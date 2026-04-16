Youssef Zad Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ekonomistiksi
16.4.2026 15:27:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Uudessa tehtävässään Zad vastaa talouspolitiikan valmistelusta, talouteen liittyvän päätöksenteon tukemisesta sekä eduskuntaryhmän työn tukemisesta etenkin talouskasvuun liittyvissä kysymyksissä.
KTM Youssef Zad on nimitetty Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ekonomistiksi. Hän siirtyy tehtävään Suomen startup-yhteisöstä, jossa hän on työskennellyt pääekonomistina vuodesta 2022 lähtien. Hänellä on kokemusta myös muun muassa Ammattiliitto JHLstä.
- On innostavaa siirtyä tehtävään, jossa pääsen työskentelemään laajasti Suomen talouden, kasvun ja kestävän julkisen talouden kysymysten parissa uudesta näkökulmasta. Odotan paljon yhteistyötä eduskuntaryhmän ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa, Zad sanoo.
Ennen siirtymistään Zad on työskennellyt Suomen startup-yhteisössä, jossa hänen työnsä on painottunut tilastollisen tutkimukseen, startup-yritysten tilannekuvan seurantaan ja innovaatiopolitiikan.
- Olemme päättäneet vahvistaa tiimiämme nimenomaan innovaatio- ja kasvupolitiikan osalta. Suomi tarvitsee aiempaa nopeampaa talouskasvua ja uskomme, että Youssefin osaaminen startup- ja kasvuyrityskentästä on yksi tärkeä osa tätä tavoitetta, pääsihteeri Rami Lindström kertoo.
Yhteyshenkilöt
Youssef ZadEkonomistiSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:040 593 3316youssef.zad@eduskunta.fi
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:0401696828tiina.rytky@eduskunta.fi
