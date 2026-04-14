Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 16.4.2026

Sillalla tavataan lauantaina 18. huhtikuuta – oma kruunu päähän! 8.4.2026 09:59:00 EEST | Tiedote

Helsingin Laajasalon ja Korkeasaaren yhdistävä Suomen pisin silta, Kruunuvuorensilta, avataan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön lauantaina 18.4.2026. Jalankulkijat pääsevät sillalle klo 14 ja pyöräilijät klo 17. Samalla aukeaa merkittävä uusi väylä kantakaupungin ja Laajasalon välille.