Työterveyslaitoksen uudet hankkeet pureutuvat työn voimavaroihin, osallisuuteen ja työllistymisen tukeen

Työelämässä ja työllistymisen tuessa samat käytännöt, palvelut ja polut eivät toimi kaikille yhtä hyvin, sillä ihmisten tilanteet ja tuen tarpeet vaihtelevat. Siksi tarvitaan sujuvampia palvelukokonaisuuksia ja parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vahvistavat työllistymistä, toimijuutta ja työn imua.

Työterveyslaitoksen uusissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa tarkastellaan muun muassa neuromoninaisuuden huomioimista työpaikoilla, vaikeasti työllistyvien palvelujen toimivuutta sekä työn myönteisiä voimavaroja.

– Työelämän ja työllistymisen tuen on pystyttävä vastaamaan aiempaa paremmin ihmisten erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Näissä hankkeissa tuotetaan tietoa ja toimintamalleja palvelujen ja työpaikkojen käytäntöjen kehittämiseen, sanoo Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

NEMO tuo työpaikoille välineitä neuromoninaisuuden huomioimiseen

NEMO-hankkeessa tutkitaan neurovähemmistöön kuuluvien kokemuksia työelämässä ja kehitetään ratkaisuja neuromoninaisuuden huomioimiseen työn arjessa ja rekrytoinnissa. Aiheesta on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, ja työpaikoilta puuttuu käytännönläheisiä välineitä neuromoninaisuuden huomioimiseen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen osaamista ja edistää neurovähemmistöön kuuluvien työllistymistä, työhyvinvointia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan myös maksuton Neuromoninaisuuden työkalupakki työpaikkojen käyttöön.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.

KEKO kehittää työkyvyn tuen ja työhön osallistumisen ekosysteemiä

KEKO-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään sitä, miten työkyvyn tukea ja työhön osallistumista voidaan lisätä kestävästi. Hankkeessa kehitetään hyvinvointialueiden ja työllisyysalueiden palvelujen yhteensovittamista, mikä kohentaa vaikeasti työllistyvien tilannetta.

Hankkeessa luodaan yhteistä tietopohjaa vaikeasti työllistyvien kokonaistilanteesta, sujuvoitetaan alueiden välistä yhteistyötä ja rakennetaan organisaatiorajat ylittäviä palveluketjuja. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tukevat kestävää työllistymistä ja työssäoloa ja sopivat käyttöön eri puolilla Suomea.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.

Taite+ vahvistaa työnhaun tukea ja kouluttaa uusia ohjaajia

Taite+-hankkeessa kehitetään ja levitetään Taite-työnhakuvalmennusta erityisesti vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden tueksi. Hankkeessa koulutetaan uusia Taite-ohjaajia työllistymisen ja työkyvyn tuen ammattilaisista sekä kehitetään toimintatapoja, joilla valmennusta ja materiaaleja voidaan soveltaa erilaisissa ohjaustilanteissa.

Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista työnhaun tukemisessa sekä parantaa työttömien työnhakutaitoja, mielen hyvinvointia ja osallisuutta Taite-valmennuksen avulla. Hankkeessa koulutetaan 100 ammattilaista Taite-ohjaajiksi. Lisäksi julkaistaan Taite-valmennuksen soveltamisopas, jota voi hyödyntää ohjaustyössä myös ilman Taite-valmennusta.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Työterveyslaitos.

TOIVO tutkii työn myönteisiä voimavaroja

TOIVO-hankkeessa tutkitaan työelämän kuutta myönteistä T:tä: toivoa, tarkoitusta, toimijuutta, työn voimavaroja, työn imua ja työkykyä. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi yksinäisyyden, sosiaalisen rohkeuden ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksella haetaan parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vahvistavat toivoa, hyvinvointia, motivaatiota ja työkykyä. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa työn voimavarojen merkityksestä ja validoidaan uusi moniulotteista työkykyä arvioiva kysely, josta julkaistaan myös käyttöä tukeva manuaali.

Hanketta rahoittavat Ami-säätiö (päärahoittaja) ja Työterveyslaitos.

Lisätiedot

NEMO: Hanna Keränen, erikoislääkäri, hanna.keranen@ttl.fi, +358 30 474 2119

KEKO: Mikko Henriksson, erityisasiantuntija, mikko.henriksson@ttl.fi, +358 30 474 3202

Taite+: Miia Wikström, projektipäällikkö, tutkija, miia.wikstrom@ttl.fi, +358 30 474 2164

TOIVO: Jari Hakanen, tutkimusprofessori, jari.hakanen@ttl.fi, +358 30 474 2453

Tutustu myös