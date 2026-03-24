Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu: Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen ohjelma
20.4.2026 06:08:00 EEST | Yhdenvertaisuusvaltuutettu/ Diskrimineringsombudsmannen | Tiedote
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema ja oikeudet ovat viime vuosina parantuneet, mutta syrjintä ja häirintä on yhä yleistä. Esimerkiksi Pride-tapahtumiin kohdistuvat vihateot ovat toistuvia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu katsovat, että Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen ohjelma, jonka avulla ehkäistään syrjintää ja edistetään yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti.
Suomessa on tarve suunnitelmalliselle, tavoitteelliselle ja pitkäjänteiselle politiikalle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu katsovat, että seuraavan hallituskauden aikana on laadittava kattava ja kaikki hallinnonalat läpileikkaava kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma.
- Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus ei edelleenkään toteudu täysin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen julkaisun mukaan yli puolet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 8.–9.-luokkalaisista on kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla edellisen vuoden aikana. Suomen sateenkaarinuoret ansaitsevat parempaa, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen.
Euroopan komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään kansalliset sateenkaari-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat toimintasuunnitelmat vuoteen 2027 mennessä.
Valtuutetut suosittelevat, että toimintaohjelma sisältäisi lainsäädännöllisiä ja käytännön politiikkatoimia, joilla edistetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta kokonaisvaltaisesti. Toimintaohjelmalle tulee varata riittävät resurssit.
- Lainsäädäntöä tulee seuraavalla hallituskaudella vahvistaa siten, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden itsemääräämis‑ ja määrittelyoikeus toteutuu täysimääräisesti. Erityisen tärkeää on kieltää kaikki intersukupuolisten lasten sukuelimiin kohdistuvat lääketieteellisesti tarpeettomat toimenpiteet, joita tehdään ilman lapsen omaa, tietoista suostumusta, tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander toteaa.
Valtuutetut katsovat, että myös niin sanottu eheytystoiminta pitää kieltää laintasoisesti kattavasti eri muodoissaan.
Toimintaohjelman tulee sisältää sateenkaari-ihmisten turvallisuutta edistäviä toimia sekä tehostaa viharikoksien ja -tekojen ja väkivallan uhan vastaista työtä. Lisäksi ohjelman tulee edistää yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuksessa ja työelämässä sekä monimuotoisten perheiden oikeuksia. Eri-ikäisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarpeet on myös huomioitava nykyistä paremmin terveys- ja hyvinvointipalveluissa.
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on myös suositellut Suomelle sateenkaaristrategian laatimista. Pohjoismaista Islannilla, Norjalla, Ruotsilla ja Tanskalla on jo sateenkaaripoliittiset toimintaohjelmat.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ja edistää sateenkaarioikeuksien toteutumista ja puuttuu seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään ja häirintään. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.
Yhteyshenkilöt
Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestintä
Puh. 0295 666 813
viestinta.yvv@oikeus.fi
Tasa-arvovaltuutetun viestintä
Puh. 0295 666 837
tasa-arvovaltuutettu@oikeus.fi
Lisätietoa julkaisijasta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen
Lue lisää julkaisijalta Yhdenvertaisuusvaltuutettu/ Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen föreslår tiotals lagändringar för att förbättra likabehandling samt förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter24.3.2026 10:30:00 EET | Pressmeddelande
Diskrimineringsombudsmannen har i dag 24.3. överlämnat sin berättelse till riksdagen om hur likabehandling förverkligas i Finland. Finland skyddar inte tillräckligt dem som upplever diskriminering eller löper risk för diskriminering. Också våld mot kvinnor och försvagandet av utlänningars rättigheter måste åtgärdas. I sin berättelse lägger ombudsmannen fram rekommendationer till riksdagen med vilka likabehandling samt grundläggande och mänskliga rättigheter kan främjas.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää kymmeniä muutoksia lainsäädäntöön yhdenvertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen parantamiseksi24.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tänään 24.3. luovuttanut kertomuksen eduskunnalle yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa. Suomi ei suojele riittävästi niitä, jotka kokevat elämässään syrjintää tai syrjinnän uhkaa. Myös naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja ulkomaalaisten oikeuksien heikentämiseen on puututtava. Valtuutettu esittää kertomuksessaan eduskunnalle suosituksia, joilla yhdenvertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista voidaan edistää.
Diskrimineringsombudsmannens utredning: En nära relation mellan parterna i ett brott ska läggas till som skärpningsgrund i strafflagen20.1.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Diskrimineringsombudsmannen utredde hur våld i parrelationer och nära relationer har behandlats i tingsrätterna. Våld i en nära relation är ett allvarligt brott. Utredningen visade att domstolens motiveringar inte alltid tog ställning till att våldet hade skett i en nära relation. Ett bättre straffrättsligt skydd för våldsoffer förutsätter en ändring av strafflagen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys: Rikoksen osapuolten välinen läheinen suhde on lisättävä rikoslakiin koventamisperusteeksi20.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti, miten pari- ja lähisuhdeväkivaltaa on käsitelty käräjäoikeuksissa. Väkivalta lähisuhteessa on vakava rikos. Selvitys osoitti, että tuomioistuimen perusteluissa ei aina otettu kantaa väkivallan tapahtumiseen läheisessä suhteessa. Väkivallankokijoiden parempi rikosoikeudellinen suoja edellyttää rikoslain muuttamista.
