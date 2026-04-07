Insinööriliitto liputtaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön puolesta
20.4.2026 08:00:00 EEST | Insinööriliitto IL ry | Tiedote
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rakentava yhteistyö, jossa osapuolet jatkavat itsenäisinä toimijoina, on erinomainen vaihtoehto ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyille.
– Tuloksellisesta yhteistyöstä on lukuisia esimerkkejä eri puolilta Suomea. Hyvän yhteistyön tunnusmerkki on, että sillä pyritään molempia osapuolia ja koko yhteiskuntaa hyödyttävään yhteiseen hyvään, Salo sanoo. Insinööriliitossa ollaan tyytyväisiä Turun ja pääkaupunkiseudun hiljattain julkaistuihin korkeakoulujen yhteistyöilmoituksiin.
Salon mukaan sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla on oma, tärkeä tehtävänsä Suomen koulutuspolitiikassa.
– Tarpeeseen nähden niukkenevat resurssit ovat valitettavasti johtaneet epäterveeseen kilpailuun, jossa yliopistot ovat ryhtyneet hankkimaan ammattikorkeakouluja omistukseensa pitääkseen oman kulurakenteensa siedettävänä, hän jatkaa.
Salon mielestä yhteiskunnassa on käyty yllättävän vähän keskustelua ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyistä ottaen huomioon, mikä merkitys esimerkiksi korkeakoulutuksen duaalimallilla on maan menestykselle.
– Suomi tarvitsee sekä akateemista että työelämälähtöistä korkeakoulutusta, niillä on oma paikkansa koulutusjärjestelmässä ja ne on syytä pitää erillään. Jos yhä useampi ammattikorkeakoulu päätyy yliopistojen omistukseen, vaarana on työelämälähtöisen korkeakoulutuksen heikentyminen peruuttamattomalla tavalla.
– Tämä on tärkein peruste siihen, miksi Insinööriliitto on ilmoittanut olevansa valmis lähtemään omistajaksi ammattikorkeakouluihin, jotka ovat päätymässä yliopistojen omistukseen, Salo sanoo.
Insinööriliitto ilmoitti ammattikorkeakoulujen ostohalukkuudestaan parisen viikkoa sitten. Salon mukaan tilanne on ennallaan: liiton hallitus päätti viime viikon kokouksessaan, että Insinööriliitto jatkaa ostotarjouksien valmistelua kaikista ammattikorkeakouluista, joita yliopistot eivät ole vielä ostaneet.
Samu SaloInsinööriliiton puheenjohtajaPuh:040 184 2290samu.salo@ilry.fi
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
Insinööriliitto aikoo tehdä ostotarjouksia ammattikorkeakouluista7.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Insinööriliitto valmistelee ostotarjouksen tekemistä kaikista ammattikorkeakouluista, joita joku yliopisto ei ole vielä ostanut. Tällä hetkellä on menossa prosessi Kajaanin, Karelian ja Savonian ammattikorkeakouluista, joiden osake-enemmistöä myös Itä-Suomen yliopisto havittelee.
Insinööriliitto: Saatavuuslisän poisto uhkaa tekniikan opetuksen laatua1.4.2026 08:45:18 EEST | Tiedote
Insinööriliitto pitää tekniikan saatavuuslisää merkittävänä osana ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajien palkkausta. Liiton mukaan saatavuuslisän säilyttäminen on tärkeää käynnissä olevissa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluissa.
Insinöörien palkat nousivat, mutta epävarmuus kasvoi7.1.2026 08:00:53 EET | Tiedote
Tekniikan alan asiantuntijoiden ansiokehitystä varjostavat pelko oman työpaikan pysyvyydestä, työttömyyden kasvu ja vastavalmistuneiden vaikeudet löytää ensimmäistä työpaikkaa.
Insinööriopiskelijoiden palkkataso nousi mutta työllisyys heikkeni8.12.2025 08:30:46 EET | Tiedote
Kesätyöpaikan saaminen oli opiskelijoille viime vuonna vaikeampaa kuin edellisenä kesänä. Mediaanipalkka kuitenkin nousi, ja palkkatilanne otettiin huomioon uusissa palkkasuosituksissa.
Maria Mäkynen Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi12.11.2025 09:50:51 EET | Tiedote
Insinööriliiton hallitus on valinnut Maria Mäkysen liiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi 1. joulukuuta 2025 alkaen. Mäkysen vastuulle kuuluvat liiton yhteiskuntasuhteet, viestintä, markkinointi ja tutkimus.
