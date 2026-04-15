Nobelistin viiltävä muistelma viattomuuden lopusta – Uusi Annie Ernaux -suomennos Tytön tarina (Gummerus) käsittelee mestarillisesti muistamista
17.4.2026 08:29:59 EEST | Gummerus | Tiedote
Annie Ernaux tarkastelee jälleen taidokkaasti henkilökohtaisen ja yleismaailmallisen suhdetta teoksessaan Tytön tarina (Gummerus). Se tutkii seksuaaliseen heräämiseen ja hylätyksi tulemisen pelkoon liittyviä tunteita, jotka vaikuttavat meihin ajan kerrostumien lävitse. Teoksen on suomentanut palkittu Lotta Toivanen.
”Häpeän muisti on väkevä, se on muisteista kaikkien pikkumaisin ja säälimättömin. Muistaminen on häpeän erityisosaamisaluetta.”
Vanheneva kirjailija ryhtyy kutsumaan esiin teini-ikäistä itseään; hän matkustaa mielessään leirikeskukseen Normandian maaseudulle ja kesään 1958. Ensimmäinen seksikokemus lastenleirin ohjaajakollegan kanssa 17-vuotiaana jätti jälkeensä häpeän ja nöyryytyksen. Paljon myöhemmin kipeimmistä muistoista tulee kirjailijantyön käyttövoimaa. Muisti avaa haavat mutta myös asettaa kontekstiinsa aikakauden, paikan ja nuoren naisen aseman.
”Se, ettei kokemuksen merkitystä vielä kokemisen hetkellä hahmota, avaa kirjoittamiselle lukemattomia mahdollisuuksia.”
Annie Ernaux (s. 1940) palkittiin vuonna 2022 kirjallisuuden Nobel-palkinnolla. Hän on yksi Ranskan arvostetuimmista nykykirjailijoista. Ernaux tutkii teoksissaan muistojen ja muistamisen merkitystä ihmiselle. Tytön tarina ilmestyi alkukielellä ranskaksi vuonna 2016.
Annie Ernaux: Tytön tarina (Gummerus)
alkuteos Mémoire de fille
suomentanut Lotta Toivanen
127 sivua
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
