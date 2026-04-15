Green Care -laatumerkkejä Kainuuseen!
16.4.2026 13:26:19 EEST | ProAgria | Tiedote
Viisi kainuulaista luontolähtöistä palvelua ovat saanut Green Care Finland ry:n myöntämän LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkit. Tunnustus osoittaa, että palvelu täyttää Green Care -toiminnan valtakunnalliset laatukriteerit ja perustuu tavoitteelliseen, vastuulliseen ja ammatilliseen luontolähtöiseen toimintaan.
Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut sai LuontoHoiva-laatumerkin Kainuussa. LuontoHoiva-laatumerkki on toinen Kainuussa, aiemmin ainoastaan Luontohyvinvointikeskus Tyynelän luonto- ja eläinavusteisilla tukipalveluilla Sotkamossa on ollut ko. merkki. LuontoVoima-laatumerkin sai Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut, Sydänloimun hevospainotteiset palvelut, Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta sekä Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu.
Laatumerkki on merkittävä tunnustus sekä palveluntuottajille että koko alueelle. Se vahvistaa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja julkisen sektorin luottamusta siihen, että toiminta on suunnitelmallista, turvallista ja vaikuttavaa.
KantriLuonto-hanke tuki laatuprosessia
Laatumerkkien taustalla on alueellinen kehittämistyö, jota on tehty KantriLuonto-hankkeessa. Hanke on koonnut yhteen Kainuun luontoalan toimijoita, tarjonnut koulutusta Green Care -laatujärjestelmästä sekä sparrannut yrittäjiä palvelujen tuotteistamisessa ja vaikuttavuuden sanoittamisessa.
KantriLuonto-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kainuun luontoalan elinvoimaa, lisätä palveluiden laatua ja näkyvyyttä sekä rakentaa yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen kanssa. LuontoVoima-laatumerkkien saaminen on konkreettinen osoitus siitä, että kehittämistyö tuottaa tulosta. Hankkeen päätoteuttajana on Kainuun ammattiopisto ja osatoteuttajana ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja sen rahoittaa Euroopan maaseuturahasto 2023–2027.
Vaikutuksia koko maakunnalle
Laatumerkkien myötä Kainuun Green Care -palvelutarjonta vahvistuu ja monipuolistuu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, varhaiskasvatuksen luontopedagogiikka sekä luontoperustainen hyvinvointipalvelu tarjoavat vaikuttavia ratkaisuja muun muassa lasten, nuorten ja työikäisten hyvinvoinnin tukemiseen.
LuontoVoima-laatumerkki tekee näkyväksi sen, että Kainuussa on osaamista tuottaa tavoitteellisia, turvallisia ja eettisesti kestäviä luontolähtöisiä palveluja. Samalla se parantaa alueen palveluiden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia toimia yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.
KantriLuonto-hankkeen työ jatkuu alueellisen osaamisen vahvistamiseksi ja uusien luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi.
Linkkejä:
Green Care Fnland ry, Green Care -palvelujen laatu ja laadunhallinta
gcfinland.fi/laatu/
Kainuun ammattiopisto, KantriLuonto-hanke
maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kantriluonto-luonnontuotteista-ja-palveluista-innovaatioita-ja-yrittajyytta-kainuuseen
ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, KantriLuonto-hanke
maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kantriluonto-luonnontuotteista-ja-palveluista-innovaatioita-ja-yrittajyytta-kainuuseen
Lisätiedot:
KantriLuonto-hanke
Kotilainen Heidi
Kainuun ammattiopisto, projektipäällikkö
p. 044 710 1141
Kirsi Sahrman-Hauhia
Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija, MKN Itä-Suomi
kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi
p. 050 570 3039
Yrittäjien yhteystiedot:
Hevonkuusen luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut (Kajaani)
Hevonkuusen luontohyvinvointipalvelut, Nina Järvenpää
info@hevonkuusen.fi
p. 044 3247 731
Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut Kajaani - Hevonkuusen Luontohyvinvointipalvelut
Talvikinpolun koira-avusteiset palvelut (Kajaani)
Talvikinpolku, Talvikki Saviniemi
tuki@talvikinpolku.fi
p. 050 375 5072
Sydänloimun hevospainotteiset palvelut (Kajaani)
Sydänloimu, Jatta Lohilahti
info@sydanloimu.fi
p. 044 2581694
Päiväkoti Ponipirtin luontotoiminta (Sotkamo)
Sirjatar Oy, Sirja Hukkanen
sirja.hukkanen@ponipirtti.fi
p. 045 783 68216
Kanervan Issikat – Luonnosta Luonnolle -palvelu (Sotkamo)
Kanervan Issikat, Katja Kemppainen
katja.kemppainen1@gmail.com
p. 044 386 2062
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
ProAgrian kasvutilannetiedotus käynnistyy: Kevätkylvöt ovat vähitellen alkamassa15.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Vaikka maaliskuu oli mittaushistorian lämpimin, se ei vielä pelloilla näkynyt. Kovan pakkastalven jälkeen pellot olivat roudassa syvältä ja sen sulaminen on ottanut aikansa. Nyt pellot ovat hiljalleen kuivumassa ja lämpenemässä kylvökuntoon. Viime viikkojen yöpakkaset ovat hidastaneet kasvukauden käynnistymistä, mutta vielä ollaan normaalissa aikataulussa tai jopa hieman etuajassa.
Maaseudun Puolesta -kunniamaininnan ansaitsevia voi nyt ehdottaa vuodelle 202610.4.2026 11:40:25 EEST | Tiedote
Maaseudun Puolesta -kunniamainintoja voi nyt ehdottaa tälle vuodelle. Ehdottaminen on avointa kaikille, ja palkinnon saajaksi voi esittää yksilöä, yhteisöä tai yritystä valintakriteerien mukaisesti.
Lammastilat katsovat haasteista huolimatta tulevaisuuteen26.3.2026 12:14:33 EET | Tiedote
Suomalaiset lammastilat elävät murrosvaihetta, jossa arjen toimintaympäristöä haastavat petopaine, tuotteiden jatkojalostukseen liittyvät kysymykset sekä maisemanhoidon rahoitusleikkaukset. Haasteista huolimatta tiloilla katsotaan määrätietoisesti eteenpäin. Lammas- ja vuohitilat kehittävät toimintaansa kohti ammattimaisempaa, vastuullista ja entistä kilpailukykyisempää tuotantoa.
Suomalaisten lehmien maitotuotos ja kestävyys parantuneet – Tuottavimmat karjat löytyvät Reisjärveltä, Pedersören kunnasta ja Siilinjärveltä25.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Suomalainen tuotosseurantalehmä tuotti vuonna 2025 keskimäärin 11 347 kg energiakorjattua maitoa, maitotuotos kasvoi 176 kg EKM edellisvuodesta.
Katseet kasvukauteen ja kasvinsuojeluun AgriHuittisissa 27.3.23.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat ovat mukana AgriHuittinen-tapahtumassa Kiviniityn tiloissa ja ProAgria Länsi-Suomen toimistolla osoitteessa Torkinkatu 14.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme