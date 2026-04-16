Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
16.4.2026 14:12:20 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Laukaassa paloi pieni purukasa
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 16.04.2026
Muu tulipalo keskisuuri, Laukaa Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen 13:37 Jyväskylän Laukaan teollisuusalueelta; tulipalo muu, keskisuuri. Palo saatiin nopeasti hallintaan ja sammumaan yhden yksikön voimin. Palossa ei vahingoittunut henkilöitä tai rakennuksia.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
