Akavan Erityisalat: Kehysriihessä on siirryttävä hallitsemattomista leikkauksista tulevaisuutta rakentaviin päätöksiin
20.4.2026 08:13:00 EEST | Akavan Erityisalat | Tiedote
Akavan Erityisalat odottaa kehysriiheltä päätöksiä, jotka vahvistavat suomalaisten tulevaisuususkoa, toimeentuloa ja luottamusta yhteiskuntaan. Julkisen talouden sopeuttaminen on välttämätöntä, mutta sen keinot ratkaisevat: hallitsemattomien hyvinvointia ja sivistystä heikentävien leikkausten sijaan Suomi tarvitsee investointeja osaamiseen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja työkykyyn.
Suomalaisten hyvinvointia on heikennetty laajoin sopeutustoimin, ja tutkimukset kertovat kansalaisten heikentyvästä tulevaisuudenuskosta. Suunnanmuutokselle on tilausta. Kehysriihen päätösten on vahvistettava kansalaisten toimeentuloa ja uskoa siihen, että kouluttautuminen ja työnteko kantavat tulevaisuudessakin, Akavan Erityisalat sanoo.
Sopeutusta on tehtävä kestävillä keinoilla
Julkisen talouden tasapainottamisen tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys. Hallituksen tähänastiset keinot ovat kuitenkin olleet yksipuolisesti leikkaavia, ja ne ovat osuneet erityisen kipeästi julkiseen sektoriin ja järjestöihin, jotka turvaavat hyvinvointia ja osallisuutta.
Leikkaamiseen keskittymisen sijaan kehysriihessä on tehtävä päätöksiä, jotka:
- vahvistavat työllisyyttä ja osaamista
- tukevat työssä jaksamista ja työkykyä
- panostavat huono-osaisuutta ennaltaehkäiseviin palveluihin
- turvaavat koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset.
Hyvinvointia rapauttavat leikkaukset heikentävät luottamusta ja johtavat pitkällä aikavälillä kasvaviin kustannuksiin.
Järjestöt ovat osa ratkaisua, eivät säästökohde
Sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat leikkaukset heikentävät suoraan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia saada apua. Järjestöt tarjoavat matalan kynnyksen tukea, ehkäisevät ongelmien syvenemistä ja täydentävät julkisen sektorin turvaverkkoa tilanteessa, jossa hyvinvointialueet ja kunnat kamppailevat resurssipulan kanssa.
Kuntaliiton mukaan kunnilla ei ole mahdollisuutta paikata järjestöjen toiminnan supistumisesta syntyviä aukkoja.
Leikkausten sijaan hallituksen tulee tunnistaa järjestökenttä osaksi kestävää hyvinvointitaloutta ja varmistaa sen toimintaedellytykset.
Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Specia osallistuvat Sosten järjestämään Loppu hyvinvointileikkauksille -mielenilmaukseen Helsingissä tiistaina 21.4.2026.
Koulutus on sivistyksen, kasvun ja kestävyyden perusta
Kehysriihessä on turvattava koulutuksen rahoitus kaikilla asteilla. Koulutukseen panostaminen ei ole menoerä vaan investointi, joka vahvistaa maamme henkistä pääomaa, tuottavuutta, työllisyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä.
Hallituksen on varmistettava, että korkeakoulutuksen laajentamista koskevat tavoitteet toteutetaan riittävällä rahoituksella. Ilman lisäresursseja esimerkiksi aloituspaikkojen lisääminen heikentää opetuksen laatua ja kuormittaa henkilöstöä ja opiskelijoita.
Nuorten tulevaisuususko on heikentynyt, kuten Nuorisobarometri ja Sitran Tulevaisuusbarometri osoittavat. Vakaa ja houkutteleva näkymä kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen on keskeinen keino vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen.
Työhyvinvointiin panostaminen on taloudellisesti järkevää
Akavan Erityisalat yhtyy keskusjärjestö Akavan vaatimuksiin työhyvinvoinnin vahvistamisesta ja psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä. Jäsentutkimuksemme osoittavat, että työelämän kuormitus on monilla aloilla kestämätöntä.
Kehysriihessä on tehtävä päätöksiä, joilla vahvistetaan työkyvyn tukemista ja tiukennetaan kuormitusta koskevaa sääntelyä.
Työhyvinvointiin panostaminen vähentää sairauspoissaoloja, ehkäisee työkyvyttömyyttä ja säästää pitkällä aikavälillä merkittävästi julkisia varoja.
