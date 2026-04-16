SDP:n Kumpula-Natri: Työttömyysturvan suojaosa tulee palauttaa ”sellaiseksi kuin pääministeri luuli sen olevan”

”Hallitus on perustellut leikkauksia työttömyyskorvauksiin työnteon kannustavuudella. Toisaalta Orpon hallitus on myös päättänyt alentaa suurituloisimpiin kohdistuvaa niin kutsuttua marginaaliveroa. Se hyödyttää kahta prosenttia suurituloisimmista suomalaisista. Orpo perusteli superrikkaiden marginaaliveron laskemista dynaamisilla vaikutuksilla eli ”motivaatiolla tehdä enemmän työtä”. Se johti ministerin palkkaluokassa ja vieläkin rikkaampien jopa 500 euron kasvaneeseen käteen jäävään tuloon kuukaudessa.”, sanoo Kumpula-Natri.

”Mutta miksi rikkaita kannustetaan lisätuloilla ja köyhiä lisäleikkauksilla? Miksi köyhältä viedään viimeinenkin mahdollisuus saada edes pientä apua omalla työllään?” Kumpula-Natri kysyy.

Valtiolle tämä velkarahalla tehty rikkaimpien motivointi, eli marginaaliveron lasku, maksoi arviolta 300 miljoonaa euroa. Työttömyysturvan suojaosan poiston piti säästää valtion menoja arviolta vain 60 miljoonaa euroa.

”Inhimillinen hinta on ruma”, sanoo Kumpula-Natri. ”Motivaatiomontussa on hiekassajuoksu oikeudenmukaista ja yhtä raskasta kaikille. Pääministerin arvomaailma laittaa pienituloisille raskaampaa hiekkaa”, Kumpula-Natri sanoo.

”SDP on esittänyt moneen kertaan suojaosan palauttamista. Laitamme nyt toivon kehysriiheen, että hallitus sen palauttaa ”sellaiseksi kuin pääministerikin luuli sen olevan”, niin että työttömän turva ei heti lisätulosta leikkaudu”, hän sanoo.