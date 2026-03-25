SDP Helsingin valtuustoryhmä: Kokoomus ei suojellut Helsinkiä sote-leikkurilta
16.4.2026 16:36:52 EEST | SDP Helsinki | Tiedote
Hallituksen esitys hyvinvointialueiden sote-rahoituksesta on valmistunut. Helsinkiä rangaistaan hyvästä taloudenpidosta 93 miljoonan euron sote-leikkauksilla.
Hallitus päätyi hakemaan lisäleikkauksia sotesta, ja kärsijöinä ovat Suomen kasvuseudut. Hallitus heikentää tietoisesti palveluja alueilla, joilla hoidon tarve on suurin. Helsingin pormestari Daniel Sazonov ja kokoomus eivät suojelleet Helsinkiä sote-leikkurilta.
Alun perin Helsingiltä piti leikata 102 miljoonaa euroa, mikä on valtava summa ja olisi vastannut noin tuhannen lääkärin työpanoksesta tai 1 500 vanhusten hoivapaikasta luopumista. Nyt varmistunut 93 miljoonan tuomio ei varmasti muuta tilannetta helsinkiläisten kannalta juurikaan paremmaksi.
– 102 miljoonan euron leikkausten muuttuminen reiluun 90 miljoonaan ei ole missään nimessä torjuntavoitto. Hallitus tekee lyhytnäköistä politiikkaa ja vaarantaa ihmisten terveyden, SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo.
Helsingissä hyvä taloudenpito ja ennakoiva suunnittelu johtavat kaikesta huolimatta rahoituksen leikkaamiseen. Tämä ei ole reilua eikä vastuullista politiikkaa, varsinkaan nyt, kun Helsinki kärsii korkeasta työttömyydestä ja rahoitukselle olisi todellista tarvetta esimerkiksi alfa-PVP:n aiheuttaman päihdekriisin torjumisessa. Myöskään HUS-yhtymän erityinen rooli erikoissairaanhoidon toimijana ei vieläkään näy rahoitusmallissa.
– Kokoomus ei ole halunnut tai osannut valvoa Helsingin ja helsinkiläisten etua, Gebhard huomauttaa.
Leikkauksia tulee, mutta kokoomuksen monista tehottomista ”kasvutoimista” ei sen sijaan ole luovuttu.
– Jälleen pitää todeta se tosiasia, että hallitus tuntuu löytävän rahaa tutkijoiden tehottomaksi sanomaan yhteisöveron alennukseen melkein miljardin, mutta sotessa tuntuu olevan niin hyvä tilanne, että sieltä voidaan vielä lisäsäästöjä kaivaa. Politiikka on arvovalintoja, ja vaihtoehtoja on edelleen olemassa, Gebhard päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardSDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:+358505751723elisa.gebhard@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki
SDP Helsingin valtuustoryhmä: Emme halua Orpon hallituksen raskaussyrjintää lisäävää politiikkaa Helsinkiin25.3.2026 18:31:10 EET | Tiedote
SDP:n valtuustoryhmä jätti tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jonka mukaan Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt eivät solmisi perusteettomia määräaikaisia työsuhteita, vaikka lainsäädäntö sen tulevaisuudessa mahdollistaisi.
SDP Helsingiltä vankka tuki Nasima Razmyarin jatkolle varapuheenjohtajaksi16.3.2026 19:47:15 EET | Tiedote
Helsinkiläinen SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar on kertonut olevansa käytettävissä jatkokaudelle SDP:n puoluekokouksessa toukokuussa. SDP Helsinki tukee yksimielisesti Razmyarin valintaa jatkokaudelle. Valittavan puoluejohdon keskeisin tehtävä on palauttaa SDP pääministeripuolueeksi kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
SDP Helsingin, Vantaan ja Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajat: HSL:n vaikea taloudellinen tilanne kertoo kuntayhtymän rahoitusmallin uudistamisen tarpeesta10.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
HSL aloittaa yt-neuvottelut heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Ne on syytä hoitaa mahdollisimman reilulla tavalla siten, että henkilöstövaikutukset olisivat mahdollisimman lieviä, demariryhmien puheenjohtajat sanovat.
SDP Helsingin valtuustoryhmä: Helsingissä on pakko pystyä asumaan Orpon hallituksen toimista huolimatta26.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 25.2. valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan Helsinkiä vahvistamaan kohtuuhintaista asumista monin eri keinoin. Kokoomusjohtoisen hallituksen kohtuuhintaiseen asumiseen osuvat toimet vaativat vastatoimia tai edessä ovat hankalat ajat.
SDP:n kaupunginhallitusryhmä: Jyrkkä ei hallituksen sote-leikkauksille Helsingissä23.2.2026 17:00:31 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus lausui tänään näkemyksensä kokoomushallituksen suunnitelmasta leikata valtakunnallisesta sote-rahoituksesta 390 miljoonaa euroa. Leikkauksista 102 miljoonaa euroa kohdistuisi Helsinkiin. SDP:n kanta on selkeä: sote-leikkauksille jyrkkä ei.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme