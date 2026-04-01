Työterveyslaitoksen uudet hankkeet pureutuvat työn voimavaroihin, osallisuuteen ja työllistymisen tukeen
20.4.2026 07:30:00 EEST | Työterveyslaitos | Uutinen
Työterveyslaitoksen uusissa hankkeissa tuotetaan tutkimustietoa ja käytännön välineitä moninaisen työelämän ja kestävän työllistymisen tueksi. Hankkeissa kehitetään ja levitetään ratkaisuja muun muassa neuromoninaisuuden huomioimiseen, vaikeasti työllistyvien palvelujen kehittämiseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen.
Työelämässä ja työllistymisen tuessa samat käytännöt, palvelut ja polut eivät toimi kaikille yhtä hyvin, sillä ihmisten tilanteet ja tuen tarpeet vaihtelevat. Siksi tarvitaan sujuvampia palvelukokonaisuuksia ja parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vahvistavat työllistymistä, toimijuutta ja työn imua.
Työterveyslaitoksen uusissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa tarkastellaan muun muassa neuromoninaisuuden huomioimista työpaikoilla, vaikeasti työllistyvien palvelujen toimivuutta sekä työn myönteisiä voimavaroja.
– Työelämän ja työllistymisen tuen on pystyttävä vastaamaan aiempaa paremmin ihmisten erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Näissä hankkeissa tuotetaan tietoa ja toimintamalleja palvelujen ja työpaikkojen käytäntöjen kehittämiseen, sanoo Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.
NEMO tuo työpaikoille välineitä neuromoninaisuuden huomioimiseen
NEMO-hankkeessa tutkitaan neurovähemmistöön kuuluvien kokemuksia työelämässä ja kehitetään ratkaisuja neuromoninaisuuden huomioimiseen työn arjessa ja rekrytoinnissa. Aiheesta on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, ja työpaikoilta puuttuu käytännönläheisiä välineitä neuromoninaisuuden huomioimiseen.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen osaamista ja edistää neurovähemmistöön kuuluvien työllistymistä, työhyvinvointia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan myös maksuton Neuromoninaisuuden työkalupakki työpaikkojen käyttöön.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.
KEKO kehittää työkyvyn tuen ja työhön osallistumisen ekosysteemiä
KEKO-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään sitä, miten työkyvyn tukea ja työhön osallistumista voidaan lisätä kestävästi. Hankkeessa kehitetään hyvinvointialueiden ja työllisyysalueiden palvelujen yhteensovittamista, mikä kohentaa vaikeasti työllistyvien tilannetta.
Hankkeessa luodaan yhteistä tietopohjaa vaikeasti työllistyvien kokonaistilanteesta, sujuvoitetaan alueiden välistä yhteistyötä ja rakennetaan organisaatiorajat ylittäviä palveluketjuja. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tukevat kestävää työllistymistä ja työssäoloa ja sopivat käyttöön eri puolilla Suomea.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.
Taite+ vahvistaa työnhaun tukea ja kouluttaa uusia ohjaajia
Taite+-hankkeessa kehitetään ja levitetään Taite-työnhakuvalmennusta erityisesti vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden tueksi. Hankkeessa koulutetaan uusia Taite-ohjaajia työllistymisen ja työkyvyn tuen ammattilaisista sekä kehitetään toimintatapoja, joilla valmennusta ja materiaaleja voidaan soveltaa erilaisissa ohjaustilanteissa.
Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista työnhaun tukemisessa sekä parantaa työttömien työnhakutaitoja, mielen hyvinvointia ja osallisuutta Taite-valmennuksen avulla. Hankkeessa koulutetaan 100 ammattilaista Taite-ohjaajiksi. Lisäksi julkaistaan Taite-valmennuksen soveltamisopas, jota voi hyödyntää ohjaustyössä myös ilman Taite-valmennusta.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.
