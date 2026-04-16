Paranna hyvinvointiasi ilmaisilla verkkovalmennuksilla – tarjolla tietoa ja vinkkejä pysyviin elintapamuutoksiin
16.4.2026 15:12:46 EEST | Oma Häme | Tiedote
Aiheena esimerkiksi päihteiden vähentäminen, painonhallinta, hyvä uni ja mielen hyvinvointi.
Oma Häme on ottanut käyttöön hyvinvointia edistävät valmennukset, joihin voi nyt tutustua Hyvinvointisi tueksi-sivustolla. Toukokuusta eteenpäin ne ovat löydettävissä myös Oma Häme -sovelluksen Omahoito-osiosta.
Valmennukset ovat itsenäisesti suoritettavia ohjelmia, jotka voi tilata itselleen verkkosivujen kautta. Tilauksen jälkeen sähköpostiin tulee viikoittain viesti, joka sisältää tietoa, käytännön vinkkejä ja harjoituksia pysyvien arjen muutosten tueksi.
Helposti ja maksutta
Sivustolta löytyvät valmennukset ovat maksuttomia ja niihin osallistumiseen tarvitaan vain sähköpostiosoite. Valmennukset kestävät 2–4 kuukautta.
Valmennukset tehdään itsenäisesti: tilaajan sähköpostiin tulee viikoittain valmennusviesti, joka sisältää tietoa valmennuksen aiheesta sekä harjoitteita, jotka ohjaavat tekemään muutoksia omiin elintapoihin ja edistävät siten hyvinvointia.
Valmennuksia on tarjolla useista eri teemoista, kuten päihteiden käytön vähentämisestä, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta, unesta sekä mielen hyvinvoinnista. Tällä hetkellä voit valita näistä valmennuksista:
- Alkoholin käytön vähentäminen
- Aloittelijan liikunta
- Terveyttä edistävä ravinto
- Miten syön terveellisesti
- Painonhallinta
- Parempi vuorovaikutus lapsiperheessä
- Valmistaudu tupakoinnin lopettamiseen
- Tupakoinnin lopettaminen
- Uni
- Arjen harmituksen vähentäminen
Verkkosivuilla julkaistaan myöhemmin kevään aikana kolme muuta valmennusta, jotka ovat:
- Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa
- Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa
- Henkisten voimavarojen vahvistaminen
Miten pääset mukaan?
Voit tutustua valmennuksiin Hyvinvointisi tueksi -sivustolla. Etsi itseäsi kiinnostava aihe Elintavat ja mielen hyvinvointi -sivun vasemman reunan valikosta. Valmennukset löytyvät sivulta sinisestä linkkilaatikosta. Sivustolla on tarjolla myös muita omahoito-ohjelmia, mutta Duodecimin valmennukset ovat niitä, jotka saa tilattua sähköpostiisi. Katso esimerkkikuva alta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna RitakorpiAsiantuntija, hyte-toimintaPuh:040 631 5197minna.ritakorpi@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme