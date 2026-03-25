Maaliskuussa ansiopäivärahaa saavien määrä kohosi – huhtikuusta ennakoidaan parempaa

Hakemusmäärässä selvä nousu

Maaliskuussa ansiopäivärahaa sai 26 927 A-kassan jäsentä, mikä on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helmikuuhun verrattuna saajamäärä kasvoi 5 prosenttia. Päivärahan saajien osuus jäsenistöstä oli 11 prosenttia.

Hakemuksia saapui maaliskuussa 37 280, mikä on 26,8 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Kasvua selittää osin se, että maaliskuussa oli enemmän päiviä. Vuodentakaiseen verrattuna hakemusmäärä jäi kuitenkin 9,3 prosenttia pienemmäksi.

– Vaikka hakemuksia on alkuvuonna tullut vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna, kehitys noudattaa tuttua kausivaihtelua. Hakemusmäärät kääntyvät yleensä laskuun kevättä ja kesää kohti, mikä kertoo työllisyystilanteen parantumisesta, kommentoi A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Ensihakemusten määrä kasvoi

Ensihakemuksia saapui maaliskuussa 2 367, mikä on 20,7 prosenttia enemmän kuin helmikuussa ja 20,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ensihakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 6,3 prosenttia. Osuus laski hieman helmikuusta, mutta oli edelleen korkeampi kuin vuosi sitten. Myös ensihakemusten kuukausikasvua selittää osittain se, että maaliskuussa oli enemmän päiviä kuin helmikuussa.

Lomautettujen osuus nousi

Lomautettuja oli maaliskuussa 10 904, mikä on 9,3 prosenttia enemmän kuin helmikuussa, mutta 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen osuus kaikista saajista nousi 40 prosenttiin.

Huhtikuun alkupuolen tiedot viittaavat kuitenkin käänteeseen. Huhtikuun puolivälissä lomautusajan päivärahaa sai 4 906 jäsentä, mikä vastaa 32 prosenttia saajista.

– Lomautettujen osuuden nousu kertoo siitä, että epävarmuus näkyy edelleen yritysten arjessa. Toisaalta huhtikuun luvut antavat viitteitä siitä, että tilanne ei ole heikkenemässä, vaan voi olla jo kääntymässä parempaan suuntaan, toteaa Kaisa Tikka.

Ansiopäivärahamenot kasvoivat edelliskuusta

Ansiopäivärahaa maksettiin maaliskuussa yhteensä 35,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Vuodentakaiseen verrattuna menot olivat 12,9 prosenttia pienemmät.

Keskimääräinen maksettujen päivien lukumäärä oli maaliskuussa 19,2 päivää, eli 0,9 päivää enemmän kuin helmikuussa ja 1,4 päivää enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Huhtikuussa saajamäärä laskussa

Huhtikuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli maksettu 15 108 jäsenelle. Määrä on selvästi pienempi kuin sekä edellisen kuun puolivälissä että vuotta aiemmin. Maaliskuun puolivälissä saajia oli 17 025, ja koko maaliskuun aikana ansiopäivärahaa sai lopulta 26 927 jäsentä. Vuotta aiemmin huhtikuun puolivälissä saajia oli 21 345, joten määrä on nyt jopa 29,2 prosenttia pienempi.

Suurin osa A-kassan jäsenistä työskentelee teollisuuden, rakentamisen sekä auto- ja kuljetusalan tehtävissä. Tilastot kuvaavat siten erityisesti näiden alojen kehitystä. Saajamäärien muutoksiin voivat vaikuttaa yleisen työllisyystilanteen lisäksi työttömyysturvaan tehdyt lakimuutokset, kuten työssäoloehdon ja ansiopäivärahan ehtojen muutokset.