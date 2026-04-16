SDP:n Kumpula-Natri: Työttömyysturvan suojaosa tulee palauttaa ”sellaiseksi kuin pääministeri luuli sen olevan”
16.4.2026 16:38:41 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
”Viime viikolla pääministeriltä kuultiin TV-paneelissa pöyristyttävä lausunto. Orpo väitti virheellisesti, ettei työttömän tuki vähene, jos tämä tekee työtä”, kertoo kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd).
”Hallitus kuitenkin poisti huhtikuussa 2024 työmarkkinatuen 300 € suojaosan, jolla työtön pystyi satunnaisella tulolla helpottamaan elämäänsä. Nyt jokainen lisäeuro nimenomaan leikkaa työttömyystukea. Tänään kyselytunnilla nostimme asian esiin."
”Hallitus on perustellut leikkauksia työttömyyskorvauksiin työnteon kannustavuudella. Toisaalta Orpon hallitus on myös päättänyt alentaa suurituloisimpiin kohdistuvaa niin kutsuttua marginaaliveroa. Se hyödyttää kahta prosenttia suurituloisimmista suomalaisista. Orpo perusteli superrikkaiden marginaaliveron laskemista dynaamisilla vaikutuksilla eli ”motivaatiolla tehdä enemmän työtä”. Se johti ministerin palkkaluokassa ja vieläkin rikkaampien jopa 500 euron kasvaneeseen käteen jäävään tuloon kuukaudessa.”, sanoo Kumpula-Natri.
”Mutta miksi rikkaita kannustetaan lisätuloilla ja köyhiä lisäleikkauksilla? Miksi köyhältä viedään viimeinenkin mahdollisuus saada edes pientä apua omalla työllään?” Kumpula-Natri kysyy.
Valtiolle tämä velkarahalla tehty rikkaimpien motivointi, eli marginaaliveron lasku, maksoi arviolta 300 miljoonaa euroa. Työttömyysturvan suojaosan poiston piti säästää valtion menoja arviolta vain 60 miljoonaa euroa.
”Inhimillinen hinta on ruma”, sanoo Kumpula-Natri. ”Motivaatiomontussa on hiekassajuoksu oikeudenmukaista ja yhtä raskasta kaikille. Pääministerin arvomaailma laittaa pienituloisille raskaampaa hiekkaa”, Kumpula-Natri sanoo.
”SDP on esittänyt moneen kertaan suojaosan palauttamista. Laitamme nyt toivon kehysriiheen, että hallitus sen palauttaa ”sellaiseksi kuin pääministerikin luuli sen olevan”, niin että työttömän turva ei heti lisätulosta leikkaudu”, hän sanoo.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme