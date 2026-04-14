Ecovacsin uusi lippulaivamalli Deebot X12 hyödyntää esiliuotusteknologiaa pinttyneiden tahrojen poistoon

Deebot X12:n innovaatio on FocusJet-esiliuotusteknologia, joka yhdessä päivitetyn rullamopin kanssa puhdistaa kodin entistä tehokkaammin. Esiliuotusteknologia on suunniteltu erityisesti tahmeiden ja kuivuneiden tahrojen poistoon, joiden kanssa perinteiset robotti-imurit ovat usein vaikeuksissa. Uusi robotti onkin omimmillaan esimerkiksi keittiöissä sekä lemmikkien kurajälkien siivouksessa.

FocusJet hyödyntää kaarevasti risteäviä vesisuihkuja jopa 46 000 Pa:n paineella pehmentääkseen pinttyneet tahrat, minkä jälkeen korkeakierroksinen, 27 cm leveä Ozmo-rullamoppi viimeistelee työn ruutukuvioisella liikkeellä. Näin vaikeatkin likajäämät, kuten kuivunut soijakastike tai kahvi, irtoavat vaivattomasti.

Ecovacs on myynyt jo yli 1,6 miljoonaa robotti-imuria, joissa on Ozmo-rullamoppi. Nyt moppi on 50 % suurempi, mikä mahdollistaa laajemman pinta-alan käsittelyn yhdellä kerralla sekä parantaa pesutehoa ja reunasta reunaan -puhdistusta.

Itsepuhdistuva rullamoppi ja huoltoasema

Rullamoppi puhdistaa kodin siivouksen lomassa itse itseään paineistetun huuhtelun avulla: 32-suuntainen vesivirtaus huuhtelee moppia jatkuvasti, mikä ehkäisee lian kertymistä, raitoja ja epäpuhtauksien siirtymistä pinnoilta toisille siivouksen yhteydessä. Mattoja puhdistettaessa X12 nostaa mopin automaattisesti jopa 15 mm korkeuteen ja suojaa sen muovikannella, jotta moppi ei kosketa mattoa ja matot pysyvät puhtaina ja kuivina.

X12 Omnicyclone -järjestelmä perustuu pölypussittomaan, automaattisesti tyhjentyvään huoltoasemaan. Se mahdollistaa pölyn poistamisen säiliön sisäpinnoilta kosketuksetta vain yhdellä painalluksella, mikä tekee robotti-imurin käytöstä entistä vaivattomampaa.

Omni-aseman fresh-flow-tehopesu suihkuttaa lämmintä vettä suoraan rullamoppiin irrottaen pinttyneen lian. Uudessa itsepuhdistuvassa rakenteessa on jopa 5 000 kierrosta minuutissa pyörivä siipipyörä, joka poistaa lian tehokkaasti.

Turvallista ja tarkkaa reunapuhdistusta

Reunapuhdistusta on kehitetty entisestään, ja X12 ulottaa puhdistuksen jopa 2,58 sentin päähän reunoista ilmapehmustetun rullansa ansiosta. Se mukautuu reaaliajassa säilyttääkseen tasaisen kontaktin seinästä seinään. Päivitetty 3D-reuna-anturi tunnistaa epäsäännölliset reunat ja esteet, mahdollistaen tarkan siivouksen esimerkiksi keittiön kaappien vieressä, ahtaissa tiloissa ja terävissä 90 asteen kulmissa.

Uutuslaitteen navigointijärjestelmä arvioi reunapuhdistuksen turvallisuuden ja tarpeen eri tilanteissa. Laite liikkuu lähemmäs seiniä ja muita selvästi erottuvia rakenteita maksimoidakseen puhdistusalan, mutta toimii varovaisemmin lemmikkien, niiden jätösten ja irrallisten johtojen läheisyydessä.

X12:ssä on mekaaninen ja nelivetoinen TruePass Adaptive -kiipeilyjärjestelmä, jonka ansiosta se ylittää jopa 2,4 cm korkeita yksittäisiä kynnyksiä sekä peräkkäisiä kaksoiskorotuksia jopa 4 cm asti.

Laitteen imuteho yltää jopa 22 000 Pa:han ja ilmavirtaus 22 litraan sekunnissa, mikä mahdollistaa tehokkaan pölynpoiston ja hiusten keräämisen matoilta sekä isompien roskien luotettavan imuroinnin. Takertumista estävä teknologia ohjaa hiukset imukanavaan ennen kuin ne ehtivät sotkeutua toisiinsa tai laitteen rakenteisiin.

Lisäksi PowerBoost-toiminto lataa akkua 13 % vain kolmessa minuutissa, mikä mahdollistaa käytännössä siivouksen jopa yli 1 000 neliömetrin kokoisessa tilassa ilman keskeytyksiä.

Deebot X12:sta on saatavilla kaksi versiota. Deebot X12 OmniCyclonen suositushinta on 1399 euroa ja Deebot X12 PRO OMNIn 1199 euroa. Lisätietoa: https://www.ecovacs.com/global/deebot-robotic-vacuum-cleaner/x12-omnicyclone