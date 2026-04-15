Osuuskunta vaihtoehtona sote-palveluiden toteuttamiseen (22.4.2026 eduskunnassa ja etäyhteydellä)
17.4.2026 08:32:01 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Kutsu
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo järjestää yhdessä eduskunnan Osuustoimintaryhmän kanssa tilaisuuden sote-osuuskunnista ja niiden roolista ja mahdollisuuksista sote-palveluiden tuottamisessa.
Osuuskuntamalli täydentää sote-palveluja tuomalla niihin paikallista omistajuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja uusia yhteistyön muotoja.
Tervetuloa keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta!
Aika: ke 22.4. klo 16.00–17.30
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfo (Arkadiankatu 3, Helsinki) & etänä
OHJELMA
16.00 Avaus
Osuustoimintaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa
Sote-osuuskunta case: Tervia Osuuskunta
Toimitusjohtaja Erja Jaatinen
Sote-osuuskunta case: Osuuskunta Kototuote
Toimitusjohtaja Sanni Koivu
Ruotsalainen sote-osuuskuntaesimerkki (asukasomisteiset terveysasemat)
Toimitusjohtaja Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry
Hyvinvointialueen näkökulma
Hankejohtaja Anniina Tirronen, Pirkanmaan hyvinvointialue
STM:n kommenttipuheenvuoro
Lääkintäneuvos Sari Raassina, sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteinen keskustelu
Päätössanat
Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa
17.30 Tilaisuus päättyy
Yhteyshenkilöt
Mari KokkoToimitusjohtajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 521 2124mari.kokko@pellervo.fi
Hanna MuukkaKehittämisasiantuntijaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 176 9998hanna.muukka@pellervo.fi
Linkit
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo
Pellervo on osuuskuntien keskusjärjestö. Se edustaa suomalaisia jäsenomisteisia yrityksiä, joita ovat osuuskuntien lisäksi osuuskaupat, -pankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Omistajuuksia on yhteensä 7,9 miljoonaa, ja suomalaista aikuisista 90 prosenttia on jäsenenä ainakin yhdessä niistä.
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistäminen on Vuoden Osuustoimintateko 202615.4.2026 16:11:04 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan työ erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämiseksi on valittu Vuoden Osuustoimintateoksi. Voittaja julkistettiin Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon vuosittain järjestämässä Pellervon Päivässä 15. huhtikuuta 2026 Helsingin Kulttuurikasarmilla.
