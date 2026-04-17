Haaveena mökkikaupat? Muista nämä asiat

Selvitä tieoikeudet, tontin rajat ja vesijättötilanne

Jos mökkitie kulkee toisen omistaman alueen läpi, voidaan perustaa tieoikeus eli käyttöoikeus toisen omistamalle maalle. Tieoikeus kannattaa perustaa virallisesti, koska pysyvä oikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Tällöin oikeus käyttää tietä säilyy, vaikka kiinteistö vaihtaisi omistajaa. Voimassa oleva tieoikeus voi näkyä kiinteistörekisteriotteessa tai kiinteistörekisterikartalta. Joskus tieoikeuksien selvittäminen vaatii yksityistietoimituksen.

Mökkikaupan yhteydessä kannattaa selvittää myös tontin rajat. Jos tontin rajoilla olevat rajapyykit ovat paikoillaan ja niiden sijainnit ovat tiedossa, ei huolta ole. Jos rajapyykki on hävinnyt tai rajan paikassa on muuten epäselvyyttä, kannattaa hakea rajankäynti Maanmittauslaitokselta. Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka ja rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle.

Rantatonttia ostaessa kannattaa selvittää vesijätön tilanne. Maan kohoamisen tai vedenpinnan laskun takia rantaviiva voi vetäytyä, jolloin rantaan muodostuu niin sanottua vesijättömaata. Kiinteistön rajat eivät kuitenkaan automaattisesti muutu, vaikka luonto muuttuu. Yleensä mökinomistajalla on oikeus lunastaa rantaan ilmestynyt maa. Tätä kannattaa harkita ainakin silloin, jos suunnittelee maanrakennusta, rannan kunnostamista tai esimerkiksi laiturin rakentamista.

Maksa varainsiirtovero

Kun mökkikaupat on tehty, uuden omistajan täytyy tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Varainsiirtoveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan Verohallinnolle OmaVero-palvelussa. Uuden omistajan täytyy itse tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa vero Verohallinnolle. Jos ostajia on useita, vaikkapa puolisot, jokaisen täytyy tehdä oma varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa oma osuutensa varainsiirtoverosta.

Hae kiinteistön omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa

Kun varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksu ovat kunnossa, kiinteistön omistukselle pitää hakea rekisteröintiä eli lainhuutoa. Omistuksen rekisteröintiä täytyy hakea 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Omistuksen rekisteröinnin hakeminen käy helposti Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa. Asiointiapurista voi selvittää, mitä liitteitä hakemuksen yhteydessä pitää toimittaa. Omistuksen rekisteröintiä voi hakea samalla hakemuksella kaikille kiinteistöille, joita kauppakirja tai sopimus koskee. Omistuksen rekisteröintiä voi hakea omasta ja muiden puolesta.

On tärkeää, että omistuksen rekisteröintiä haetaan vasta sitten, kun varainsiirtoveron suhteen kaikki on kunnossa. Näin uusi kiinteistön omistaja välttyy myöhästymis- ja viivästymismaksuilta, jotka alkavat kertyä heti omistuksen rekisteröinnin hakemisen jälkeen.

Saitko mökin lahjaksi?

Jos mökin saa lahjaksi, omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa pitää hakea kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Lahjakirja allekirjoitetaan kaupanvahvistajan läsnä ollessa ja kaupanvahvistaja toimittaa sen Maanmittauslaitokselle. Jos kiinteistön luovutus tehdään Kiinteistövaihdannan palvelussa, erillistä hakemusta omistuksen rekisteröimiseksi ei tarvitse tehdä.

Omistuksen rekisteröinnin hakemuksen tilanteen voi tarkistaa helposti Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa.

Mökin perustiedot löytyvät helposti

Oman tontin perustiedot voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelusta. Pankkitunnuksilla kirjautumalla näkee maksutta omistamansa kiinteistöt, niiden käyttöoikeudet ja pinta-alat. Asiointipalvelun kautta on mahdollista myös tilata kiinteistöistä maksullisia otteita ja todistuksia sekä karttoja.

Mökin koordinaatit hätätilanteiden varalle voi hakea Karttapaikka-palvelusta. Syötä osoite suurennuslasista avautuvaan kenttään, klikkaa sen jälkeen oikean reunan näppäintä XYº ja valitse koordinaatistoksi ETRS89 maantieteelliset (~WGS84).

