SDP Helsingin valtuustoryhmä: Kokoomus ei suojellut Helsinkiä sote-leikkurilta

16.4.2026 16:36:52 EEST | SDP Helsinki | Tiedote

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden sote-rahoituksesta on valmistunut. Helsinkiä rangaistaan hyvästä taloudenpidosta 93 miljoonan euron sote-leikkauksilla.

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Hallitus päätyi hakemaan lisäleikkauksia sotesta, ja kärsijöinä ovat Suomen kasvuseudut. Hallitus heikentää tietoisesti palveluja alueilla, joilla hoidon tarve on suurin. Helsingin pormestari Daniel Sazonov ja kokoomus eivät suojelleet Helsinkiä sote-leikkurilta.

Alun perin Helsingiltä piti leikata 102 miljoonaa euroa, mikä on valtava summa ja olisi vastannut noin tuhannen lääkärin työpanoksesta tai 1 500 vanhusten hoivapaikasta luopumista. Nyt varmistunut 93 miljoonan tuomio ei varmasti muuta tilannetta helsinkiläisten kannalta juurikaan paremmaksi. 

– 102 miljoonan euron leikkausten muuttuminen reiluun 90 miljoonaan ei ole missään nimessä torjuntavoitto. Hallitus tekee lyhytnäköistä politiikkaa ja vaarantaa ihmisten terveyden, SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo.

Helsingissä hyvä taloudenpito ja ennakoiva suunnittelu johtavat kaikesta huolimatta rahoituksen leikkaamiseen. Tämä ei ole reilua eikä vastuullista politiikkaa, varsinkaan nyt, kun Helsinki kärsii korkeasta työttömyydestä ja rahoitukselle olisi todellista tarvetta esimerkiksi alfa-PVP:n aiheuttaman päihdekriisin torjumisessa. Myöskään HUS-yhtymän erityinen rooli erikoissairaanhoidon toimijana ei vieläkään näy rahoitusmallissa.

– Kokoomus ei ole halunnut tai osannut valvoa Helsingin ja helsinkiläisten etua, Gebhard huomauttaa.

Leikkauksia tulee, mutta kokoomuksen monista tehottomista ”kasvutoimista” ei sen sijaan ole luovuttu.

– Jälleen pitää todeta se tosiasia, että hallitus tuntuu löytävän rahaa tutkijoiden tehottomaksi sanomaan yhteisöveron alennukseen melkein miljardin, mutta sotessa tuntuu olevan niin hyvä tilanne, että sieltä voidaan vielä lisäsäästöjä kaivaa. Politiikka on arvovalintoja, ja vaihtoehtoja on edelleen olemassa, Gebhard päättää.

