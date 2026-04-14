Ecovacsin uusi lippulaivamalli Deebot X12 hyödyntää esiliuotusteknologiaa pinttyneiden tahrojen poistoon
17.4.2026 09:30:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Ecovacs Robotics, maailman suurin kotirobottien valmistaja, esittelee uuden robotti-imurimallinsa Deebot X12:n, joka hyödyntää esiliuotusteknologiaa sitkeiden tahrojen tehokkaaseen poistamiseen.
Deebot X12:n innovaatio on FocusJet-esiliuotusteknologia, joka yhdessä päivitetyn rullamopin kanssa puhdistaa kodin entistä tehokkaammin. Esiliuotusteknologia on suunniteltu erityisesti tahmeiden ja kuivuneiden tahrojen poistoon, joiden kanssa perinteiset robotti-imurit ovat usein vaikeuksissa. Uusi robotti onkin omimmillaan esimerkiksi keittiöissä sekä lemmikkien kurajälkien siivouksessa.
FocusJet hyödyntää kaarevasti risteäviä vesisuihkuja jopa 46 000 Pa:n paineella pehmentääkseen pinttyneet tahrat, minkä jälkeen korkeakierroksinen, 27 cm leveä Ozmo-rullamoppi viimeistelee työn ruutukuvioisella liikkeellä. Näin vaikeatkin likajäämät, kuten kuivunut soijakastike tai kahvi, irtoavat vaivattomasti.
Ecovacs on myynyt jo yli 1,6 miljoonaa robotti-imuria, joissa on Ozmo-rullamoppi. Nyt moppi on 50 % suurempi, mikä mahdollistaa laajemman pinta-alan käsittelyn yhdellä kerralla sekä parantaa pesutehoa ja reunasta reunaan -puhdistusta.
Itsepuhdistuva rullamoppi ja huoltoasema
Rullamoppi puhdistaa kodin siivouksen lomassa itse itseään paineistetun huuhtelun avulla: 32-suuntainen vesivirtaus huuhtelee moppia jatkuvasti, mikä ehkäisee lian kertymistä, raitoja ja epäpuhtauksien siirtymistä pinnoilta toisille siivouksen yhteydessä. Mattoja puhdistettaessa X12 nostaa mopin automaattisesti jopa 15 mm korkeuteen ja suojaa sen muovikannella, jotta moppi ei kosketa mattoa ja matot pysyvät puhtaina ja kuivina.
X12 Omnicyclone -järjestelmä perustuu pölypussittomaan, automaattisesti tyhjentyvään huoltoasemaan. Se mahdollistaa pölyn poistamisen säiliön sisäpinnoilta kosketuksetta vain yhdellä painalluksella, mikä tekee robotti-imurin käytöstä entistä vaivattomampaa.
Omni-aseman fresh-flow-tehopesu suihkuttaa lämmintä vettä suoraan rullamoppiin irrottaen pinttyneen lian. Uudessa itsepuhdistuvassa rakenteessa on jopa 5 000 kierrosta minuutissa pyörivä siipipyörä, joka poistaa lian tehokkaasti.
Turvallista ja tarkkaa reunapuhdistusta
Reunapuhdistusta on kehitetty entisestään, ja X12 ulottaa puhdistuksen jopa 2,58 sentin päähän reunoista ilmapehmustetun rullansa ansiosta. Se mukautuu reaaliajassa säilyttääkseen tasaisen kontaktin seinästä seinään. Päivitetty 3D-reuna-anturi tunnistaa epäsäännölliset reunat ja esteet, mahdollistaen tarkan siivouksen esimerkiksi keittiön kaappien vieressä, ahtaissa tiloissa ja terävissä 90 asteen kulmissa.
Uutuslaitteen navigointijärjestelmä arvioi reunapuhdistuksen turvallisuuden ja tarpeen eri tilanteissa. Laite liikkuu lähemmäs seiniä ja muita selvästi erottuvia rakenteita maksimoidakseen puhdistusalan, mutta toimii varovaisemmin lemmikkien, niiden jätösten ja irrallisten johtojen läheisyydessä.
X12:ssä on mekaaninen ja nelivetoinen TruePass Adaptive -kiipeilyjärjestelmä, jonka ansiosta se ylittää jopa 2,4 cm korkeita yksittäisiä kynnyksiä sekä peräkkäisiä kaksoiskorotuksia jopa 4 cm asti.
Laitteen imuteho yltää jopa 22 000 Pa:han ja ilmavirtaus 22 litraan sekunnissa, mikä mahdollistaa tehokkaan pölynpoiston ja hiusten keräämisen matoilta sekä isompien roskien luotettavan imuroinnin. Takertumista estävä teknologia ohjaa hiukset imukanavaan ennen kuin ne ehtivät sotkeutua toisiinsa tai laitteen rakenteisiin.
Lisäksi PowerBoost-toiminto lataa akkua 13 % vain kolmessa minuutissa, mikä mahdollistaa käytännössä siivouksen jopa yli 1 000 neliömetrin kokoisessa tilassa ilman keskeytyksiä.
Deebot X12:sta on saatavilla kaksi versiota. Deebot X12 OmniCyclonen suositushinta on 1399 euroa ja Deebot X12 PRO OMNIn 1199 euroa. Lisätietoa: https://www.ecovacs.com/global/deebot-robotic-vacuum-cleaner/x12-omnicyclone
Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
ECOVACS ROBOTICS
Ecovacs on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. Ecovacsilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. Ecovacsilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 232 000 euroa 25:lle kuva- ja näyttämötaiteen tekijälle14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 232 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseen kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. 16 000 euron arvoiset kunniapalkinnot vastaanottavat tänä vuonna Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck ja Thomas Nyqvist. Säätiö on myöntänyt yhteensä 25 stipendiä merkittäville kuva- ja näyttämötaiteen edustajille.
Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 232 000 euro till 25 aktörer inom bild- och scenkonst14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krooks stiftelse har beviljat sammanlagt 232 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst inklusive musik med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hedersprisen om 16 000 euro var går i år till Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck och Thomas Nyqvist. Stiftelsen har beviljat stipendier till totalt 25 framstående konstnärer och grupper inom bild- och scenkonst.
Autoglymin uudet maalipinnan korjaustuotteet piilottavat naarmut ja parantavat maalipinnan ulkonäköä10.4.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
Autoglym Advanced Paint Restorer - yhdistelmäkiillotusaine poistaa sameuden ja maalipinnan naarmut pysyvästi Autoglym Paint Reviver -maalipinnan ehostaja peittää pienet naarmut yli kolmeksi kuukaudeksi Tuotteiden levittämistä helpottavat uudet lisävarusteet: Hand Polishing Puck, Dual Action Machine Pad ja Precision Applicator
Kotimainen perheyritys investoi 10 miljoonaa euroa uuteen teknologiaan – nyt Suomessa valmistettua vaippainnovaatiota viedään maailmalle8.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Hygieniatuotteisiin erikoistunut perheyritys Delipap Oy on saanut lähes 10 miljoonan euron arvoisen investointinsa valmiiksi. Tammisaaren tehtaalle asennettu uusi vaippakonelinjasto valmistaa nyt innovatiivisia Snap Pants -vaippoja, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan koko Euroopassa. Investointi luo Delipapille uusia vientimahdollisuuksia sekä uusia työpaikkoja Tammisaareen.
Ecovacs esittelee uuden sukupolven robotteja vuodelle 202623.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Ecovacs, maailman johtava kotitalousrobottien valmistaja, esittelee valikoimansa uusia älykkäitä robotteja sisätilojen siivoukseen ja puutarhanhoitoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme