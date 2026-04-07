VR on ehdolla vuoden brändiksi – Vahva brändi kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa
17.4.2026 08:00:33 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Joukkoliikenneyhtiö VR on määrätietoisesti uudistanut brändiään viime vuosina. Vahva ja rakastettu brändi on yhtiölle kasvun veturi ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa. Nyt VR kisaa voitosta yhtenä Keskuskauppakamarin järjestämän Vuoden brändi 2026 -kilpailun finalisteista.
VR on Suomen tunnetuin ja käytetyin* joukkoliikennebrändi. Vähäpäästöisen junan houkuttelevuus kulkumuotona kasvaa jatkuvasti. VR:n kotimaan kaukoliikenteessä ostettiin vuonna 2025 ennätykselliset yli 16 miljoonaa matkaa ja asiakastyytyväisyys on huippulukemissa (NPS 57).
”VR on koko kansan brändi. Yhtenäistä brändikokemusta rakentaessamme haluamme vahvistaa tunnesidettä VR:ään. Haluamme olla helposti lähestyttävä ja kaikille saavutettava. Vahva brändi tukee kasvuamme Suomessa ja Ruotsissa ja lisää junamatkustamisen vetovoimaa. Sen avulla voimme erottua eduksemme kilpailun lisääntyessä raiteilla”, kertoo VR:n brändistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Minna Lampinen.
164-vuotias VR on uudistanut brändiään aktiivisesti muutaman vuoden ajan. Uudistuksessa brändiviestintä, -identiteetti ja mainonnan kattokonsepti on päivitetty ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa niin kasvokkain kuin digitaalisestikin. Brändiuudistuksen inspiraationa on ollut matkustamisen liikkuva maailma; ohi kiitävät maisemat ja vaihtuvat vuodenajat, äänimaailma ja vapauden tunne, jonka matkaa tehdessä voi saavuttaa.
”Yksi brändityömme kiteytyksistä on brändilupaus ”kohdataan yhteisellä matkalla”. Se lunastetaan joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa, yhä uudelleen. Henkilöstön rooli brändin rakentajana on olennainen ja rohkeasti omalla persoonallaan palveleva henkilökunta saa asiakkailta kiittävää palautetta”, Minna Lampinen kuvailee.
VR on neljän finalistin joukossa Keskuskauppakamarin Vuoden brändi 2026 -kilpailussa. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota brändin näkyvyyteen liiketoiminnassa ja siihen, miten henkilöstö on sitoutunut brändiin. Myös brändin tarina, asiakaskokemus, uusiutuminen, digitaalisuus, innovatiivisuus, viestintä ja brändin suojaus huomioidaan. Voittaja julkistetaan Suuri brändipäivä -tapahtumassa 6.5.2026.
*VR brand tracking -tutkimus 2026
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 252,5 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden lopussa yli 9500 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme