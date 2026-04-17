Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.04.2026

Suuri rakennuspalo Laukaa

Kello 00:40 pelastuslaitos sai tiedon keskisuuresta rakennuspalosta, joka nostettiin pian suureksi. Kohteessa syttynyt energiapuukasa, syttymissyystä ei toistaiseksi tietoa. Paikalla parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutus ja rajoitustyöt ovat edelleen käynnissä kohteessa. Palo on saatu rajattua syttyneeseen energiapuukasaan ja pelastuslaitos sammuttelee kytöjä ympäröivästä maastosta. Ei henkilövahinkoja.

Savu ja liekkihavaintoja voi näkyä pitkälle. Savun hajua voi levitä ympäristöön, mutta ei aiheuta vaaraa.

Seuraava tiedote klo. 04:00.