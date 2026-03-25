Maaliskuussa ansiopäivärahaa saavien määrä kohosi – huhtikuusta ennakoidaan parempaa
17.4.2026 07:43:44 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Maaliskuussa Avoimen työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi helmikuuhun verrattuna 5 prosenttia, mutta oli edelleen 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Hakemuksia saapui selvästi helmikuuta enemmän, ja erityisesti ensihakemusten määrä kasvoi. Kokonaisuudessaan hakemuksia tuli kuitenkin 9,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Lomautettujen osuus nousi 40 prosenttiin. Huhtikuun alkupuolen luvut viittaavat kuitenkin siihen, että maaliskuun kasvu jää tilapäiseksi ja saajamäärä olisi kääntymässä laskuun. Tyypillisesti ansiopäivärahaa saavien määrä laskee kesää kohden.
Hakemusmäärässä selvä nousu
Maaliskuussa ansiopäivärahaa sai 26 927 A-kassan jäsentä, mikä on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helmikuuhun verrattuna saajamäärä kasvoi 5 prosenttia. Päivärahan saajien osuus jäsenistöstä oli 11 prosenttia.
Hakemuksia saapui maaliskuussa 37 280, mikä on 26,8 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Kasvua selittää osin se, että maaliskuussa oli enemmän päiviä. Vuodentakaiseen verrattuna hakemusmäärä jäi kuitenkin 9,3 prosenttia pienemmäksi.
– Vaikka hakemuksia on alkuvuonna tullut vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna, kehitys noudattaa tuttua kausivaihtelua. Hakemusmäärät kääntyvät yleensä laskuun kevättä ja kesää kohti, mikä kertoo työllisyystilanteen parantumisesta, kommentoi A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Ensihakemusten määrä kasvoi
Ensihakemuksia saapui maaliskuussa 2 367, mikä on 20,7 prosenttia enemmän kuin helmikuussa ja 20,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ensihakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 6,3 prosenttia. Osuus laski hieman helmikuusta, mutta oli edelleen korkeampi kuin vuosi sitten. Myös ensihakemusten kuukausikasvua selittää osittain se, että maaliskuussa oli enemmän päiviä kuin helmikuussa.
Lomautettujen osuus nousi
Lomautettuja oli maaliskuussa 10 904, mikä on 9,3 prosenttia enemmän kuin helmikuussa, mutta 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen osuus kaikista saajista nousi 40 prosenttiin.
Huhtikuun alkupuolen tiedot viittaavat kuitenkin käänteeseen. Huhtikuun puolivälissä lomautusajan päivärahaa sai 4 906 jäsentä, mikä vastaa 32 prosenttia saajista.
– Lomautettujen osuuden nousu kertoo siitä, että epävarmuus näkyy edelleen yritysten arjessa. Toisaalta huhtikuun luvut antavat viitteitä siitä, että tilanne ei ole heikkenemässä, vaan voi olla jo kääntymässä parempaan suuntaan, toteaa Kaisa Tikka.
Ansiopäivärahamenot kasvoivat edelliskuusta
Ansiopäivärahaa maksettiin maaliskuussa yhteensä 35,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Vuodentakaiseen verrattuna menot olivat 12,9 prosenttia pienemmät.
Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli maaliskuussa 19,2 päivää, eli 0,9 päivää enemmän kuin helmikuussa ja 1,4 päivää enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.
Huhtikuussa saajamäärä laskussa
Huhtikuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli maksettu 15 108 jäsenelle. Määrä on selvästi pienempi kuin sekä edellisen kuun puolivälissä että vuotta aiemmin. Maaliskuun puolivälissä saajia oli 17 025, ja koko maaliskuun aikana ansiopäivärahaa sai lopulta 26 927 jäsentä. Vuotta aiemmin huhtikuun puolivälissä saajia oli 21 345, joten määrä on nyt jopa 29,2 prosenttia pienempi.
Suurin osa A-kassan jäsenistä työskentelee teollisuuden, rakentamisen sekä auto- ja kuljetusalan tehtävissä. Tilastot kuvaavat siten erityisesti näiden alojen kehitystä. Saajamäärien muutoksiin voivat vaikuttaa yleisen työllisyystilanteen lisäksi työttömyysturvaan tehdyt lakimuutokset, kuten työssäoloehdon ja ansiopäivärahan ehtojen muutokset.
Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
