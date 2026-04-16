Kokoomuksen Valtola: Sote-rahoitus kasvaa myös ensi vuonna – hallitus uudistaa vastuullisesti muiden rakentamaa rikkinäistä mallia
17.4.2026 06:30:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus on tänään julkistanut tiedot hyvinvointialueiden rahoitusmallin III uudistuksesta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Oskari Valtola pitää uudistusta välttämättömänä ja kiittää ministeri Ikosta vaikean tehtävän hoitamisesta.
– Ministeri Ikonen on onnistunut uudistamaan muiden kehnosti rakentamaa sote-rahoitusmallia tilanteessa, jossa liikkumavaraa on vähän ja alueiden tarpeet eriävät. Se ei ole ollut helppo tehtävä, Valtola sanoo.
Säästöjä on tehtävä, koska valtiontalouden tilanne ei jätä valinnanvaraa. Sote-kustannuksia ei voi päästää hallitsemattomaan kasvuun. Rahoitus kuitenkin kasvaa: ensi vuonna sote-rahoitus kasvaa useita satoja miljoonia euroa, ja koko maan tasolla rahoitus kasvaa 7 prosenttia vuosina 2026–2029. Ilman kasvun hillintää kasvu olisi ollut 8,4 prosenttia.
– Kasvua hillitään enemmän siellä, missä kasvu on nopeinta. Tämä on ainoa oikeudenmukainen tapa toimia julkisen talouden tilanne huomioiden, Valtola toteaa.
Nollakasvun perälauta on uudistuksen keskeinen elementti: yhdelläkään alueella rahoitus ei vähene, ja suurimmalla osalla alueista rahoitus kasvaa. Perälauta hillitsee myös alueiden välistä eriytymistä.
– Eriytyminen ei saa kasvaa, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että väkirikkailla alueilla rahat riittävät kasvavan väestön tarpeisiin. Molemmat tavoitteet on pidettävä mielessä yhtä aikaa, Valtola muistuttaa.
Uudistus päivittää myös rikkinäistä diagnoosimallia, mahdollistaa diagnoosivirheiden oikaisun ja vähentää alueiden eriytymistä.
– Suomalaisille luvattiin viime kaudella paremmat palvelut, mutta asiantuntijat varoittivat useita kertoja, että sote-uudistukseen jää ratkaisemattomia ongelmia. Näitä varoituksia ei otettu riittävän vakavasti. Ilmeisimpiä ongelmia on nyt jälleen korjattu, mutta paljon työtä on vielä edessä. Ensi hallituskaudella tarvitaan suurempi remontti, Valtola sanoo.
Oskari Valtola
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
