Haaveena mökkikaupat? Muista nämä asiat
17.4.2026 07:11:35 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Oletko löytänyt unelmiesi kesämökin? Nyt on hyvä hetki selvittää muutama perusasia mökistäsi. Tiedätkö, missä kulkevat mökkitontin rajat? Ulottuuko tontti rantaviivaan asti vai onko rannassa vesijättöä? Ovatko tieoikeudet kunnossa? Tarkista tärkeimmät mökkikauppoihin ja mökin omistamiseen liittyvät asiat Maanmittauslaitoksen muistilistasta.
Selvitä tieoikeudet, tontin rajat ja vesijättötilanne
Jos mökkitie kulkee toisen omistaman alueen läpi, voidaan perustaa tieoikeus eli käyttöoikeus toisen omistamalle maalle. Tieoikeus kannattaa perustaa virallisesti, koska pysyvä oikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Tällöin oikeus käyttää tietä säilyy, vaikka kiinteistö vaihtaisi omistajaa. Voimassa oleva tieoikeus voi näkyä kiinteistörekisteriotteessa tai kiinteistörekisterikartalta. Joskus tieoikeuksien selvittäminen vaatii yksityistietoimituksen.
Mökkikaupan yhteydessä kannattaa selvittää myös tontin rajat. Jos tontin rajoilla olevat rajapyykit ovat paikoillaan ja niiden sijainnit ovat tiedossa, ei huolta ole. Jos rajapyykki on hävinnyt tai rajan paikassa on muuten epäselvyyttä, kannattaa hakea rajankäynti Maanmittauslaitokselta. Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka ja rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle.
Rantatonttia ostaessa kannattaa selvittää vesijätön tilanne. Maan kohoamisen tai vedenpinnan laskun takia rantaviiva voi vetäytyä, jolloin rantaan muodostuu niin sanottua vesijättömaata. Kiinteistön rajat eivät kuitenkaan automaattisesti muutu, vaikka luonto muuttuu. Yleensä mökinomistajalla on oikeus lunastaa rantaan ilmestynyt maa. Tätä kannattaa harkita ainakin silloin, jos suunnittelee maanrakennusta, rannan kunnostamista tai esimerkiksi laiturin rakentamista.
Maksa varainsiirtovero
Kun mökkikaupat on tehty, uuden omistajan täytyy tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Varainsiirtoveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan Verohallinnolle OmaVero-palvelussa. Uuden omistajan täytyy itse tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa vero Verohallinnolle. Jos ostajia on useita, vaikkapa puolisot, jokaisen täytyy tehdä oma varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa oma osuutensa varainsiirtoverosta.
Hae kiinteistön omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa
Kun varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksu ovat kunnossa, kiinteistön omistukselle pitää hakea rekisteröintiä eli lainhuutoa. Omistuksen rekisteröintiä täytyy hakea 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
Omistuksen rekisteröinnin hakeminen käy helposti Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa. Asiointiapurista voi selvittää, mitä liitteitä hakemuksen yhteydessä pitää toimittaa. Omistuksen rekisteröintiä voi hakea samalla hakemuksella kaikille kiinteistöille, joita kauppakirja tai sopimus koskee. Omistuksen rekisteröintiä voi hakea omasta ja muiden puolesta.
On tärkeää, että omistuksen rekisteröintiä haetaan vasta sitten, kun varainsiirtoveron suhteen kaikki on kunnossa. Näin uusi kiinteistön omistaja välttyy myöhästymis- ja viivästymismaksuilta, jotka alkavat kertyä heti omistuksen rekisteröinnin hakemisen jälkeen.
Saitko mökin lahjaksi?
Jos mökin saa lahjaksi, omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa pitää hakea kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Lahjakirja allekirjoitetaan kaupanvahvistajan läsnä ollessa ja kaupanvahvistaja toimittaa sen Maanmittauslaitokselle. Jos kiinteistön luovutus tehdään Kiinteistövaihdannan palvelussa, erillistä hakemusta omistuksen rekisteröimiseksi ei tarvitse tehdä.
Omistuksen rekisteröinnin hakemuksen tilanteen voi tarkistaa helposti Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa.
Mökin perustiedot löytyvät helposti
Oman tontin perustiedot voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelusta. Pankkitunnuksilla kirjautumalla näkee maksutta omistamansa kiinteistöt, niiden käyttöoikeudet ja pinta-alat. Asiointipalvelun kautta on mahdollista myös tilata kiinteistöistä maksullisia otteita ja todistuksia sekä karttoja.
Mökin koordinaatit hätätilanteiden varalle voi hakea Karttapaikka-palvelusta. Syötä osoite suurennuslasista avautuvaan kenttään, klikkaa sen jälkeen oikean reunan näppäintä XYº ja valitse koordinaatistoksi ETRS89 maantieteelliset (~WGS84).
Yhteyshenkilöt
Hanna-Mari VirsunenPalvelupäällikkö, Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluPuh:050 436 5944hanna-mari.virsunen@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
Drömmer du om att köpa en sommarstuga? Kom ihåg dessa saker17.4.2026 07:21:36 EEST | Pressmeddelande
Har du hittat sommarstugan du drömmer om? Nu är det en bra tidpunkt att klargöra några grundläggande saker om din stuga. Vet du var gränserna för stugtomten går? Sträcker sig tomten ända till strandlinjen eller finns det tillandning vid stranden? Är vägrätterna i ordning? Kontrollera de viktigaste punkterna om köp och ägande av stuga från Lantmäteriverkets checklista.
