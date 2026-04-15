Nobelistin viiltävä muistelma viattomuuden lopusta – Uusi Annie Ernaux -suomennos Tytön tarina (Gummerus) käsittelee mestarillisesti muistamista

”Häpeän muisti on väkevä, se on muisteista kaikkien pikkumaisin ja säälimättömin. Muistaminen on häpeän erityisosaamisaluetta.”

Vanheneva kirjailija ryhtyy kutsumaan esiin teini-ikäistä itseään; hän matkustaa mielessään leirikeskukseen Normandian maaseudulle ja kesään 1958. Ensimmäinen seksikokemus lastenleirin ohjaajakollegan kanssa 17-vuotiaana jätti jälkeensä häpeän ja nöyryytyksen. Paljon myöhemmin kipeimmistä muistoista tulee kirjailijantyön käyttövoimaa. Muisti avaa haavat mutta myös asettaa kontekstiinsa aikakauden, paikan ja nuoren naisen aseman.

”Se, ettei kokemuksen merkitystä vielä kokemisen hetkellä hahmota, avaa kirjoittamiselle lukemattomia mahdollisuuksia.”

Annie Ernaux (s. 1940) palkittiin vuonna 2022 kirjallisuuden Nobel-palkinnolla. Hän on yksi Ranskan arvostetuimmista nykykirjailijoista. Ernaux tutkii teoksissaan muistojen ja muistamisen merkitystä ihmiselle. Tytön tarina ilmestyi alkukielellä ranskaksi vuonna 2016.

Annie Ernaux: Tytön tarina (Gummerus)

alkuteos Mémoire de fille

suomentanut Lotta Toivanen

127 sivua

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi