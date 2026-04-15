Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 21.4.2026
16.4.2026 14:54:17 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kokouksessaan 21.4. useita toimialajohtajan päätökseen kohdistuneita oikaisuvaatimuksia sekä antaa lausuntoja kaupunginhallitukselle ajankohtaisista valtuustoaloitteista ja toivomusponsista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta käsittelee veneily- ja pursiseurojen tekemiä oikaisuvaatimuksia, jotka liittyvät toimialajohtajan 12.2.2026 tekemään päätökseen.
Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja aloitteista, jotka koskevat muun muassa Helsingin kehittämistä kansainvälisenä teatterikaupunkina, organisaatiotaiteilijoiden työn edellytyksiä sekä maksuttoman uimahallikäynnin laajentamista senioreille ja siihen liittyvien vaikutusten seurantaa. Esityslistalla on myös uimakaveritoiminnan kehittäminen.
Kokouksessa käsitellään lisäksi nuorten aloitteita, jotka koskevat laillisia spraymaalauspaikkoja sekä englanninkielisten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä Helsingissä.
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
