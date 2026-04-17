Vieser lanseeraa uuden kapean linjalattiakaivomalliston

Miksi uusi linjalattiakaivo?

Linjalattiakaivot kasvattavat edelleen suosiotaan. Yhä useampi haluaa yhtenäisen lattian ilman lattiaa halkovia näkyviä kaivoja. Kapeiden linjalattiakaivojen tyypillisenä haasteena on kuitenkin ollut lyhyet siivousvälit. Ahtaat vesilukot ja hiussihdit tukkeentuvat nopeasti hiuksista ja muusta liasta. Vieser halusi luoda tähän ratkaisun. Uusi Vieser Kaita selviytyy pidemmistäkin huoltoväleistä. Sen erikoismuotoiltu vesilukko takaa tehokkaan virtaaman ja tekee kaivon puhdistamisesta aiempaa vaivattomampaa.

Monet kapeat linjalattiakaivomallistot ovat myös monimutkaisia suunnitella ja asentaa, koska kaivomalleja on lukuisia eri rakenteisiin ja sijoituspaikkoihin. Tämä on vaikuttanut linjalattiakaivojen kustannuksiin. Vieser Kaita mallisto on yksinkertainen: alkuvaiheessa siihen kuuluu kaksi vaakakaivoa, jotka toimitetaan yhdessä modulaaristen asennuslevyjen kanssa siten, että yhdessä paketissa on tarvittavat osat eri asennuspituuksiin. Kaita-kaivot soveltuvat niin betoni- kuin puurakenteisiin ja ne voi sijoittaa vapaasti seinän viereen, irti seinästä, keskelle lattiaa tai yhdistää useita kaivoja. Tuotteet on lisäksi paketoitu asennusvaiheiden mukaan: kaivo- ja asennuslevypakkaus sisältää vedeneristeen alle tulevat osat, ja kansi- ja kehyspakkaus vedeneristeen päälle asennettavat osat. Ratkaisu helpottaa suunnittelua, varastointia, hankintaa ja asennusta.

"Meille fiksummat ratkaisut ovat perusasia. Siksi Vieserin lattiakaivot on tehty helpoiksi asentaa, suunnitella ja käyttää. Uusi Kaita-mallimme täyttää samat korkeat laatukriteerit. Sen keskeisiä teknisiä ratkaisuja ovat modulaarinen asennuslevy, Vieser One ‑kaivoista tuttuun hyväksi todettuun teknologiaan perustuva vesilukko sekä yläpuolelta säädettävät tukijalat", kertoo Vieserin tuotevalikoimasta vastaava Janina Ollberg.

Enemmän valinnanvapautta suunnitteluun ja toteutukseen

Uusi kapea Vieser Kaita -linjalattiakaivo täydentää hyväksi todettuja Vieser One -pohjaisia ratkaisuja ja tuo lisää vaihtoehtoja erilaisiin asennustarpeisiin ja kohteisiin. Uusi mallisto pohjautuu Vieserin yli 50-vuotiseen kokemukseen alalta sekä patentoituun teknologiaan.

Kaidan lanseerauksen myötä Vieser on markkinoiden ainoa valmistaja, joka tarjoaa sekä kapeita että leveitä linjalattiakaivoja. Tarvittiinpa sitten maksimaalista suunnittelun vapautta tai erityisen helppoa ja nopeaa asennusta, kaikki Vieserin linjalattiakaivot täyttävät samat korkeat vaatimukset toimivuuden ja estetiikan osalta.

"Halusimme tuoda markkinoille kapean linjalattiakaivon, joka on sekä toimiva että laajasti saavutettavissa. Uskomme linjalattiakaivojen olevan tulevaisuuden suihkutilojen standardi. Kaita on kustannustehokas ja nopea asentaa, minkä ansiosta se soveltuu hyvin myös laajempiin hankkeisiin. Kaita on erinomainen lisä tuoteportfolioomme markkinoilla jo tunnetun Vieser Line -linjalattiakaivon rinnalle", sanoo Vieserin toimitusjohtaja Susanna Sucksdorff.

Tiina Pekola, Head of Marketing & Communications

+358 40 585 5107, tiina.pekola@vieser.fi