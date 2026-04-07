Insinööriliitto liputtaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön puolesta

20.4.2026 08:00:00 EEST | Insinööriliitto IL ry | Tiedote

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rakentava yhteistyö, jossa osapuolet jatkavat itsenäisinä toimijoina, on erinomainen vaihtoehto ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyille.

– Tuloksellisesta yhteistyöstä on lukuisia esimerkkejä eri puolilta Suomea. Hyvän yhteistyön tunnusmerkki on, että sillä pyritään molempia osapuolia ja koko yhteiskuntaa hyödyttävään yhteiseen hyvään, Salo sanoo. Insinööriliitossa ollaan tyytyväisiä Turun ja pääkaupunkiseudun hiljattain julkaistuihin korkeakoulujen yhteistyöilmoituksiin.

Salon mukaan sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla on oma, tärkeä tehtävänsä Suomen koulutuspolitiikassa.

– Tarpeeseen nähden niukkenevat resurssit ovat valitettavasti johtaneet epäterveeseen kilpailuun, jossa yliopistot ovat ryhtyneet hankkimaan ammattikorkeakouluja omistukseensa pitääkseen oman kulurakenteensa siedettävänä, hän jatkaa.

Salon mielestä yhteiskunnassa on käyty yllättävän vähän keskustelua ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyistä ottaen huomioon, mikä merkitys esimerkiksi korkeakoulutuksen duaalimallilla on maan menestykselle.

– Suomi tarvitsee sekä akateemista että työelämälähtöistä korkeakoulutusta, niillä on oma paikkansa koulutusjärjestelmässä ja ne on syytä pitää erillään. Jos yhä useampi ammattikorkeakoulu päätyy yliopistojen omistukseen, vaarana on työelämälähtöisen korkeakoulutuksen heikentyminen peruuttamattomalla tavalla.

– Tämä on tärkein peruste siihen, miksi Insinööriliitto on ilmoittanut olevansa valmis lähtemään omistajaksi ammattikorkeakouluihin, jotka ovat päätymässä yliopistojen omistukseen, Salo sanoo.

Insinööriliitto ilmoitti ammattikorkeakoulujen ostohalukkuudestaan parisen viikkoa sitten. Salon mukaan tilanne on ennallaan: liiton hallitus päätti viime viikon kokouksessaan, että Insinööriliitto jatkaa ostotarjouksien valmistelua kaikista ammattikorkeakouluista, joita yliopistot eivät ole vielä ostaneet.

ammattikorkeakoulu, omistajuus, koulutus

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.

