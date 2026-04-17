17.4.2026 04:00:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Rakennuspalo suuri Laukaa

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.04.2026

Pelastustoimi jatkaa palon sammuttamista kohteessa. Sammutustoimet jatkuvat aamuun saakka. Kohteessa palanut  50m*15m leveä ja 10m korkea kierrätyspuukasa. Syttymissyy tuntematon. 

Palossa tuhoutunut syttynyt kierrätyspuukasa sekä työkoneita. Tarkemnmat vahingot selviävät kun palo on saatu sammutettua. Tulipalolla ei ole vaikutusta kohteen toimintaan.

Lisätietoja: klo 07.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

