Keskustan puoluesihteeri Siika-aho myönteisestä puoluebarometrista: muutoshalu väreilee ilmassa
16.4.2026 14:09:51 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho iloitsee tuoreimmasta puoluebarometrista, jonka mukaan peräti 45 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti Keskustaan. Puolueen saamat hyvät arviot eivät tule yllätyksenä puoluesihteerille.
– Keskustan myötätuuli näkyy myös myönteisenä jäsenkehityksenä. Viime vuonna Keskustaan liittyi yli 2000 uutta ihmistä, ja tahti on tänä vuonna vain kiihtynyt.
Puoluesihteerin mukaan Keskustan katse on jo vahvasti tasan vuoden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa.
– Lähtötilanne on Keskustan kannalta hyvä. Suomalaiset katsovat meihin kiinnostuneena. Muutoshalu väreilee ilmassa. Keskusta tarjoaa vaihtoehdon paremmaksi suunnaksi.
– Tärkein tavoitteemme on muuttaa suomalaisten kiinnostus ääniksi paremman johtajuuden ja tulevaisuuskon puolesta, Siika-aho toteaa.
Siika-aho muistuttaa, että Keskustan tavoite on kirkas. Puolue tavoittelee eduskuntavaaleissa ykköspuolueen asemaa ja pääministerin paikkaa.
– Muutos parempaan tapahtuu vain äänestämällä vaaleissa. Keskusta tarjoaa johtajuutta ja työkalut Suomen paremmista päivistä.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
