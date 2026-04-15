HUS

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 20.4.2026

16.4.2026 15:10:51 EEST | HUS | Tiedote

HUSin yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 20.4.2026 käsittelemään muun muassa talousarvioesitystä vuodelle 2027 sekä tammi-helmikuun 2026 toimintaa ja taloutta.

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.


HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Yhteyshenkilöt

yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851

toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

hus.fi

Jorvs sjukhus nya huvudingång öppnas den 20 april 2026

Från och med måndagen den 20 april anländer man dagtid till Jorvs sjukhus via den nya huvudingången. Den nya ingången är belägen i avdelningsbyggnaden som färdigställdes i januari och genom vilken man också går till Jorvs gamla sjukhusbyggnad. I detta skede tas endast huvudingången och huvudentréhallen i bruk i nybyggnaden. Ändringen gäller inte föderskor och personer som kommer till jouren.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye