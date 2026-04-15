Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry

Osuuskunta vaihtoehtona sote-palveluiden toteuttamiseen (22.4.2026 eduskunnassa ja etäyhteydellä)

17.4.2026 08:32:01 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Kutsu

Jaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo järjestää yhdessä eduskunnan Osuustoimintaryhmän kanssa tilaisuuden sote-osuuskunnista ja niiden roolista ja mahdollisuuksista sote-palveluiden tuottamisessa.

Osuuskuntamalli täydentää sote-palveluja tuomalla niihin paikallista omistajuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja uusia yhteistyön muotoja.

Tervetuloa keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta! 

Aika: ke 22.4. klo 16.00–17.30
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfo (Arkadiankatu 3, Helsinki& etänä

OHJELMA 

16.00 Avaus
Osuustoimintaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa

Sote-osuuskunta case: Tervia Osuuskunta
Toimitusjohtaja Erja Jaatinen

Sote-osuuskunta case: Osuuskunta Kototuote
Toimitusjohtaja Sanni Koivu

Ruotsalainen sote-osuuskuntaesimerkki (asukasomisteiset terveysasemat)
Toimitusjohtaja Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

Hyvinvointialueen näkökulma
Hankejohtaja Anniina Tirronen, Pirkanmaan hyvinvointialue

STM:n kommenttipuheenvuoro
Lääkintäneuvos Sari Raassina, sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteinen keskustelu

Päätössanat
Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa

17.30 Tilaisuus päättyy

Yhteyshenkilöt

Linkit

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo

Pellervo on osuuskuntien keskusjärjestö. Se edustaa suomalaisia jäsenomisteisia yrityksiä, joita ovat osuuskuntien lisäksi osuuskaupat, -pankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Omistajuuksia on yhteensä 7,9 miljoonaa, ja suomalaista aikuisista 90 prosenttia on jäsenenä ainakin yhdessä niistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
