SDP:n Heinäluoma, Nikkanen, Viitala ja Werning: Hallintovaliokunnalta laajaa kritiikkiä hankintalakiin
17.4.2026 09:58:24 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan käsittelyssä oleva hankintalain muutos uhkaa merkittävästi kuntataloutta ja on hallitukselta vastuuton esitys. SDP:n mielestä hallitus heikentää etenkin pienten kuntien taloutta ja tukipalvelujen järjestämistä.
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kansanedustajat ja hallintovaliokunnan jäsenet Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen, Juha Viitala sekä Paula Werning kantavat vakaa huolta hankintalain muutoksesta. Myös hallituspuolueiden edustajien hyväksymä valiokunnan lausunto on hyvin kriittinen.
Hallitus pyrkii muutoksella parantamaan julkisten hankintojen tehokkuutta, hakemaan säästöjä ja turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut. Valitettavasti hallituksen lakiesityksellä tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.
– Yrittäessään löytää keinoja tuoda kustannussäästöjä kuntatalouteen, hallitus on saavuttanut päinvastaisen tavoitteen. Sidosyksiköiden 10 prosentin vähimmäisomistus tulee aiheuttamaan hätäisesti tehtyjä ja kalliita yritysjärjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita kunnille, Eveliina Heinäluoma huomauttaa.
Niin sanotut in house-yhtiöt, joiden osalta kunnilta vaadittaisiin jatkossa 10 % vähimmäisomistusvaatimus, tuottavat kuntien ruokapalveluita, it-palveluita, teknisiä ratkaisuja ja kiinteistöhuoltoa. Niiden tehtävänä ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota räätälöityä palveluja kunnille.
– Kuntien vaihtoehtonaa on siis lähteä nostamaan omaa omistustaan, joka on kallista. Toisena vaihtoehtona on lähteä tuottamaan tarvitsemiaan palveluita itse, joka on sekä kallista että tehotonta. Etenkin pienten, kaukana kasvukeskuksista sijaitsevien kuntien mahdollisuudet hankkia palveluita markkinoilta ovat haastavia, Saku Nikkanen kuvaa.
Hallituksen tavoitteessa lisätä kilpailua ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta kuntien tarjoamat arjen palvelut, etenkään tällä tavalla toteutettuna eivät ole kilpailulle altista maaperää.
– Hallitus on asettanut julkiselle sektorille tiukan säästötavoitteen. Kuntien lähtiessä ratkomaan palvelutarjontaa uuden hankintalain alaisuudessa, joutuvat ne tekemään todella hankalia ja mittavia taloudellisia päätöksiä. Nämä voivat pahimmillaan johtaa jopa useiden prosenttiyksikköjen tuloveronkorotuspaineisiin, Juha Viitala kertoo.
Hallitus on itse luvannut keventää kuntien normeja ja siten parantaa kuntien pärjäämismahdollisuuksia, mutta valitettavasti hankintalain uudistus heikentää kuntien itsehallintoa. Ehdotettu 10 % omistusvaatimus asettaa etenkin pienet ja keskisuuret eriarvoiseen asemaan, niiden taloudellisen liikkumavaran ollessa jo nyt rajallinen.
– Tuulesta temmattu muutos 10 prosentin omistusvaatimuksesta hankaloittaisi monen, etenkin pienen kunnan toimintaa. Kuten monissa lausunnoissa todetaan, julkisten palvelujen vahvuus ja laajuus ovat osa arjen turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Kuntien kyky tuottaa kuntalaisilleen palveluita myös kriisien keskellä vaarantuu mikäli hankintalaki hyväksytään tällaisenaan, Paula Werning toteaa.
Suurin osa lausunnonantajista, kuten Kuntaliitto, JHL ja Hyvil Oy katsovat että esitys on haitallinen, eikä sitä tulisi tällaisenaan hyväksyä.
Hallintovaliokunna lausunto laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (HE 2/2026)
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
