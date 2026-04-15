Suonenjoen Eurojackpot-voittaja: ”Ei tätä vieläkään tahdo todeksi uskoa”
16.4.2026 14:23:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Yksi tiistain 7.4. Eurojackpot-arvonnan (kierros 15/2026) Suomeen tulleista miljoonista matkasi Suonenjoelle. Tuore miljonääri oli ostanut porukkaosuuden Suonenjoen K-Supermarketista. Tavoitimme voittajan alkuviikosta ja pääsimme kyselemään hänen tunnelmiaan.
Voitto paljastui kaupan kassalla arvonnan jälkeisenä päivänä.
- Pyysin kassalla, että katsopa, tulisiko tällä pelillä mitään ja kassaneiti sanoi, että sinun pitää soittaa Veikkaukseen, niin ne kertovat, miten paljon siellä on, voittaja muistelee.
Soitto Veikkauksen asiakaspalveluun toi vahvistuksen – pelissä oli miljoonan euron voitto.
- Kyllä tämä voitto alkaa jo tuntua omalta, mutta summa on niin iso, ettei tätä vieläkään tahdo todeksi uskoa, pohtii voittaja.
Voittaja aikoo vielä sulatella asiaa kaikessa rauhassa ja miettiä, miten sijoittaa voittonsa. Tieto voitosta pidetään visusti perhepiirissä. Suonenjoen voittajalla on kuitenkin jo mielessään yksi tapa jakaa iloa lähipiirilleen.
- Jossain välissä aion kutsua perheen koolle ja kertoa voitosta. Lapsia ja lapsenlapsia aion muistaa. On kiva muistaa kasvavia lapsia, sanoo voittaja.
Voittopelin myyneessä Suonenjoen K-Supermarketissa on tarjolla kahvit Eurojackpot-voiton kunniaksi perjantaina 17.4. klo 10–18.
- Lämpimät onnittelut uudelle miljonäärille! Hän on tervetullut kahvittelemaan Miljonäärisalonkiin päävoiton kunniaksi, sanoo Veikkauksen viestintäasiantuntija Tuomas Dahlroos.
Suonenjoen viisi suurinta veikkausvoittoa
Lotto 2,8 miljoonaa, kierros 25/2013, R-kioski Suonenjoki
Lotto 1,2 miljoonaa, kierros 21/2019, veikkaus.fi
Eurojackpot 1,0 miljoonaa, kierros 15/2026, K-Supermarket Suonenjoki (osuus viiden osuuden porukasta)
Pitkäveto, 231 000 €, kierros 35/2018, veikkaus.fi
Keno 200 000 €, kierros 26/2023, veikkaus.fi
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
