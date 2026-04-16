IPS-työhönvalmennusmalli auttaa mielenterveyden häiriötä sairastavia työelämään – uusia työnantajia etsitään toimintaan mukaan
16.4.2026 13:25:17 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella parhaillaan kokeilussa oleva IPS-malli (Individual Placement and Support, suomeksi Sijoita ja valmenna!) on työhönvalmennusmalli henkilöille, joilla on todettu mielenterveyden häiriö. Yhteistyö auttaa motivoituneita ja osaavia työntekijöitä ja työnantajien tarpeita kohtaamaan toisensa.
IPS-toimintamallilla tavoitellaan mielenterveyden häiriötä sairastavan työnhakijan nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille hänen omat vahvuutensa, osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa huomioiden. Työtä ei nähdä kuntoutumisen päätepisteenä, vaan tärkeänä osana toipumista. IPS-työhönvalmentajat tukevat sekä työntekijää että työnantajaa koko prosessin ajan työnkuvan määrittelystä perehdytykseen ja työssä pysymisen tukemiseen.
–Tunnemme hyvin työnhakijamme, joten pystymme ehdottamaan työnantajille sopivia tekijöitä erilaisiin tehtäviin. Meillä on työnhakija-asiakkaina laajasti erilaisia osaamis- ja koulutustaustan omaavia, erittäin motivoituneita ja ennen kaikkea hyviä tyyppejä, kertoo IPS-työhönvalmentaja Anniina Julkunen.
Työnantajille IPS-työhönvalmennus tarjoaa maksuttoman ja sujuvan tavan rekrytoida ja rakentaa kestäviä työsuhteita. Työnantaja saa pääsyn uuteen motivoituneeseen ja sitoutuneeseen osaajajoukkoon, henkilökohtaisen työhönvalmentajan tuen rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja työarjessa sekä konkreettisen tavan vahvistaa yrityksen vastuullisuutta ja työyhteisön monimuotoisuutta.
–Tutkimustenkin mukaan IPS-valmennuksessa olevalle työntekijälle tarjottu tuki auttaa häntä palaamaan ja kiinnittymään työelämään. Työn teko ja yhteiskuntaan osallistuminen on meille jokaiselle hyvinvoinnin kannalta tärkeää – varsinkin, jos on sattunut elämässään sairastumaan ja sen takia joutunut sivuun työelämästä. Palaaminen työn äärelle ilman tukea voi olla vaikeaa, sanoo IPS-työhönvalmentaja ja tiiminvetäjä Meri Honkaniemi.
Työhönvalmennukseen osallistuva Eveliina Pukero kokee valmennusprosessin hyödyttävän useammallakin tavalla.
–IPS-tapaamiset ovat tuoneet kevyttä, pientä rutiinia viikkoihin ja saaneet motivoitua hakemaan myös mahdollisiin koulutuksiin työuran edistämiseksi. Olen saanut myös tervettä itsetunnon kohotusta ja ylipäätään hyvän mielen tapaamisista, vaikka olisi käsitelty myös vakavia aiheita, hän kertoo.
Pirkanmaan hyvinvointialueella IPS-työhönvalmennushanke on osa laajempaa tavoitetta vahvistaa työkykyä, osallisuutta ja mielenterveyttä. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa toimintamalli pysyväksi osaksi hyvinvointialueen palveluita. Suomessa IPS-toimintamallia kehitetään ja koordinoidaan valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johdolla osana kansallista mielenterveysstrategiaa.
IPS-mallin käyttöönotto on jo johtanut ensimmäisiin työllistymisiin. Työhönvalmennukselle tärkeän työnantajayhteistyön vahvistamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialue etsii jatkuvasti uusia työnantajakumppaneita eri toimialoilta. Yhteistyö voi alkaa yksittäisestä rekrytoinnista ja kehittyä pidempiaikaiseksi kumppanuudeksi.
Yhteyshenkilöt
Noora VehmasProjektipäällikköPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0503015485noora.vehmas@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Kaukajärven, Linnainmaan ja Kämmenniemen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat16.4.2026 12:59:03 EEST | Tiedote
Tampereella Kaukajärven lähiaseman, Linnainmaan sote-aseman ja Kämmenniemen lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä. Samalla puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Tarvitsetko ajan ompeleiden poistoon? – Varaa aika OmaPirhassa16.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue laajentaa OmaPirhan digitaalista ajanvarausta.
Aluehallitus valitsi ensihoidon palveluntuottajat ja avasi pelastusjohtajan viran haettavaksi13.4.2026 10:22:05 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi maanantaina ensihoitopalvelujen yksityiset palveluntuottajat neljälle eri alueelle. Hallitus käsitteli myös valvonnan, omavalvonnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportteja. Avoimeksi tullut pelastusjohtajan virka avattiin julkiseen hakuun.
Pirkkalan sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat9.4.2026 12:23:51 EEST | Tiedote
Pirkkalan sote-asemalla lääkärin ja hoitajan kiireettömien vastaanottojen, kiirevastaanoton ja diabeteshoitajien puhelinnumerot yhdistyvät.
Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä eri tavoin9.4.2026 12:06:45 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä. Pirkanmaan hyvinvointialue, palveluneuvonta ja Lähitorit järjestävät 13.4. maksuttoman webinaarin e-laskusta. Tukea on saatavilla myös webinaarin jälkeen Lähitoreilta.
