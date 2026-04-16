Sähköalan ristiriita: lomautukset kasvavat, osaajia ei silti löydy

Lomautettujen osuus on noussut syksyn 3,1 prosentista 5,3 prosenttiin, ja silti 32 prosenttia sähköurakoitsijoista kertoo ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden olevan heikkoa. Talotekniikka-alan suhdannekatsauksen mukaan sähköurakoinnin osaajapula on lähes kolminkertainen LVI-toimijoihin verrattuna, eikä se näytä reagoivan suhdanteeseen.

”Matala tilauskanta ei ole poistanut osaajapulaa ja ongelma kärjistyy, kun kysyntä elpyy. Isoimmilla sähköurakoitsijoilla, joilla tilauskanta ja tarjouspyynnöt kehittyvät parhaiten, rekrytointivaikeudet ovat jo nyt suurimmat. Kasvun jarru on siis valmiina ennen kuin kasvu on edes alkanut”, Marko Utriainen, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n toimitusjohtaja, sanoo.

Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa 2026 esitellyn Sähköalan työvoima 2040 -tutkimuksen mukaan noin kolmasosa työvoimasta eläköityy vuoteen 2040 mennessä ja samalla hakijamäärät voivat laskea jopa 30 prosenttia ikäluokkien pienenemisen vuoksi.

Tällä hetkellä tekijäpula ei kuitenkaan ole ensisijaisesti määräongelma, vaan liittyy osaamisen laatuun. Peräti 81 prosenttia työvoimapulaa kokevista sähköurakoitsijoista nimeää suurimmaksi haasteeksi hakijoiden puutteellisen käytännön osaamisen ja työkokemuksen. Muodollisen pätevyyden ja teoreettisen osaamisen puutteet nostaa esiin 42 prosenttia, ja koulutuksen soveltumattomuus avoimiin tehtäviin vaivaa 25 prosenttia vastaajista.

Pienyritysvaltaisella sähköalalla osaajapula on erityisen kipeä ongelma: varaa palkata ja perehdyttää kokematonta tekijää ei yksinkertaisesti ole. Osaajien ja uudenlaisen osaamisen tarve voi kasvaa nopeastikin EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden ja datakeskusinvestointien vauhdittamana. Jos osaajapulaan vastataan vasta kysynnän kasvaessa, ollaan jo myöhässä.

Lukuja

Talotekniikka-alan suhdannekysely

Täystyöllistävän tilauskannan mediaani sähköurakoinnissa 2 kuukautta

Tarjouspyynnöt vähentyneet 42 %:lla sähköurakoitsijoista

46 % sähköurakoitsijoista arvioi liikevaihdon laskevan vuonna 2026

48 % sähköurakoitsijoista: kannattavuus heikentynyt edellisestä vuodesta

Sähköalan työvoima 2040 -tutkimus

Taustaa

Talotekniikka-alan suhdannekysely toteutettiin yhteistyössä Talotekniikkaliitto ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n sekä Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenten keskuudessa 25.2.–13.3.2026. Kyselyyn vastasi 213 yritystä.

Sähköalan työvoima 2040 -tutkimuksen toteuttivat Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK, Sähköliitto, Energiateollisuus ry.