SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomuslaisten kova uho jäi piippuun

– Esityksen lausuntokierroksella Helsingin kokoomuslaiset kansanedustajat ja pormestari Sazonov kritisoivat kovaan sävyyn Helsinkiin kohdistuvia leikkauksia. Kovasta uhosta huolimatta Helsinkiin kohdistuva leikkaus säilyi täysin kohtuuttomana, 93 miljoonaa euroa. Lausunnoilla olevassa esityksessä leikkaus olisi ollut 102 miljoonaa euroa. Näyttää siltä, että kokoomuslaisten kova uho jäi piippuun, huokaa Heinäluoma.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Juha Jolkkonen on aiemmin kuvannut Helsinkiin kohdistuvaa leikkausesitystä jopa vaaralliseksi. Hänen mukaan säästöt Helsingissä saisi kokoon potkimalla pois tuhat lääkäriä tai poistamalla 1 500 vanhusten hoivapaikkaa.

On selvää, että säästöt osuvat suoraan hoitoonpääsyyn. Kun Helsingin ja muiden väkirikkaiden alueiden rahoitusta leikataan, jonot pitenevät ja henkilöstön kuormitus kasvaa. Orpon hallitus on jo aiemmin leikannut Helsingin sote-rahoituksesta 35 miljoonaa euroa.

– Tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Hallitus heikentää tietoisesti helsinkiläisten sote-palveluja. Tämä on lyhytnäköistä ja vaarantaa ihmisten terveyden, Heinäluoma painottaa.

Hallituksen muuttama hyvinvointialueiden rahoitusmalli ei vastaa todellista palvelutarvetta. Helsingissä lähes joka viides asukas on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden määrän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä.

Heinäluoma kääntää katseen myös Helsingin pormestariin.

– Kysyn pormestari Sazonovilta ei kai tätä ryöstöä voi kutsua torjuntavoitoksi? Nyt olisikin reilua, että kokoomuslaiset kertovat mitä terveysasemia he aikovat Helsingistä sulkea, kun rahoitus vähenee 93 miljoonalla eurolla.