ProAgria

Green Care -laatumerkkejä Kainuuseen!

16.4.2026 13:26:19 EEST | ProAgria | Tiedote

Jaa

Viisi kainuulaista luontolähtöistä palvelua ovat saanut Green Care Finland ry:n myöntämän LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkit. Tunnustus osoittaa, että palvelu täyttää Green Care -toiminnan valtakunnalliset laatukriteerit ja perustuu tavoitteelliseen, vastuulliseen ja ammatilliseen luontolähtöiseen toimintaan.

Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut sai LuontoHoiva-laatumerkin Kainuussa. LuontoHoiva-laatumerkki on toinen Kainuussa, aiemmin ainoastaan Luontohyvinvointikeskus Tyynelän luonto- ja eläinavusteisilla tukipalveluilla Sotkamossa on ollut ko. merkki. LuontoVoima-laatumerkin sai Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut, Sydänloimun hevospainotteiset palvelut, Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta sekä Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu.

Laatumerkki on merkittävä tunnustus sekä palveluntuottajille että koko alueelle. Se vahvistaa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja julkisen sektorin luottamusta siihen, että toiminta on suunnitelmallista, turvallista ja vaikuttavaa.


KantriLuonto-hanke tuki laatuprosessia


Laatumerkkien taustalla on alueellinen kehittämistyö, jota on tehty KantriLuonto-hankkeessa. Hanke on koonnut yhteen Kainuun luontoalan toimijoita, tarjonnut koulutusta Green Care -laatujärjestelmästä sekä sparrannut yrittäjiä palvelujen tuotteistamisessa ja vaikuttavuuden sanoittamisessa.

KantriLuonto-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kainuun luontoalan elinvoimaa, lisätä palveluiden laatua ja näkyvyyttä sekä rakentaa yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen kanssa. LuontoVoima-laatumerkkien saaminen on konkreettinen osoitus siitä, että kehittämistyö tuottaa tulosta. Hankkeen päätoteuttajana on Kainuun ammattiopisto ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja sen rahoittaa Euroopan maaseuturahasto 2023–2027.


Vaikutuksia koko maakunnalle


Laatumerkkien myötä Kainuun Green Care -palvelutarjonta vahvistuu ja monipuolistuu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, varhaiskasvatuksen luontopedagogiikka sekä luontoperustainen hyvinvointipalvelu tarjoavat vaikuttavia ratkaisuja muun muassa lasten, nuorten ja työikäisten hyvinvoinnin tukemiseen.

LuontoVoima-laatumerkki tekee näkyväksi sen, että Kainuussa on osaamista tuottaa tavoitteellisia, turvallisia ja eettisesti kestäviä luontolähtöisiä palveluja. Samalla se parantaa alueen palveluiden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia toimia yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.

KantriLuonto-hankkeen työ jatkuu alueellisen osaamisen vahvistamiseksi ja uusien luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi.


Linkkejä:


Green Care Fnland ry, Green Care -palvelujen laatu ja laadunhallinta
gcfinland.fi/laatu/

Kainuun ammattiopisto, KantriLuonto-hanke
maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kantriluonto-luonnontuotteista-ja-palveluista-innovaatioita-ja-yrittajyytta-kainuuseen

ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, KantriLuonto-hanke
Lisätiedot:


KantriLuonto-hanke
Kotilainen Heidi
Kainuun ammattiopisto, projektipäällikkö
p. 044 710 1141

Kirsi Sahrman-Hauhia
Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija, MKN Itä-Suomi
kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi
p. 050 570 3039


Yrittäjien yhteystiedot:


Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut (Kajaani)
Hevonkuusen luontohyvinvointipalvelut, Nina Järvenpää
info@hevonkuusen.fi
p. 044 3247 731
Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut Kajaani - Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut

Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut (Kajaani)
Talvikinpolku, Talvikki Saviniemi
tuki@talvikinpolku.fi
p. 050 375 5072

Sydänloimun hevospainotteiset palvelut (Kajaani)
Sydänloimu, Jatta Lohilahti
info@sydanloimu.fi
p. 044 2581694

Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta (Sotkamo)
Sirjatar Oy, Sirja Hukkanen
sirja.hukkanen@ponipirtti.fi
p. 045 783 68216

Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu (Sotkamo)
Kanervan Issikat, Katja Kemppainen
katja.kemppainen1@gmail.com
p. 044 386 2062

Avainsanat

maatalousgreencarepalvelutkainuu

Kuvat

Lataa

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ProAgria

ProAgrian kasvutilannetiedotus käynnistyy: Kevätkylvöt ovat vähitellen alkamassa15.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote

Vaikka maaliskuu oli mittaushistorian lämpimin, se ei vielä pelloilla näkynyt. Kovan pakkastalven jälkeen pellot olivat roudassa syvältä ja sen sulaminen on ottanut aikansa. Nyt pellot ovat hiljalleen kuivumassa ja lämpenemässä kylvökuntoon. Viime viikkojen yöpakkaset ovat hidastaneet kasvukauden käynnistymistä, mutta vielä ollaan normaalissa aikataulussa tai jopa hieman etuajassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
