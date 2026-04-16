Keski-Suomen hyvinvointialueella hoitotarvikkeiden jakelukäytänteet yhtenäistetään 16.4.2026 13:53:07 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue yhdenmukaistaa hoitotarvikejakelun käytäntöjä Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Lapin ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa. Muutokset maksuttomuudesta perustuvat terveydenhuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoihin ja selvityksiin pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelmista. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää toimintaa ja varmistaa, että hoitotarvikkeet kohdentuvat oikea-aikaisesti ja lääketieteellisesti perusteltuun tarpeeseen.