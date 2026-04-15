Suonenjoen Eurojackpot-voittaja: ”Ei tätä vieläkään tahdo todeksi uskoa”

Voitto paljastui kaupan kassalla arvonnan jälkeisenä päivänä.

- Pyysin kassalla, että katsopa, tulisiko tällä pelillä mitään ja kassaneiti sanoi, että sinun pitää soittaa Veikkaukseen, niin ne kertovat, miten paljon siellä on, voittaja muistelee.

Soitto Veikkauksen asiakaspalveluun toi vahvistuksen – pelissä oli miljoonan euron voitto.

- Kyllä tämä voitto alkaa jo tuntua omalta, mutta summa on niin iso, ettei tätä vieläkään tahdo todeksi uskoa, pohtii voittaja.

Voittaja aikoo vielä sulatella asiaa kaikessa rauhassa ja miettiä, miten sijoittaa voittonsa. Tieto voitosta pidetään visusti perhepiirissä. Suonenjoen voittajalla on kuitenkin jo mielessään yksi tapa jakaa iloa lähipiirilleen.

- Jossain välissä aion kutsua perheen koolle ja kertoa voitosta. Lapsia ja lapsenlapsia aion muistaa. On kiva muistaa kasvavia lapsia, sanoo voittaja.

Voittopelin myyneessä Suonenjoen K-Supermarketissa on tarjolla kahvit Eurojackpot-voiton kunniaksi perjantaina 17.4. klo 10–18.

- Lämpimät onnittelut uudelle miljonäärille! Hän on tervetullut kahvittelemaan Miljonäärisalonkiin päävoiton kunniaksi, sanoo Veikkauksen viestintäasiantuntija Tuomas Dahlroos.

Suonenjoen viisi suurinta veikkausvoittoa

Lotto 2,8 miljoonaa, kierros 25/2013, R-kioski Suonenjoki

Lotto 1,2 miljoonaa, kierros 21/2019, veikkaus.fi

Eurojackpot 1,0 miljoonaa, kierros 15/2026, K-Supermarket Suonenjoki (osuus viiden osuuden porukasta)

Pitkäveto, 231 000 €, kierros 35/2018, veikkaus.fi

Keno 200 000 €, kierros 26/2023, veikkaus.fi