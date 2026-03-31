Hartela toteuttaa asuinkerrostalon Lahden Taloille Lahteen

17.4.2026 08:50:17 EEST | Hartela | Tiedote

Hartela rakentaa Liipolan alueelle seitsemänkerroksisen kerrostalon, johon tulee 50 asuntoa. Kuva: Arkyhtymä Oy

Asuntovalikoimaan kuuluu yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä, joiden pinta-alat vaihtelevat 29–79 neliömetrin välillä. Pohjoiseen Liipolankatu 14:ään rakentuva kohde toteutetaan A-energialuokkaan. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa energiaa hyödynnetään kiinteistön talotekniikassa ja valaistuksessa.

Hankkeessa puretaan nykyinen, vuonna 1972 valmistunut 54 asunnon kerrostalo, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän.

”Olemme iloisia, että pääsemme toteuttamaan tämän hankkeen Lahden Taloille. Uusi kohde tuo alueelle ajanmukaista, energiatehokasta asumista ja vastaa hyvin tämän päivän vaatimuksiin. Yhteistyö tilaajan kanssa on alusta asti ollut sujuvaa, ja sen ansiosta pääsemme rakentamaan kestävää ja toimivaa kokonaisuutta”, sanoo Hartelan aluejohtaja Tuomas Ruponen.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että voimme uudistaa talon. Sijainti palveluineen on erinomainen. Hanke on strategiamme mukaista lahtelaisten omaisuuden hallintaa ja tuottaa lisäarvoa sekä asukkaillemme että Liipolan asuinalueelle”, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Sanna Karppinen.

Purkutyöt alkavat vuoden 2026 lopussa, ja uuden talon rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2027. Rakentaminen kestää arviolta hieman yli vuoden.

Kuva: Arkyhtymä Oy
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

