SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomuslaisten kova uho jäi piippuun
16.4.2026 15:20:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma arvostelee kokoomusta helsinkiläisille annettujen lupausten pettämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksessa. Tänään julkaistussa hallituksen esityksessä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamiseksi esitetään yhteensä 390 miljoonan euron leikkauksia vuoden 2029 tasossa ja ne kohdistuvat erityisesti Helsinkiin ja muihin suuriin kaupunkeihin.
– Esityksen lausuntokierroksella Helsingin kokoomuslaiset kansanedustajat ja pormestari Sazonov kritisoivat kovaan sävyyn Helsinkiin kohdistuvia leikkauksia. Kovasta uhosta huolimatta Helsinkiin kohdistuva leikkaus säilyi täysin kohtuuttomana, 93 miljoonaa euroa. Lausunnoilla olevassa esityksessä leikkaus olisi ollut 102 miljoonaa euroa. Näyttää siltä, että kokoomuslaisten kova uho jäi piippuun, huokaa Heinäluoma.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Juha Jolkkonen on aiemmin kuvannut Helsinkiin kohdistuvaa leikkausesitystä jopa vaaralliseksi. Hänen mukaan säästöt Helsingissä saisi kokoon potkimalla pois tuhat lääkäriä tai poistamalla 1 500 vanhusten hoivapaikkaa.
On selvää, että säästöt osuvat suoraan hoitoonpääsyyn. Kun Helsingin ja muiden väkirikkaiden alueiden rahoitusta leikataan, jonot pitenevät ja henkilöstön kuormitus kasvaa. Orpon hallitus on jo aiemmin leikannut Helsingin sote-rahoituksesta 35 miljoonaa euroa.
– Tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Hallitus heikentää tietoisesti helsinkiläisten sote-palveluja. Tämä on lyhytnäköistä ja vaarantaa ihmisten terveyden, Heinäluoma painottaa.
Hallituksen muuttama hyvinvointialueiden rahoitusmalli ei vastaa todellista palvelutarvetta. Helsingissä lähes joka viides asukas on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden määrän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä.
Heinäluoma kääntää katseen myös Helsingin pormestariin.
– Kysyn pormestari Sazonovilta ei kai tätä ryöstöä voi kutsua torjuntavoitoksi? Nyt olisikin reilua, että kokoomuslaiset kertovat mitä terveysasemia he aikovat Helsingistä sulkea, kun rahoitus vähenee 93 miljoonalla eurolla.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
SDP:n Kumpula-Natri: Työttömyysturvan suojaosa tulee palauttaa ”sellaiseksi kuin pääministeri luuli sen olevan”16.4.2026 16:38:41 EEST | Tiedote
”Viime viikolla pääministeriltä kuultiin TV-paneelissa pöyristyttävä lausunto. Orpo väitti virheellisesti, ettei työttömän tuki vähene, jos tämä tekee työtä”, kertoo kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd). ”Hallitus kuitenkin poisti huhtikuussa 2024 työmarkkinatuen 300 € suojaosan, jolla työtön pystyi satunnaisella tulolla helpottamaan elämäänsä. Nyt jokainen lisäeuro nimenomaan leikkaa työttömyystukea. Tänään kyselytunnilla nostimme asian esiin."
Youssef Zad Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ekonomistiksi16.4.2026 15:27:58 EEST | Tiedote
Uudessa tehtävässään Zad vastaa talouspolitiikan valmistelusta, talouteen liittyvän päätöksenteon tukemisesta sekä eduskuntaryhmän työn tukemisesta etenkin talouskasvuun liittyvissä kysymyksissä.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Koulunkäynninohjaajien on pystyttävä takaamaan lasten turvallisuus16.4.2026 09:47:10 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa jätti tällä viikolla eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koulunkäynninohjaajien toimivaltuuksista iltapäivätoiminnassa. Lasten sekä henkilökunnan turvallisuus vaatii lakimuutoksia.
SDP:n Kim Berg: Hallituksen alkoholipolitiikka on kuolonkorinaa kansanterveydelle15.4.2026 15:15:48 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) syytti tänään Alkon eksyvän perimmäisestä tarkoituksestaan eli kansanterveyden suojelemisesta, kun yhtiö suunnittelee laajentavansa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin. – Hallituspuolueen edustajalta on tekopyhää puhua kansanterveyden suojelemisesta, kun hallitus itse toimii alkoholilain vastaisesti lisätessään alkoholin saatavuutta. Tutkimusten mukaan saatavuuden lisääntyminen johtaa kulutuksen lisääntymiseen, vaikka alkoholilain tarkoitus on nimenomaan vähentää alkoholin kulutusta haittojen ehkäisemiseksi, muistuttaa Alkon hallintoneuvoston ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kim Berg (sd.).
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta15.4.2026 14:38:53 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 15.4.2026 välikysymyskeskustelussa köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta. Puhujana kansanedustaja Suna Kymäläinen. Muutokset puhuessa mahdollisia.
