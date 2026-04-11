Espoon Vihreät: Kyytimäen kaava vaarantaa Näkinmetsän ekologisen yhteyden
16.4.2026 22:59:20 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Espoon valtuusto äänestää 20. huhtikuuta Kauklahden Kyytimäen asemakaavasta, joka toisi pientalorakentamista arvokkaalle Kyytimäen luontoalueelle. Vihreät esittää kaavan hylkäämistä.
Kaava-alue sijoittuu juuri kahden ekologisen pullonkaulan väliin, jossa Näkinmetsän yhteys on kaikkein haavoittuvaisimmillaan. Kaupungin omien selvitysten mukaan alue luokitellaan ekologisen verkoston kannalta tärkeäksi luontoalueeksi, ja rakentaminen lisäisi reunavaikutusta metsän sisäosissa. Alueella elää myös EU:n luontodirektiivin suojaamaa lahokaviosammalta sekä liito-oravia.
Kaupunginhallituksen jäsen Risto Nevanlinna on kritisoinut kaavaa koko sen käsittelyhistorian ajan.
"Kyytimäen kaava on tavallaan kokoaan suurempi. Näkinmetsä on osa maakunnallisesti arvokasta ekologista yhteyttä, joka pitää Keskuspuiston ja Nuuksion elinvoimaisina. Kun tätä yhteyttä kavennetaan pala palalta, kuten nyt tehdään, se heikkenee lopulta liiaksi.”
Kaupunginvaltuutettu Elli Keisteri-Sipilä nostaa esiin kaavan vaikutuksen alueen asukkaiden arkeen.
"Näkinmetsä on kauklahtelaisille tärkeä lähiluontokohde. Alueen asukkaat käyvät siellä liikkumassa ja marjastamassa. Metsä on suosittu oppimis- ja toimintaympäristö niin koululaisille kuin varhaiskasvatuksellekin. Kyytimäen kaava lohkaisisi lähimetsästä ison osan ja muuttaisi aluetta peruuttamattomasti", Keisteri-Sipilä tähdentää.
Tilannetta pahentaa Kyytimäen välittömään läheisyyteen suunnitteilla oleva Kauklahden kalliovarikko, joka toteutuessaan aiheuttaisi lisäpainetta samalle ekologiselle yhteydelle. Nevanlinna korostaa, että valtuustolla on nyt mahdollisuus pysäyttää kaksinkertainen uhka.
"Erityisen huolestuttavaa on, että samaan aikaan Kyytimäen viereen suunnitellaan kalliovarikkoa ja Länsiradan tunneliaukkoa. Jos nämä hankkeet etenevät, Näkinmetsän ekologinen yhteys joutuu kaksinkertaisen paineen alle. Valtuuston pitää pysäyttää tämä kehitys nyt”, Keisteri-Sipilä jatkaa.
Vihreät esittää kaavan hylkäämistä valtuustossa maanantaina 20. huhtikuuta.
"Toivon, että valtuusto ei tee tässä asiassa peruuttamatonta virhettä. Näkinmetsän ekologinen yhteys on turvattava jättämällä Kyytimäen asemakaava toteuttamatta", Nevanlinna päättää.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Risto Nevanlinna, kaupunginhallituksen jäsen
risto.nevanlinna@vihreat.fi
+358 50 412 9496
Elli Keisteri-Sipilä, kaupunginvaltuutettu
ellikesi@gmail.com
+358 50 327 1202
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf
Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:16:08 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat Inka Hopsu, Tiina Elo ja Saara Hyrkkö, sekä vihtiläinen kunnanvaltuutettu Tommi Muhli.
Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:14:47 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana mm. kaikki nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat sekä Vantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Tia Seppänen.
Nylands Gröna utsåg elva kandidater till riksdagsvalet11.4.2026 16:13:18 EEST | Tiedote
Nylands Gröna utsåg vid sitt vårmöte de första kandidaterna inför det kommande riksdagsvalet. Kandidaterna utgör en mångsidig grupp från olika kommuner i Nyland. Bland dem finns de nuvarande nyländska riksdagsledamöterna Saara Hyrkkö, Inka Hopsu och Tiina Elo, samt stads- och välfärdsområdesfullmäktigeledamoten Denise Niemi från Lovisa.
Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:12:27 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat Inka Hopsu, Tiina Elo ja Saara Hyrkkö, sekä loviisalainen kaupungin- ja aluevaltuutettu Denise Niemi.
Uudenmaan vihreät nimesivät 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:11:10 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana kaikki nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat, sekä Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita.
