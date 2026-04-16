IPS-työhönvalmennusmalli auttaa mielenterveyden häiriötä sairastavia työelämään – uusia työnantajia etsitään toimintaan mukaan

IPS-toimintamallilla tavoitellaan mielenterveyden häiriötä sairastavan työnhakijan nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille hänen omat vahvuutensa, osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa huomioiden. Työtä ei nähdä kuntoutumisen päätepisteenä, vaan tärkeänä osana toipumista. IPS-työhönvalmentajat tukevat sekä työntekijää että työnantajaa koko prosessin ajan työnkuvan määrittelystä perehdytykseen ja työssä pysymisen tukemiseen.

–Tunnemme hyvin työnhakijamme, joten pystymme ehdottamaan työnantajille sopivia tekijöitä erilaisiin tehtäviin. Meillä on työnhakija-asiakkaina laajasti erilaisia osaamis- ja koulutustaustan omaavia, erittäin motivoituneita ja ennen kaikkea hyviä tyyppejä, kertoo IPS-työhönvalmentaja Anniina Julkunen.

Työnantajille IPS-työhönvalmennus tarjoaa maksuttoman ja sujuvan tavan rekrytoida ja rakentaa kestäviä työsuhteita. Työnantaja saa pääsyn uuteen motivoituneeseen ja sitoutuneeseen osaajajoukkoon, henkilökohtaisen työhönvalmentajan tuen rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja työarjessa sekä konkreettisen tavan vahvistaa yrityksen vastuullisuutta ja työyhteisön monimuotoisuutta.

–Tutkimustenkin mukaan IPS-valmennuksessa olevalle työntekijälle tarjottu tuki auttaa häntä palaamaan ja kiinnittymään työelämään. Työn teko ja yhteiskuntaan osallistuminen on meille jokaiselle hyvinvoinnin kannalta tärkeää – varsinkin, jos on sattunut elämässään sairastumaan ja sen takia joutunut sivuun työelämästä. Palaaminen työn äärelle ilman tukea voi olla vaikeaa, sanoo IPS-työhönvalmentaja ja tiiminvetäjä Meri Honkaniemi.

Työhönvalmennukseen osallistuva Eveliina Pukero kokee valmennusprosessin hyödyttävän useammallakin tavalla.

–IPS-tapaamiset ovat tuoneet kevyttä, pientä rutiinia viikkoihin ja saaneet motivoitua hakemaan myös mahdollisiin koulutuksiin työuran edistämiseksi. Olen saanut myös tervettä itsetunnon kohotusta ja ylipäätään hyvän mielen tapaamisista, vaikka olisi käsitelty myös vakavia aiheita, hän kertoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueella IPS-työhönvalmennushanke on osa laajempaa tavoitetta vahvistaa työkykyä, osallisuutta ja mielenterveyttä. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa toimintamalli pysyväksi osaksi hyvinvointialueen palveluita. Suomessa IPS-toimintamallia kehitetään ja koordinoidaan valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johdolla osana kansallista mielenterveysstrategiaa.

IPS-mallin käyttöönotto on jo johtanut ensimmäisiin työllistymisiin. Työhönvalmennukselle tärkeän työnantajayhteistyön vahvistamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialue etsii jatkuvasti uusia työnantajakumppaneita eri toimialoilta. Yhteistyö voi alkaa yksittäisestä rekrytoinnista ja kehittyä pidempiaikaiseksi kumppanuudeksi.