HUSin yhtymähallitus kokoontuu 20.4.2026

Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti avataan 20.4.2026 14.4.2026 14:14:53 EEST | Tiedote

Maanantaista 20.4. alkaen Jorvin sairaalaan saavutaan päiväaikaan uuden pääsisäänkäynnin kautta. Uusi sisäänkäynti sijaitsee tammikuussa valmistuneessa osastorakennuksessa, josta kuljetaan myös Jorvin vanhaan sairaalarakennukseen. Uudisrakennuksesta otetaan käyttöön tässä vaiheessa vain pääovi ja pääaula. Muutos ei koske synnyttäjiä ja päivystykseen tulijoita.