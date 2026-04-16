Hallituksen lakiesitys vahvistaa maanomistajien asemaa kaavoituksessa

Petteri Orpon hallituksen valmistelema lakiesitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi annettiin eduskunnalle torstaina 16. huhtikuuta. Merkittäviä uudistuksia ovat metsien kaavoitukseen liittyneiden ongelmien korjaaminen sekä maanomistajan aloiteoikeuden vahvistaminen yleis‑ ja asemakaavoituksessa.

– Muutokset ovat välttämättömiä ja konkreettisia. Ne merkitsevät selkeää suunnanmuutosta kaavoituskulttuurissa ja osoittavat, ettei omaisuudensuojan anneta heiketä ajan myötä, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä korostaa.

Nykyisessä kaavoitusjärjestelmässä on ollut laajalti tunnustettuja perustuslaillisia ongelmia maanomistajien omaisuudensuojaan ja osallistumisoikeuksiin liittyen. Kaavoituksesta on muodostunut väline, jolla on voitu käytännössä ohittaa sektorilainsäädännön sääntelyä. Erityisesti metsien kaavoitus on synnyttänyt epäselviä oikeustiloja metsien hoidolle ja käytölle. Tämä on johtanut niin sanottuun harmaaseen suojeluun, jossa metsien käyttöä on rajoitettu ilman virallista suojelupäätöstä tai lakisääteistä perustetta.

Hallitus esittää nyt näihin ongelmiin korjauksia muun muassa kieltämällä maakuntakaavoituksessa metsien käytön epämääräisen ohjailun, lisäämällä kunnille korvausvelvollisuuden silloin, kun metsien käyttöä rajoitetaan yleis‑ tai asemakaavalla, sekä vahvistamalla maanomistajien tiedonsaantioikeuksia kaavavalmistelussa. MTK odottaa, että muutokset muuttavat metsiin kohdistuvaa kaavoituskulttuuria merkittävästi.

– Lakiesitys sisältää muitakin kauan odotettuja uudistuksia, kuten maanomistajan oikeuden tehdä kunnalle perusteltu aloite omistamansa alueen yleis‑ tai asemakaavoituksesta sekä maakuntakaavan selkeämmän rajauksen vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin, MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen sanoo.

MTK:n mukaan lakiesityksessä on kuitenkin myös puutteita. Metsäkorvauspykälää ei esitetä ulotettavaksi jo voimassa oleviin kaavoihin. Mikäli asiaa ei muuteta eduskunnassa, tuhannet maanomistajat voivat jäädä ilman korvauksia kaavojen aiheuttamista käyttörajoituksista. Kaavat ovat usein pitkäikäisiä, jopa vuosikymmeniä voimassa olevia, ja samoin niiden vaikutukset maanomistajien oikeuksiin.

MTK:n mukaan omaisuudensuojan määrätietoista parantamista on jatkettava. Omaisuudensuojan toteutuminen vahvistaa luottamusta yhteiskunnan toimintaan ja luo edellytyksiä investoinneille, yrittäjyydelle ja työllistämiselle.

