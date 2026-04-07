VR on ehdolla vuoden brändiksi – Vahva brändi kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa

VR on Suomen tunnetuin ja käytetyin* joukkoliikennebrändi. Vähäpäästöisen junan houkuttelevuus kulkumuotona kasvaa jatkuvasti. VR:n kotimaan kaukoliikenteessä ostettiin vuonna 2025 ennätykselliset yli 16 miljoonaa matkaa ja asiakastyytyväisyys on huippulukemissa (NPS 57).

”VR on koko kansan brändi. Yhtenäistä brändikokemusta rakentaessamme haluamme vahvistaa tunnesidettä VR:ään. Haluamme olla helposti lähestyttävä ja kaikille saavutettava. Vahva brändi tukee kasvuamme Suomessa ja Ruotsissa ja lisää junamatkustamisen vetovoimaa. Sen avulla voimme erottua eduksemme kilpailun lisääntyessä raiteilla”, kertoo VR:n brändistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Minna Lampinen.

164-vuotias VR on uudistanut brändiään aktiivisesti muutaman vuoden ajan. Uudistuksessa brändiviestintä, -identiteetti ja mainonnan kattokonsepti on päivitetty ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa niin kasvokkain kuin digitaalisestikin. Brändiuudistuksen inspiraationa on ollut matkustamisen liikkuva maailma; ohi kiitävät maisemat ja vaihtuvat vuodenajat, äänimaailma ja vapauden tunne, jonka matkaa tehdessä voi saavuttaa.

”Yksi brändityömme kiteytyksistä on brändilupaus ”kohdataan yhteisellä matkalla”. Se lunastetaan joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa, yhä uudelleen. Henkilöstön rooli brändin rakentajana on olennainen ja rohkeasti omalla persoonallaan palveleva henkilökunta saa asiakkailta kiittävää palautetta”, Minna Lampinen kuvailee.

VR on neljän finalistin joukossa Keskuskauppakamarin Vuoden brändi 2026 -kilpailussa. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota brändin näkyvyyteen liiketoiminnassa ja siihen, miten henkilöstö on sitoutunut brändiin. Myös brändin tarina, asiakaskokemus, uusiutuminen, digitaalisuus, innovatiivisuus, viestintä ja brändin suojaus huomioidaan. Voittaja julkistetaan Suuri brändipäivä -tapahtumassa 6.5.2026.

*VR brand tracking -tutkimus 2026