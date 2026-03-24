Kehysriihen leikkaukset vaarantaisivat oikeusvaltion – seurauksena entistä pidemmät käsittelyajat
17.4.2026 09:23:44 EEST | Juristiliitto - Juristförbundet | Tiedote
Kuluvalla vaalikaudella hallitus on kohdentanut oikeudenhoitoon määräaikaista lisärahoitusta ja toteuttanut myös oikeusprosesseja sujuvoittavia uudistuksia, jotka ovat olleet välttämättömiä oikeusvaltion toiminnan kannalta. Ensi viikon kehysriihessä oikeudenhoitoa uhkaavat kuitenkin miljoonaleikkaukset. Juristiliitto vaatii, että tällä vaalikaudella saavutettuja hyötyjä ei tuhota oikeudenhoitoon kohdistuvilla säästöillä. Toimiva oikeusvaltio on merkittävin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistava rakenne.
Kehysriihen alla on esitetty merkittäviä leikkauksia esimerkiksi tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen tulevien vuosien budjetteihin. Juristiliiton tekemien selvitysten mukaan leikkaukset tulisivat vaatimaan merkittäviä vähennyksiä oikeudenhoidon henkilökuntaan. Aiheesta ovat uutisoineet kevään aikana muun muassa Juristimedia ja Yle.
– Ehdotettujen säästöjen kokoluokka on kolmekymmentä miljoonaa ja tällaisia summia ei löydy nopealla aikataululla toimitiloista tai toiminnan yleisestä tehostamisesta. Säästöt kohdentuvat henkilökunnan määrään ja uhattuna voivat olla jopa sadat työpaikat. Oikeusjärjestelmämme ei kestä tällaisia leikkauksia, toteaa Juristiliiton hallituksen puheenjohtaja, käräjätuomari Assi Salminen.
Salmisen mukaan säästöt tarkoittavat välittömästi oikeusprosessien venymistä entisestään. Jo nykyisellään esitutkinnan, syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn hitaus tarkoittaa sitä, että rikokset ja riidat ratkotaan vuosien viiveellä.
Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) lukuisia moitteita oikeusprosessiemme hitaudesta. Samaan aikaan oikeudenhoidon osuus valtion budjetista on vain noin 0,5 prosenttia. Säästöt ovat siten kohtalokkaita oikeusjärjestelmän kannalta, mutta valtiontalouden kannalta merkityksettömiä.
– Kritiikkimme säästöjä kohtaan ei tarkoita sitä, etteikö oikeusprosessejamme tulisi tehostaa myös tarkastelemalla lainsäädännön kehittämiskohteita. Olemme Juristiliitossa laatineet omat ehdotuksemme oikeusprosessien sujuvoittamiseksi, Juristiliiton puheenjohtaja, professori Sakari Melander sanoo.
– Oikeuslaitoksen rahoituksen on kuitenkin oltava riittävällä ja ennakoitavalla tasolla. Pahinta myrkkyä on rahoituksen tempoilu. Osaavan ja tehtäviinsä kouluttautuneen henkilökunnan menettäminen säästöjen vuoksi olisi vaarallista koko oikeusvaltiomme toiminnalle. Hallitukselta on perusteltua odottaa kehysriihestä oikeudenhoidon kannalta vastuullisia linjauksia.
Janne LaukkanenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenPuh:040 588 1925janne.laukkanen@juristiliitto.fi
Liisa Aro Juristiliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi24.3.2026 09:45:05 EET | Tiedote
Liisa Aro, OTM, s. 1974, on valittu Juristiliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään toukokuun aikana.
Oikeusguru-kilpailun pääpalkinnot Helsinkiin ja Nurmoon – palkintona opiskelupaikka oikiksesta8.12.2025 15:37:04 EET | Tiedote
Lukiolaisten Oikeusguru-kilpailun on voittanut Eeli Kaijalainen, joka opiskelee Helsingissä Oulunkylän yhteiskoulun lukiossa. Kaijalainen ja kilpailussa toiseksi sijoittunut Lotta Suomela Nurmon lukiosta palkittiin oikeustieteen opiskelupaikoilla. Juristiliiton sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOLin järjestämän kilpailun finaali ratkottiin tänään 8.12.2025 Helsingissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Budjettiriihestä ei lisäleikkauksia oikeushallintoon3.9.2025 14:22:29 EEST | Tiedote
Budjettiriihessä ei osoitettu suoria lisäleikkauksia oikeushallintoon. Juristiliitto on tähän tyytyväinen, sillä jo aiemmin puoliväliriihessä sovitut leikkaukset kurittavat myös oikeudenhoitoa, vaikka hallituksen leikkuri on koskettanut sitä vähemmän kuin useimpia muita hallinnon sektoreita. Nyt budjettiriihessä esitettiin eräiden tuomioistuinten ja ulosottolaitoksen toimintamenoihin yhteensä noin 1,1 miljoonan lisäystä käytettäväksi toimipaikkojen rahoitukseen.
Juristiliitto tyrmää yliopistoihin kohdistuvat säästöt7.8.2025 12:37:33 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan yliopistojen rahoituksesta ollaan säästämässä seuraavien vuosien aikana. Juristiliitto vastustaa esitystä. Oikeustieteellinen opetus ja tutkimus kamppailevat jo nyt riittämättömän rahoituksen puristuksessa.
Syytettyjen perusteettomat poissaolot oikeudenkäynneistä hidastavat merkittävästi oikeusprosesseja – Juristiliitto vaatii tilanteen korjaamista17.6.2025 06:50:00 EEST | Tiedote
Juristiliitto esittää, että nykyistä vakavampia rikoksia tulisi voida käsitellä tuomioistuimissa ilman syytetyn läsnäoloa. Syytettyjen poissaolot aiheuttavat nykyisin merkittävää viivästystä ja kustannuksia oikeudenkäynneissä, sillä lähtökohtana niissä on syytetyn läsnäolovelvollisuus. Poissaolot tarkoittavat siten sovitun oikeudenkäynnin peruuntumista ja uuden istuntopäivän sopimista.