Akavan Erityisalat esittää, että hallitus
- luopuu hallitsemattomista leikkauksista koulutukseen, järjestöihin ja hyvinvointipalveluihin
- siirtää painopistettä leikkauksista kasvuun, osaamiseen ja työllisyyteen
- turvaa koulutuksen rahoituksen ja jatkuvan oppimisen edellytykset
- tunnistaa järjestöt osaksi kestävää hyvinvointijärjestelmää
- panostaa työhyvinvointiin ja työkykyyn osana talouden sopeutusta.
Kehysriihessä on tärkeä palauttaa suomalaisten luottamus tulevaisuuteen. Se onnistuu vain tekemällä päätöksiä, jotka rakentavat kestävää kasvua ja hyvinvointia – eivät murenna niitä.
Lisätietoja: johtaja Henrietta Aarnikoivu, Akavan Erityisalat, puh. 050 467 6222.
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Henrietta Aarnikoivu, Akavan ErityisalatJohtaja, järjestö- ja jäsenpalvelutPuh:050 467 6222henrietta.aarnikoivu@akavanerityisalat.fi
Restonomiliitto: Hospitality-ala tarvitsee kasvun edellytyksiä, ei uusia rasitteita20.4.2026 08:29:00 EEST | Tiedote
Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys Sure – Suomen Restonomiliitto vaatii, että hallitus näkee kehysriihessä matkailu- ja ravintola-alan kuluerän sijaan kasvun, työllisyyden ja elinvoiman moottorina. Ala luo työpaikkoja, verotuloja ja alueellista veto- ja pitovoimaa kaikkialla Suomessa. Sitä ei saa heikentää veronkiristyksillä tai leikkauksilla, jotka nostavat hintoja ja siirtävät kulutusta pois kotimaisista palveluista.
Mielenosoitus Kansallisarkiston Oulun toimipisteen puolesta - Tiedon yhdenvertainen saavutettavuus varmistettava17.4.2026 11:08:56 EEST | Tiedote
Oulussa järjestetään sunnuntaina 19.4.2026 klo 12-15 mielenosoitus Kansallisarkiston Oulun toimipisteen säilyttämisen puolesta. Erityisesti pohjoista Suomea palvelevaan Oulun toimipisteeseen on keskitetty arkistoaineistoa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista. Aineistot aiotaan siirtää Mikkeliin. Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset, Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY ja Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL vastustavat Kansallisarkiston toimipisteiden lakkauttamisia ja allekirjoittavat 19.4. järjestettävän mielenilmauksen vetoomuksen. - Kansallisarkiston alueellisen palveluverkon karsiminen kaventaa huolestuttavasti sekä tutkijoiden että kansalaisten pääsyä kansalliseen muistitietoomme. Kaikkea ei voi digitoida. Tarvitaan ratkaisuja, jotka turvaavat myös fyysisen aineiston saatavuuden eri puolilla maata, ammattiliitot painottavat.
Helsingin tapahtumasäätiön uusi työehtosopimus näyttää suuntaa31.3.2026 08:01:20 EEST | Tiedote
Helsingin tapahtumasäätiön työehtosopimus on tapahtuma-alan ensimmäinen julkinen työnantajakohtainen työehtosopimus ja merkittävä päänavaus alalla. Palkansaajapuolta sopimuksessa edustavat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU sekä Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti.
Akavan Erityisalat huolestui Metropolian henkilöstövähennyksistä – ”Rohkeus ei ole hätäisiä leikkauksia”24.3.2026 15:10:53 EET | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen tulevaisuus rakentuu ihmisten varaan, ei teknologian, muistuttavat Akavan Erityisalat ja Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilöstöä edustava Metropolian asiantuntijat ry. Metropolia kertoi uudelleenjärjestelyistä tiistaina 24.3. ja aikaisemmin maaliskuussa 40 työntekijän henkilöstövähennyksistä.
Kansallisarkisto karsii toimipaikkojaan – Ammattiliitto: Tiedon yhdenvertainen saavutettavuus varmistettava24.3.2026 07:34:20 EET | Tiedote
Kansallisarkiston alueellisen palveluverkon karsiminen kaventaa huolestuttavasti sekä tutkijoiden että kansalaisten pääsyä kansalliseen muistitietoomme, varoittaa Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY. - Kaikkea ei voi digitoida. Tarvitaan ratkaisuja, jotka turvaavat myös fyysisen aineiston saatavuuden eri puolilla maata. TAAY on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