TOIVO tutkii työn myönteisiä voimavaroja
TOIVO-hankkeessa tutkitaan työelämän kuutta myönteistä T:tä: toivoa, tarkoitusta, toimijuutta, työn voimavaroja, työn imua ja työkykyä. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi yksinäisyyden, sosiaalisen rohkeuden ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.
Tutkimuksella haetaan parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vahvistavat toivoa, hyvinvointia, motivaatiota ja työkykyä. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa työn voimavarojen merkityksestä ja validoidaan uusi moniulotteista työkykyä arvioiva kysely, josta julkaistaan myös käyttöä tukeva manuaali.
Hanketta rahoittavat Ami-säätiö (päärahoittaja) ja Työterveyslaitos.
Lisätiedot
- NEMO: Hanna Keränen, erikoislääkäri, hanna.keranen@ttl.fi, +358 30 474 2119
- KEKO: Mikko Henriksson, erityisasiantuntija, mikko.henriksson@ttl.fi, +358 30 474 3202
- Taite+: Miia Wikström, projektipäällikkö, tutkija, miia.wikstrom@ttl.fi, +358 30 474 2164
- TOIVO: Jari Hakanen, tutkimusprofessori, jari.hakanen@ttl.fi, +358 30 474 2453
Tutustu myös
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
Tutustu:
- Tietoa meistä
- Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot.
- Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Arbetssäkerhetens nivåklassificeringar har offentliggjorts – rekordmånga arbetsplatser fick erkännande1.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Noll olycksfall-forumet har återigen beviljat nivåklassificeringar av arbetssäkerheten till sina medlemsarbetsplatser. I år fick rekordmånga arbetsplatser, 145 stycken, en nivåklassificering och av dessa uppnådde 60 målet noll olycksfall. Arbetsplatserna delar med sig av god arbetssäkerhetspraxis i ett öppet seminarium som ordnas i Uleåborg i slutet av april.
Työturvallisuuden tasoluokitukset julki – ennätysmäärä työpaikkoja sai tunnustuksen1.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt vuosittaiset työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen. Tänä vuonna tasoluokituksen sai ennätykselliset 145 työpaikkaa, joista 60 saavutti nollan tapaturman tavoitteen. Työpaikat jakavat hyviä turvallisuuskäytäntöjä huhtikuun lopussa avoimessa seminaarissa Oulussa.
Occupational safety level classifications published — record number of workplaces received recognition1.4.2026 06:00:00 EEST | Press release
The Vision Zero Forum has granted the annual occupational safety level classifications to its member workplaces. This year, a record 145 workplaces received a safety level classification, of which 60 achieved the goal of zero accidents. Workplaces will share good occupational safety practices at an open seminar in late April in Oulu.
DEMOGRAPHY-politiikkasuositus: Työllistymistä tulisi edistää kohdennetuilla toimilla26.3.2026 14:18:22 EET | Uutinen
Työttömien nopea työllistyminen on työvoimapolitiikan keskeinen tavoite. DEMOGRAPHY-ohjelman politiikkasuosituksen mukaan onnistunut työvoimapolitiikka vaatii työllisyyspalvelujen huolellista kohdentamista ja politiikan arviointia satunnaistetuilla kokeilla. Työttömien työkykyongelmat on tunnistettava varhain, jotta kohdentaminen onnistuu.
Työterveyslaitoksen tutkimuskatsaus: maaliskuu 202625.3.2026 08:14:59 EET | Uutinen
Tässä tutkimuskatsauksessa on esitelty tiiviisti kymmenen tuoreinta tutkimusta Työterveyslaitoksen tutkijoilta. Niissä on tarkasteltu esimerkiksi pienten ja keskisuurten organisaatioiden resilienssiä, vihreän siirtymän kokeiluja työpaikoilla sekä kvartsi- ja pölyaltistumisen hallintaa julkisivusaneerauksissa. Tutkimuskatsauksen avulla pääset nopeasti ajan tasalle tuoreista tutkimusjulkaisuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme