TEKin viesti hallituksen kehysriiheen: Leikkaussakset, juustohöylät ja moottorisahat on pidettävä irti TKI-rahoituksesta
17.4.2026 09:07:00 EEST | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote
Suomen tulevan menestyksen kannalta on välttämätöntä, että hallitus pitää kiinni parlamentaarisesti sovitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien neljän prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta. Hallitus kokoontuu kehysriiheen 21.–22.4.
– Mitkä tahansa heikennykset TKI-toimintaan heikentävät myös ihmisten sekä yritysten luottamusta kasvuun ja tulevaisuuteen, Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.
– Aineksia menestykseen suomalaisilla yrityksillä kyllä on. Se käy selväksi, kun tutustuu esimerkiksi TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin jakamien ITU-teknologiapalkintojen voittajiin.
ITU-palkintoja voittivat esimerkiksi Polar Night Energyn lämpöenergiaa varastoivaa hiekka-akku sekä ABB:n työryhmän kehittämä sähkömoottoreiden energiatehokkuutta parantava reluktanssimoottori.
– Polar Night Energyn ja ABB:n kaltaisten yritysten menestys ei synny tyhjästä. Jotta Suomeen syntyy innovaatioita sekä menestyviä tuotteita ja palveluita, TKI-rahoitus tarvitsee vastinparikseen korkeasti koulutettuja osaajia. Ilman heitä ei synny kasvua eikä neljän prosentin tavoitetta voida toteuttaa, Jokinen painottaa.
Suomen kasvun kannalta on kriittistä varmistaa laadukas koulutus sekä kansainvälisten osaajien saaminen kiinni suomalaiseen työelämään.
– Laadukasta koulutus syntyy vain huolehtimalla sen riittävistä resursseista. Rahoituksen on siis oltava kunnossa. OECD:n mukaan opiskelijamäärä kasvoi Suomessa 12 prosenttia vuosina 2015–2022, mutta korkeakoulutuksen kokonaismenot laskivat inflaatiokorjattuna kolme prosenttia. Tämä linja ei voi jatkua tai laatu väistämättä kärsii, huomauttaa TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.
Tuoreimpaan TEK Graduate Surveyhin vastanneista peräti 31 prosentilla kansallisuus oli muu kuin suomi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat vastavalmistuneet DI- tai arkkitehtitutkinnon suorittaneet. Tekniikan alan kansainvälisistä osaajista kuitenkin vain 47 prosenttia aikoo jäädä pysyvästi Suomeen, selviää TEKin ja Insinööriliiton tutkimuksesta. Syinä lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö sekä huonontunut yleinen taloustilanne.
– Samaan aikaan Suomen tavoite on nostaa korkeakoulutettujen osuus 50 prosenttiin ja talouskasvu matelee. Kun korkeakoulutetut kansainväliset osaajat eivät jää Suomeen, ei kyse ole enää marginaalisesta ongelmasta, kyse on kriisistä. Meillä ei ole varaa menettää yhtään korkeasti koulutettua, osaavaa työvoimaa, Nokela sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari JokinenToiminnanjohtajaPuh:0400 914 839jari.jokinen@tek.fi
Juhani NokelaYhteiskuntasuhdejohtajaTekniikan akateemiset TEKPuh:0407547459juhani.nokela@tek.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tekniikan akateemiset - TEK
Sand som blir värme, bättre effekt i elmotorer, och teamanda över hela Finland – ITU-teknologipriserna 2026 avgjordes16.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Polar Night Energys sandbatteriteknik, ABB:s reluktansmotor och Sitowises Landskapsteam som verkar på åtta orter vann ITU-teknologipriserna som Teknikens akademiker TEK och Tekniska föreningen i Finland TFiF delar ut.
Sand-based thermal energy storage, ultra-efficient electric motors and nationwide team spirit – the winners of the 2026 ITU Technology Awards have been chosen16.4.2026 09:00:00 EEST | Press release
Polar Night Energy’s sand battery technology, ABB’s motor-drive package and Sitowise’s landscape architecture division that operates in eight locations across Finland have been chosen as the winners of this year’s ITU Technology Awards by Academic Engineers and Architects in Finland TEK and Tekniska Föreningen i Finland TFiF.
Hiekasta lämpöä, tehoa sähkömoottoreihin, tiimihenkeä läpi Suomen – ITU-teknologiapalkinnot 2026 ratkesivat16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Polar Night Energyn hiekka-akkuteknologia, ABB:n reluktanssimoottoriratkaisu ja Sitowisen kahdeksalla paikkakunnalla toimiva Maisema-tiimi voittivat Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin jakamat ITU-teknologiapalkinnot.
Taapero torpedoi tulot – mutta vain naisilta6.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Lapsen saanti pudottaa huomattavasti naisten tuloja ja vaikutus kestää pitkään. Isille lapsen saanti taas tuo rahallista hyötyä, kertoo tuore tutkimus. Työpaikoilla ei aina osata optimaalisesti tukea urakehitystä perheellistymisen jälkeen.
TEK: Valmistuvien diplomi-insinöörien mediaanipalkka saavutti 4 000 euroa ensi kerran – Ostovoimakin kohenee ripeästi20.1.2026 08:45:12 EET | Tiedote
Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan vuoden 2025 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien mediaanipalkka oli 4 000 ja keskiarvopalkka 4 193 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme