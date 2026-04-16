Rikoksetta rangaistut – Tietokirja Suomen työlaitoksista ///HUOM KIRJAN EMBARGO ON 26.4.///
16.4.2026 13:34:16 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
///LISÄYS SILTALAN EDELLISEEN TIEDOTTEESEEN: KIRJAN EMBARGO ON 26.4. KLO 00.01///
Suomessa toimi 1920-luvulta alkaen aina 1980-luvulle saakka työlaitoksia, joiden avulla pyrittiin puuttumaan rikoksiin jo ennen kuin ne edes tapahtuivat.
Huonosti tunnetut, mutta yhteiskunnallisesti merkittävät työlaitokset toimivat kehittyvän hyvinvointiyhteiskunnan laajalti hyväksyttynä varjopuolena.
Työlaitosten historia on yksilönvapauden menetyksen ja sääntö-Suomen historiaa. Katariina Parhin ja Vesa Rannan teos Rikoksetta rangaistut – Sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa kertoo, miksi työlaitoksia perustettiin, kuka niihin joutui, ja mitä niissä koettiin.
***
Kirjaan perustuva näyttely avautuu yleisölle Työväenmuseo Werstaalla Tampereella vappuaattona 30.4.
https://www.tyovaenmuseo.fi/nayttelyt/tulevat-nayttelyt/
Medialla on mahdollisuus haastatella kirjan tekijöitä keskiviikkona 29.4. Yht: Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala, hanna.yli-hinkkala@tyovaenmuseo.fi
FT Katariina Parhi on tieteenhistorian tutkija ja kriminologian dosentti.
Vesa Ranta on kuvajournalisti, videontekijä ja valokuvataiteilija.
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
LÄSNÄ! – Matka espanjalaisen fasismin juurille13.4.2026 13:54:10 EEST | Tiedote
Vuosi 1939. Espanjan sisällissota on ohi. Maa on raunioina. Fasistisen falangisti-puolueen perustajan José Antonio Primo de Riveran hauta avataan Alicanten hautausmaalla. Hänen falangistitoverinsa kantavat arkkua harteillaan 467 kilometrin matkan haudattavaksi 1500-luvulla rakennettuun luostariin, El Escorialiin, jossa Espanjan kuninkaat lepäävät. Yksitoista päivää ja kymmenen yötä aavemainen kulkue etenee sodan runtelemien kaupunkien ja kylien läpi. Ylös kohotetut aseet ja äänekäs propaganda osoittaa, kuka uudessa Espanjassa hallitsee. Sota ei kuitenkaan ole ohi. Vangit, teloitetut, karkotetut, pakkotyöläiset, keskitysleirien vangit, ikuisesti häpeään joutuneet sodan häviäjät – he ovat edelleen läsnä. Paco Cerdàn eloisan kerronnallisessa tietokirjassa Läsnä! Matka espanjalaisen fasismin juurille hekin pääsevät ääneen.
Ruoka on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa – Hyvää Oulua – Kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon -kirja julkistetaan Helsingissä 15.4. ja Oulussa 16.4.8.4.2026 14:44:12 EEST | Tiedote
Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki, Oulu2026. Arctic Food Lab -kokonaisuus tuo ruokakulttuurin mukaan Oulu2026-ohjelmaan, ruoan tuottajista vähittäismyyntiin ja ruokatapahtumiin. Hyvää Oulua -kirjaan on koottu kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon. Piia Rantala-Korhosen kirjoittamassa, upeasti kuvitetussa teoksessa tutustutaan alueen ruokailmiöihin, hienoihin raaka-aineisiin ja tekijöihin. Kirjassa on reseptejä sekä perinteisiin ja tämän päivän ruokiin. *** TERVETULOA kirjan Helsingin julkistamistilaisuuteen Oodi-kirjastoon keskiviikkona 15.4. kello 10. Oulussa infotilaisuus kirjasta järjestetään seuraavana päivänä 16.4. kello 10 Oulu2026 Infossa (Kauppakortteli Pekuri, 2. kerros).
Mikko Lohikosken muistelmat Niin kauas kuin maailmaa riittää – Kirjan julkistamistilaisuus on 16.4. Helsingissä8.4.2026 10:34:55 EEST | Tiedote
Ainutlaatuinen kuvaus elämäntyöstä rauhan ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kanslianeuvos Mikko Lohikoskella on takanaan pitkä ja ansiokas ura kansalaisjärjestöissä ja virkamiehenä sekä kotimaassa että ulkomailla. Elävästi ja lämpimästi kerrotuista muistelmista avautuu poikkeuksellinen näköala siihen, kuinka suomalainen sodan jälkeinen yhteiskunta askel askeleelta avautui tuntemaan vastuuta muusta maailmasta, osoittamaan solidaarisuutta kaukaisiakin kansoja kohtaan sekä toimimaan rauhan ja aseidenriisunnan puolesta. *** TERVETULOA Niin kauas kuin maailmaa riittää -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 16.4. Postitalon Rosebud-kirjakauppaan kello 17. - Yleisölle avoimeen tilaisuuteen ei tarvita ilmoittautumista.
Kulkurin kirja-automaatit tuovat kirjat sinne, missä lukijat ovat – Siltalalle uusi aluevaltaus kirjamyynnin saralla30.3.2026 08:54:34 EEST | Tiedote
Kustannusosakeyhtiö Siltala aloittaa yhteistyön Kulkurin kirja Oy:n kanssa. Tavoitteena on laajentaa kirja-automaattien verkosto valtakunnalliseksi.
