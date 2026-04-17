Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.4.2026 01:41:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo suuri Laukaa
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.04.2026
Rakennuspalo Laukaassa
Energiapuukasa syttynyt tuntemattomasta syystä tuleen Laukaassa. Palo leviää voimakkaasti ja savunmuodostus on voimakasta. Pelastuslaitos sai hälytyksen 00:40 keskisuuresta rakennuspalosta, mutta nostettiin pian rakennuspalo suureksi. Paikalla tällä hetkellä 12 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos rajaa ja sammuttaa paloa.
Sammutustyöt ovat vielä kesken. Seuraava tiedote 3:00
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.4.2026 03:01:09 EEST | Tiedote
Suuri rakennuspalo Laukaassa
Hyvinvointialueiden rahoitus vähenemässä, myös Keski-Suomen hyvinvointialueelle vaikutuksia16.4.2026 16:01:54 EEST | Tiedote
Valtioneuvosto on antanut tänään muutosesityksen hyvinvointialueiden rahoituslakiin. Jos eduskunta hyväksyy lain, hyvinvointialueiden rahoitus vähenee 390 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2029 mennessä. Keski-Suomen osuus rahoituksen vähennyksestä olisi noin 4 miljoonaa euroa eli 13 euroa asukasta kohden vuonna 2029.
Hyvinvointialueen lautakunnat pitävät kokouksensa 22.4.202616.4.2026 14:56:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 22.4. kokouksen listalla on muun muassa Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetty ohje sekä Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos. Turvallisuuslautakunnan listalla on hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus.
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Jämsään – hankesuunnitelma lautakunnassa16.4.2026 14:42:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista Jämsään. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa lausuntonsa hankesuunnitelmaan kokouksessaan 22.4.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.4.2026 14:12:20 EEST | Tiedote
Laukaassa paloi pieni purukasa
