorten ja työikäisten hyvinvoinnin tukemiseen.



LuontoVoima-laatumerkki tekee näkyväksi sen, että Kainuussa on osaamista tuottaa tavoitteellisia, turvallisia ja eettisesti kestäviä luontolähtöisiä palveluja. Samalla se parantaa alueen palveluiden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia toimia yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.



KantriLuonto-hankkeen työ jatkuu alueellisen osaamisen vahvistamiseksi ja uusien luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi.



Linkkejä:



Green Care Fnland ry, Green Care -palvelujen laatu ja laadunhallinta

gcfinland.fi/laatu/



Kainuun ammattiopisto, KantriLuonto-hanke

maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kantriluonto-luonnontuotteista-ja-palveluista-innovaatioita-ja-yrittajyytta-kainuuseen



ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, KantriLuonto-hanke

Lisätiedot:



KantriLuonto-hanke

Kotilainen Heidi

Kainuun ammattiopisto, projektipäällikkö

p. 044 710 1141



Kirsi Sahrman-Hauhia

Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija, MKN Itä-Suomi

kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi

p. 050 570 3039



Yrittäjien yhteystiedot:



Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut (Kajaani)

Hevonkuusen luontohyvinvointipalvelut, Nina Järvenpää

info@hevonkuusen.fi

p. 044 3247 731

Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut Kajaani - Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut



Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut (Kajaani)

Talvikinpolku, Talvikki Saviniemi

tuki@talvikinpolku.fi

p. 050 375 5072



Sydänloimun hevospainotteiset palvelut (Kajaani)

Sydänloimu, Jatta Lohilahti

info@sydanloimu.fi

p. 044 2581694



Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta (Sotkamo)

Sirjatar Oy, Sirja Hukkanen

sirja.hukkanen@ponipirtti.fi

p. 045 783 68216



Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu (Sotkamo)

Kanervan Issikat, Katja Kemppainen

katja.kemppainen1@gmail.com

p. 044 386 2062