Espoon Vihreät: Kyytimäen kaava vaarantaa Näkinmetsän ekologisen yhteyden

Kaava-alue sijoittuu juuri kahden ekologisen pullonkaulan väliin, jossa Näkinmetsän yhteys on kaikkein haavoittuvaisimmillaan. Kaupungin omien selvitysten mukaan alue luokitellaan ekologisen verkoston kannalta tärkeäksi luontoalueeksi, ja rakentaminen lisäisi reunavaikutusta metsän sisäosissa. Alueella elää myös EU:n luontodirektiivin suojaamaa lahokaviosammalta sekä liito-oravia.

Kaupunginhallituksen jäsen Risto Nevanlinna on kritisoinut kaavaa koko sen käsittelyhistorian ajan.

"Kyytimäen kaava on tavallaan kokoaan suurempi. Näkinmetsä on osa maakunnallisesti arvokasta ekologista yhteyttä, joka pitää Keskuspuiston ja Nuuksion elinvoimaisina. Kun tätä yhteyttä kavennetaan pala palalta, kuten nyt tehdään, se heikkenee lopulta liiaksi.”

Kaupunginvaltuutettu Elli Keisteri-Sipilä nostaa esiin kaavan vaikutuksen alueen asukkaiden arkeen.

"Näkinmetsä on kauklahtelaisille tärkeä lähiluontokohde. Alueen asukkaat käyvät siellä liikkumassa ja marjastamassa. Metsä on suosittu oppimis- ja toimintaympäristö niin koululaisille kuin varhaiskasvatuksellekin. Kyytimäen kaava lohkaisisi lähimetsästä ison osan ja muuttaisi aluetta peruuttamattomasti", Keisteri-Sipilä tähdentää.

Tilannetta pahentaa Kyytimäen välittömään läheisyyteen suunnitteilla oleva Kauklahden kalliovarikko, joka toteutuessaan aiheuttaisi lisäpainetta samalle ekologiselle yhteydelle. Nevanlinna korostaa, että valtuustolla on nyt mahdollisuus pysäyttää kaksinkertainen uhka.

"Erityisen huolestuttavaa on, että samaan aikaan Kyytimäen viereen suunnitellaan kalliovarikkoa ja Länsiradan tunneliaukkoa. Jos nämä hankkeet etenevät, Näkinmetsän ekologinen yhteys joutuu kaksinkertaisen paineen alle. Valtuuston pitää pysäyttää tämä kehitys nyt”, Keisteri-Sipilä jatkaa.

Vihreät esittää kaavan hylkäämistä valtuustossa maanantaina 20. huhtikuuta.

"Toivon, että valtuusto ei tee tässä asiassa peruuttamatonta virhettä. Näkinmetsän ekologinen yhteys on turvattava jättämällä Kyytimäen asemakaava toteuttamatta", Nevanlinna päättää.