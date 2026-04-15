Hallitseva mestari ahdingossa – Nokian KrP:lle jo kolmas voitto

Mikko Laakso iski KrP:n jo 25 sekunnin pelin jälkeen johtoon kotijoukkueen virheestä, ja lisää eroa syntyi toisen erän alussa. Sitä oli pelattu vain 43 sekuntia Joona Rantalan nostaessa rystyltä ylivoimalla 2-0 Nico Jonaesonin oivalluksesta. Heti seuraavassa vaihdossa nousivat erotuomarin kädet pään päälle ristiin Oilersin rikkoessa Mikko Laaksoa läpiajossa, ja Joona Rantala sijoitti rangaistuslaukauksesta eron kolmeen. Markus Markkola avasi pian Oilersin maalitilin Oliver Sillanpään vastaiskulevityksestä, mutta sitten iski KrP jälleen isäntien keskialueen pallonmenetyksestä. Markus Laakso torjui Joona Rantalan laukauksen, mutta Luukas Hyvärinen jatkoi kakkospallosta toisen tauon lukemiksi 4-1.

Oilersin varhain alkanut riskipeli ilman maalivahtia tuotti Joona Hokkasen kavennuksen ja lähellä oli toinenkin, mutta läheltä piti -tilanne todettiin videotarkistuksessa KrP-vahti Iiro Rantaniemen huipputorjunnaksi. Videotarkistuksen tuotti myös Joona Rantalan tyhjiin laukoma päätösmaali, mutta siinä Oilersin haasto tilannetta edeltäneestä rikkeestä todettiin perusteettomaksi.

Välierät jatkuvat perjantaina ottelulla Classic–Westend Indians, jossa sarjaa 3-1 johtavalla Classicilla on mahdollisuus varmistaa loppuottelupaikka.