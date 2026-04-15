Nobelistin viiltävä muistelma viattomuuden lopusta – Uusi Annie Ernaux -suomennos Tytön tarina (Gummerus) käsittelee mestarillisesti muistamista

17.4.2026 08:29:59 EEST | Gummerus | Tiedote

Annie Ernaux tarkastelee jälleen taidokkaasti henkilökohtaisen ja yleismaailmallisen suhdetta teoksessaan Tytön tarina (Gummerus). Se tutkii seksuaaliseen heräämiseen ja hylätyksi tulemisen pelkoon liittyviä tunteita, jotka vaikuttavat meihin ajan kerrostumien lävitse. Teoksen on suomentanut palkittu Lotta Toivanen.

Annie Ernaux: Tytön tarina
Annie Ernaux: Tytön tarina Kansi: Jussi Karjalainen

”Häpeän muisti on väkevä, se on muisteista kaikkien pikkumaisin ja säälimättömin. Muistaminen on häpeän erityisosaamisaluetta.”

Vanheneva kirjailija ryhtyy kutsumaan esiin teini-ikäistä itseään; hän matkustaa mielessään leirikeskukseen Normandian maaseudulle ja kesään 1958. Ensimmäinen seksikokemus lastenleirin ohjaajakollegan kanssa 17-vuotiaana jätti jälkeensä häpeän ja nöyryytyksen. Paljon myöhemmin kipeimmistä muistoista tulee kirjailijantyön käyttövoimaa. Muisti avaa haavat mutta myös asettaa kontekstiinsa aikakauden, paikan ja nuoren naisen aseman.

”Se, ettei kokemuksen merkitystä vielä kokemisen hetkellä hahmota, avaa kirjoittamiselle lukemattomia mahdollisuuksia.”

Annie Ernaux (s. 1940) palkittiin vuonna 2022 kirjallisuuden Nobel-palkinnolla. Hän on yksi Ranskan arvostetuimmista nykykirjailijoista. Ernaux tutkii teoksissaan muistojen ja muistamisen merkitystä ihmiselle. Tytön tarina ilmestyi alkukielellä ranskaksi vuonna 2016.

Annie Ernaux: Tytön tarina (Gummerus)
alkuteos Mémoire de fille
suomentanut Lotta Toivanen
127 sivua

Annie Ernaux: Tytön tarina
Annie Ernaux: Tytön tarina
Kansi: Jussi Karjalainen
Kirjailija Annie Ernaux
Kirjailija Annie Ernaux
Kuvaaja: Francesca Mantovani
Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

ENNAKKOTIEDOTE: Rehellinen kirja yritysjohtajan sairastumisesta antaa alkoholismille kasvot – Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste (Gummerus) ilmestyy 3.5.

Vuorineuvos Juha Rantanen toimi lähes 30 vuoden ajan suuryritysten johtotehtävissä. Potkut Outokummun toimitusjohtajan paikalta johtivat alkoholiongelman kärjistymiseen, jonka päätteeksi läheiset toimittivat Rantasen päihdehoitoon. Hoitolaitoksessa hän tapasi täysin toisenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, joiden kanssa entisellä yritysjohtajalla ei ollut mitään yhteistä – paitsi päihderiippuvuus. Se avasi hänen silmänsä. Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (Gummerus) ilmestyy 3.5.

Ukrainalaiskirjailijan maansa historiaa avaava romaani toimii johdantona nyt käytävälle sodalle

Kiovassa asuvan Sofija Andruhovytšin suurromaani Amadoka (Gummerus) kertoo Ukrainan historiasta sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista Krimin valtaukseen. Alkukielellä vuotta ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua ilmestyneen menestysromaanin käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Suomeksi yli 1000-sivuinen teos ilmestyy kolmessa osassa. Nyt julkaistavan Amadoka II: Uljana -niteen ovat suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi.

