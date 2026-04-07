Insinööriliitto liputtaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön puolesta

Insinööriliitto aikoo tehdä ostotarjouksia ammattikorkeakouluista 7.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Insinööriliitto valmistelee ostotarjouksen tekemistä kaikista ammattikorkeakouluista, joita joku yliopisto ei ole vielä ostanut. Tällä hetkellä on menossa prosessi Kajaanin, Karelian ja Savonian ammattikorkeakouluista, joiden osake-enemmistöä myös Itä-Suomen yliopisto havittelee.