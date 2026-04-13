Luento turvallisesta retkeilystä pääkirjastossa
16.4.2026 15:37:48 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Eräopaskouluttaja ja kuvataideopiskelija Kari Ennola kertoo retkivarusteista ja turvallisesta retkeilystä tiistaina 21.4. klo 17.30–18.30 Naantalin pääkirjastossa.
Luento soveltuu sekä aloittelijoille että pidempään retkeilyä harrastaneille. Luento on kaikille avoin ja maksuton.
Tilaisuus on osa Naantalin kaupunginkirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki sekä Naantalin ja Rymättylän yrittäjät allekirjoittivat jälleen elinvoimalupauksen13.4.2026 13:28:32 EEST | Tiedote
Elinvoimalupauksella kaupunki ja yrittäjäyhdistykset sitoutuvat yhdessä edistämään kaupungin yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta.
Naantalissa asukasbudjetista äänestetään jälleen – mukana 18 ideaa9.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Naantalilaiset saavat tänäkin vuonna äänestää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa.
Pääkirjastossa tarjotaan retkeilyvinkkejä Naantalin lähiluontokohteisiin9.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Luonto- ja eräopas Niina Heikkilä kertoo Naantalin seudun lähiluontokohteista Naantalin pääkirjastossa tiistaina 14.4. klo 17.30–18.30.
Perhetalo II -alueelta uusia omakoti- ja rivitalotontteja tarjouskilpailussa31.3.2026 10:32:05 EEST | Tiedote
Naantalin kaupunki on avannut tarjouskilpailun viidestä omakotitalotontista (AO) ja kahdesta asuinpientalorakentamisen tontista (AP) Perhetalo II-alueelta. Tarjouskilpailu on käynnissä 15.5.2026 klo 15.00 saakka.
Naantalin kaupungin tilinpäätös valmistui – vuosi 2025 oli vahva, tulevina vuosina talous kiristyy26.3.2026 12:39:33 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki on hoitanut talouttaan vastuullisesti ja tulevaisuutta jatkuvasti arvioiden. Vuosi 2025 jatkaa vahvojen talousvuosien linjaa, mutta tulevina vuosina talous kiristyy.
