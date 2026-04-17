17.4.2026 01:41:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Rakennuspalo suuri Laukaa

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Rakennuspalo Laukaassa

Energiapuukasa syttynyt tuntemattomasta syystä tuleen Laukaassa. Palo leviää voimakkaasti ja savunmuodostus on voimakasta. Pelastuslaitos sai hälytyksen 00:40 keskisuuresta rakennuspalosta, mutta nostettiin pian rakennuspalo suureksi. Paikalla tällä hetkellä 12 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos rajaa ja sammuttaa paloa. 

Sammutustyöt ovat vielä kesken. Seuraava tiedote 3:00

