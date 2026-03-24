Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu: Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen ohjelma

Suomessa on tarve suunnitelmalliselle, tavoitteelliselle ja pitkäjänteiselle politiikalle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu katsovat, että seuraavan hallituskauden aikana on laadittava kattava ja kaikki hallinnonalat läpileikkaava kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma.

- Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus ei edelleenkään toteudu täysin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen julkaisun mukaan yli puolet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 8.–9.-luokkalaisista on kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla edellisen vuoden aikana. Suomen sateenkaarinuoret ansaitsevat parempaa, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen.

Euroopan komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään kansalliset sateenkaari-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat toimintasuunnitelmat vuoteen 2027 mennessä.

Valtuutetut suosittelevat, että toimintaohjelma sisältäisi lainsäädännöllisiä ja käytännön politiikkatoimia, joilla edistetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta kokonaisvaltaisesti. Toimintaohjelmalle tulee varata riittävät resurssit.

- Lainsäädäntöä tulee seuraavalla hallituskaudella vahvistaa siten, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden itsemääräämis‑ ja määrittelyoikeus toteutuu täysimääräisesti. Erityisen tärkeää on kieltää kaikki intersukupuolisten lasten sukuelimiin kohdistuvat lääketieteellisesti tarpeettomat toimenpiteet, joita tehdään ilman lapsen omaa, tietoista suostumusta, tasa-arvovaltuutettu Mia Spolander toteaa.

Valtuutetut katsovat, että myös niin sanottu eheytystoiminta pitää kieltää laintasoisesti kattavasti eri muodoissaan.

Toimintaohjelman tulee sisältää sateenkaari-ihmisten turvallisuutta edistäviä toimia sekä tehostaa viharikoksien ja -tekojen ja väkivallan uhan vastaista työtä. Lisäksi ohjelman tulee edistää yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuksessa ja työelämässä sekä monimuotoisten perheiden oikeuksia. Eri-ikäisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarpeet on myös huomioitava nykyistä paremmin terveys- ja hyvinvointipalveluissa.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on myös suositellut Suomelle sateenkaaristrategian laatimista. Pohjoismaista Islannilla, Norjalla, Ruotsilla ja Tanskalla on jo sateenkaaripoliittiset toimintaohjelmat.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ja edistää sateenkaarioikeuksien toteutumista ja puuttuu seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään ja häirintään. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.