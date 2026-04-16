Sähköalan ristiriita: lomautukset kasvavat, osaajia ei silti löydy

17.4.2026 10:30:00 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote

Jaa

Sähköalalla lomautetaan ja kärsitään osaajapulasta yhtä aikaa. Kyse on rakenteellisesta ongelmasta, jonka ydin ei ole hakijamäärä, vaan käytännön osaamisen puute.

Puhdas siirtymä tarvitsee sähköasentajia, mutta ala kamppailee jo nyt osaajapulan kanssa. Shutterstock

Lomautettujen osuus on noussut syksyn 3,1 prosentista 5,3 prosenttiin, ja silti 32 prosenttia sähköurakoitsijoista kertoo ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden olevan heikkoa. Talotekniikka-alan suhdannekatsauksen mukaan sähköurakoinnin osaajapula on lähes kolminkertainen LVI-toimijoihin verrattuna, eikä se näytä reagoivan suhdanteeseen.  

”Matala tilauskanta ei ole poistanut osaajapulaa ja ongelma kärjistyy, kun kysyntä elpyy. Isoimmilla sähköurakoitsijoilla, joilla tilauskanta ja tarjouspyynnöt kehittyvät parhaiten, rekrytointivaikeudet ovat jo nyt suurimmat. Kasvun jarru on siis valmiina ennen kuin kasvu on edes alkanut”, Marko Utriainen, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n toimitusjohtaja, sanoo. 

Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa 2026 esitellyn Sähköalan työvoima 2040 -tutkimuksen mukaan noin kolmasosa työvoimasta eläköityy vuoteen 2040 mennessä ja samalla hakijamäärät voivat laskea jopa 30 prosenttia ikäluokkien pienenemisen vuoksi.  

Tällä hetkellä tekijäpula ei kuitenkaan ole ensisijaisesti määräongelma, vaan liittyy osaamisen laatuun. Peräti 81 prosenttia työvoimapulaa kokevista sähköurakoitsijoista nimeää suurimmaksi haasteeksi hakijoiden puutteellisen käytännön osaamisen ja työkokemuksen. Muodollisen pätevyyden ja teoreettisen osaamisen puutteet nostaa esiin 42 prosenttia, ja koulutuksen soveltumattomuus avoimiin tehtäviin vaivaa 25 prosenttia vastaajista.  

Pienyritysvaltaisella sähköalalla osaajapula on erityisen kipeä ongelma: varaa palkata ja perehdyttää kokematonta tekijää ei yksinkertaisesti ole. Osaajien ja uudenlaisen osaamisen tarve voi kasvaa nopeastikin EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden ja datakeskusinvestointien vauhdittamana. Jos osaajapulaan vastataan vasta kysynnän kasvaessa, ollaan jo myöhässä. 

Lukuja 

Talotekniikka-alan suhdannekysely 

  • Lomautettujen osuus sähköurakoinnissa noussut 3,1 → 5,3 %

  • 32 % sähköurakoitsijoista: ammattitaitoisen työvoiman saatavuus heikkoa 

  • Täystyöllistävän tilauskannan mediaani sähköurakoinnissa 2 kuukautta 

  • Tarjouspyynnöt vähentyneet 42 %:lla sähköurakoitsijoista 

  • 46 % sähköurakoitsijoista arvioi liikevaihdon laskevan vuonna 2026 

  • 48 % sähköurakoitsijoista: kannattavuus heikentynyt edellisestä vuodesta 

Sähköalan työvoima 2040 -tutkimus 

  • Noin kolmasosa työvoimasta eläköityy vuoteen 2040 mennessä 

  • Hakijamäärät voivat laskea jopa 30 % ikäluokkien pienenemisen vuoksi 

  • 81 % työvoimapulaa kokevista sähköurakoitsijoista: suurin haaste on hakijoiden puutteellinen käytännön osaaminen 

Taustaa 

Talotekniikka-alan suhdannekysely toteutettiin yhteistyössä Talotekniikkaliitto ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n sekä Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenten keskuudessa 25.2.–13.3.2026. Kyselyyn vastasi 213 yritystä. 

Sähköalan työvoima 2040 -tutkimuksen toteuttivat Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK, Sähköliitto, Energiateollisuus ry. 

Avainsanat

STULsähkö- ja teleurakoitsijat stul rySähköistysalaosaajapulalomautuksetTyövoiman saatavuuseläköitymiset

Yhteyshenkilöt

Marko Utriainen
Toimitusjohtaja
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
050 335 4236
marko.utriainen@stul.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
