Keski-Suomen hyvinvointialueella hoitotarvikkeiden jakelukäytänteet yhtenäistetään
16.4.2026 13:53:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue yhdenmukaistaa hoitotarvikejakelun käytäntöjä Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Lapin ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa.
Muutokset maksuttomuudesta perustuvat terveydenhuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoihin ja selvityksiin pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelmista. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää toimintaa ja varmistaa, että hoitotarvikkeet kohdentuvat oikea-aikaisesti ja lääketieteellisesti perusteltuun tarpeeseen.
Pitkäaikaissairauksien hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet säilyvät edelleen maksuttomina. Näitä ovat muun muassa avannetarvikkeet, katetrit ja virtsankeräystarvikkeet, kriteerien täyttyessä inkontinenssitarvikkeet, diabeteksen hoitotarvikkeet, dialyysi- ja ravinnonsiirtotarvikkeet, pitkäaikaisten haavojen hoitotarvikkeet ja INR-kotimittauksen tarvikkeet, joilla henkilö voi itse mitata veren hyytymistä kotona.
Keski-Suomen hyvinvointialueella maksuttomia hoitotarvikkeita jaetaan tällä hetkellä noin 50 000 asiakkaalle. Hoitotarvikkeisiin on avoterveydenhuollon palveluissa varattu rahaa tälle vuodelle 13,5 miljoonaa euroa.
-Haluan korostaa sitä, että maksuttomuus ei ole poistumassa pitkäaikaissairauksien hoidosta, vaan päivityksen myötä tavoitteena on yhtenäiset hoitotarvikejakelukäytännöt. Kun käytännöt ovat yhtenäiset, ammattilaisten työ helpottuu ja asiakkaiden kohtelu on entistä tasapuolisempaa, kuvaa päivitystilannetta palvelujohtaja Anne Pihl.
Maksuttomuus perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja lääketieteelliseen arvioon
Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden ohjeen päivityksen myötä asiakkaille jaettavat tuotteet ja niitä koskevat lähetteet arvioidaan uudelleen.
Jatkossakin hoitotarvikkeiden myöntäminen perustuu pitkäaikaiseen yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja lääketieteelliseen arvioon. Ammattilainen arvioi aina yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeiden kulutus määritellään Käypä hoito -suositusten tai yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
– Haluamme varmistaa, että jokainen hoitotarvikkeisiin oikeutettu asiakas saa juuri omaan tilanteeseensa sopivat hoitotarvikkeet, oikeaan aikaan ja oikeassa määrässä. Jakelu perustuu aina terveydenhuollon ammattilaisen arvioon ja yksilölliseen tarpeeseen, kertoo palvelujohtaja Anne Pihl.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Pihl, avoterveydenhuollon vastuualueen palvelujohtaja, anne.pihl@hyvaks.fi, puh. 050 591 9008
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, tuija.melville@hyvaks.fi, pu. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
