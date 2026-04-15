Hallitseva mestari ahdingossa – Nokian KrP:lle jo kolmas voitto
16.4.2026 21:04:22 EEST | Fliiga | Tiedote
Nokian KrP siirtyi välieräsarjassaan F-liigan hallitsevaa mestaria Oilersia vastaan jo 3–1-johtoon voittamalla espoolaisten kotikaukalossa 5-2. KrP voi varmistaa finaalipaikkansa lauantaina kotona Nokialla.
Mikko Laakso iski KrP:n jo 25 sekunnin pelin jälkeen johtoon kotijoukkueen virheestä, ja lisää eroa syntyi toisen erän alussa. Sitä oli pelattu vain 43 sekuntia Joona Rantalan nostaessa rystyltä ylivoimalla 2-0 Nico Jonaesonin oivalluksesta. Heti seuraavassa vaihdossa nousivat erotuomarin kädet pään päälle ristiin Oilersin rikkoessa Mikko Laaksoa läpiajossa, ja Joona Rantala sijoitti rangaistuslaukauksesta eron kolmeen. Markus Markkola avasi pian Oilersin maalitilin Oliver Sillanpään vastaiskulevityksestä, mutta sitten iski KrP jälleen isäntien keskialueen pallonmenetyksestä. Markus Laakso torjui Joona Rantalan laukauksen, mutta Luukas Hyvärinen jatkoi kakkospallosta toisen tauon lukemiksi 4-1.
Oilersin varhain alkanut riskipeli ilman maalivahtia tuotti Joona Hokkasen kavennuksen ja lähellä oli toinenkin, mutta läheltä piti -tilanne todettiin videotarkistuksessa KrP-vahti Iiro Rantaniemen huipputorjunnaksi. Videotarkistuksen tuotti myös Joona Rantalan tyhjiin laukoma päätösmaali, mutta siinä Oilersin haasto tilannetta edeltäneestä rikkeestä todettiin perusteettomaksi.
Välierät jatkuvat perjantaina ottelulla Classic–Westend Indians, jossa sarjaa 3-1 johtavalla Classicilla on mahdollisuus varmistaa loppuottelupaikka.
Classicin ja Indiansin trillerisarja kääntymässä tamperelaisille15.4.2026 21:01:20 EEST | Tiedote
Classicin ja Westend Indiansin välieräsarja jatkui huipputasaisena Espoossa, jossa Classic siirtyi jo voiton päähän finaalipaikasta kaatamalla isännät 5-4. Classic johtaa ottelusarjaa 3-1.
Mikko Laakso laukoi Nokian KrP:n johtoon välieräsarjassa13.4.2026 20:56:54 EEST | Tiedote
Mikko Laakso iski kolmannessa erässä ratkaisumaalit, kun Nokian KrP siirtyi välieräsarjassa Oilersia vastaan 2–1-johtoon voittamalla kotonaan 4-3.
Oilers tasoitti välierävoitot, Classic otti edun11.4.2026 20:31:00 EEST | Tiedote
Oilers tasoitti F-liigan välierävoitoiksi 1-1, kun se kaatoi Nokian KrP:n kotonaan 6-3. Classic puolestaan siirtyi sarjassaan Westend Indiansia vastaan 2–1-johtoon 4–2-kotivoitolla.
Indians tasoitti välierävoitot, TPS ja Classic jälleen naisten finaalipari10.4.2026 21:24:17 EEST | Tiedote
Westend Indians tasoitti F-liigan miesten välierissä voitoiksi 1-1, kun se kaatoi kotonaan Classicin rangaistuslaukauskilpailussa 6-5.
Mynämäestä uusin liigapaikkakunta – SBS Wirmo löi PSS:n kolmannen kerran9.4.2026 21:34:28 EEST | Tiedote
Mynämäkeläinen SBS Wirmo nappasi ensi kertaa seurahistoriassaan paikan F-liigan naisten sarjaan, kun se kaatoi kotonaan Porvoon Salibandyseuran 5-1 ja vei ottelusarjan voitoin 3-1.
