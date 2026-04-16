Paranna hyvinvointiasi ilmaisilla verkkovalmennuksilla – tarjolla tietoa ja vinkkejä pysyviin elintapamuutoksiin

16.4.2026 15:12:46 EEST | Oma Häme | Tiedote

Aiheena esimerkiksi päihteiden vähentäminen, painonhallinta, hyvä uni ja mielen hyvinvointi.

Kollaasi erilaisista kuvista: värikäs abstrakti taideteos, kulho terveellistä ruokaa, lapsi heittämässä palloa ulkona, rakentajia työmaalla, yhteisöllisiä valokuvia ja kaksi henkilöä katsomassa tablettia.

Oma Häme on ottanut käyttöön hyvinvointia edistävät valmennukset, joihin voi nyt tutustua Hyvinvointisi tueksi-sivustolla. Toukokuusta eteenpäin ne ovat löydettävissä myös Oma Häme -sovelluksen Omahoito-osiosta.

Valmennukset ovat itsenäisesti suoritettavia ohjelmia, jotka voi tilata itselleen verkkosivujen kautta. Tilauksen jälkeen sähköpostiin tulee viikoittain viesti, joka sisältää tietoa, käytännön vinkkejä ja harjoituksia pysyvien arjen muutosten tueksi.  

Helposti ja maksutta 

Sivustolta löytyvät valmennukset ovat maksuttomia ja niihin osallistumiseen tarvitaan vain sähköpostiosoite. Valmennukset kestävät 2–4 kuukautta. 

Valmennukset tehdään itsenäisesti: tilaajan sähköpostiin tulee viikoittain valmennusviesti, joka sisältää tietoa valmennuksen aiheesta sekä harjoitteita, jotka ohjaavat tekemään muutoksia omiin elintapoihin ja edistävät siten hyvinvointia. 

Valmennuksia on tarjolla useista eri teemoista, kuten päihteiden käytön vähentämisestä, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta, unesta sekä mielen hyvinvoinnista. Tällä hetkellä voit valita näistä valmennuksista: 

  • Alkoholin käytön vähentäminen  
  • Aloittelijan liikunta  
  • Terveyttä edistävä ravinto  
  • Miten syön terveellisesti  
  • Painonhallinta  
  • Parempi vuorovaikutus lapsiperheessä  
  • Valmistaudu tupakoinnin lopettamiseen  
  • Tupakoinnin lopettaminen  
  • Uni  
  • Arjen harmituksen vähentäminen 

Verkkosivuilla julkaistaan myöhemmin kevään aikana kolme muuta valmennusta, jotka ovat: 

  • Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa  
  • Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa  
  • Henkisten voimavarojen vahvistaminen 

Miten pääset mukaan? 

Voit tutustua valmennuksiin Hyvinvointisi tueksi -sivustolla. Etsi itseäsi kiinnostava aihe Elintavat ja mielen hyvinvointi -sivun vasemman reunan valikosta. Valmennukset löytyvät sivulta sinisestä linkkilaatikosta. Sivustolla on tarjolla myös muita omahoito-ohjelmia, mutta Duodecimin valmennukset ovat niitä, jotka saa tilattua sähköpostiisi. Katso esimerkkikuva alta.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Oma Hämeen neljännet henkilöstöpäivät tarjosivat tietoa, tunnetta ja toimintaa16.4.2026 08:38:22 EEST | Tiedote

Oma Hämeen henkilöstöpäivät järjestettiin jälleen Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 13.-14. huhtikuuta järjestetty tapahtuma kokosi yhteen noin 1 300 hyvinvointialueen työntekijää eri puolilta Kanta-Hämettä. Henkilöstöpäivät ovat hyvinvointialueen vuosittainen henkilöstötapahtuma, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistä suuntaa, jakaa osaamista ja lisätä työssä jaksamista. Kahden päivän toteutuksella pyritään varmistamaan, että mahdollisimman monella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työn ja vuorojen puitteissa. Tapahtuman avannut aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) korosti puheessaan yhdessä onnistumista. – Työyhteisö, luottamus ja toisten tukeminen ovat keskeisiä työssä jaksamiselle. Kun voimme itse hyvin, pystymme kohtaamaan paremmin ne ihmiset, joita autamme päivittäin. Lepolan mukaan Oma Hämeessä on onnistuttu haastavassa toimintaympäristössä. – Olemme puurtajaorganisaatio. Olemme hoitaneet velvollisuutemme hyvin, vaikka toimintaympäristö on ollut vaikea. On tärkeää

