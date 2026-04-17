Keski-Suomen hyvinvointialue

Tule ravitsemusvartteihin saamaan vinkkejä parempaan hyvinvointiin

17.4.2026 09:59:33 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. kaikille avoimia ravitsemusvartteja siitä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin.

Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä keskustellen. Toinen heistä pitää mukia kädessään. Edessä on kulho omenoita. Kuvassa lukee: "Hyvinvointia ravitsemusvarteista 18.5.–22.5. 2026." Alhaalla yhteistyökumppanien logot.

Ravitsemusvarttien aiheet käsittelevät monipuolisesti ravinnon vaikutuksia eri ikäryhmien terveyteen ja hyvinvointiin. Tänä vuonna aiheet käsittelevät muun muassa ravitsemuksen yhteyksiä sekä mielen että suoliston hyvinvoinnille ja suun terveydelle. Teemoja löytyy kohdennetusti myös ikääntyville ja lapsiperheille.

– Järjestimme ravitsemusvartteja viime vuonna ensimmäistä kertaa. Tämän vuoden aiheet olemme valinneet saamiemme toiveiden ja palautteen perusteella. Tavoitteena on antaa vinkkejä oman ruokailun tarkasteluun ja evästää kohti pieniä, merkityksellisiä muutoksia ruokailussa ja ruokasuhteessa, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen.

Ravitsemusvartit ovat 15 minuutin mittaisia, työpäivän virkistys- ja lounasaikoihin sijoitettuja tietoiskuja ruokaan ja ruokailuun liittyvistä aiheista. Ravitsemusvartteja pääsee seuraamaan etäyhteydellä mistä päin Suomea tahansa. Tänä vuonna ravitsemusvartit myös tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkeenpäin Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä. Yhteistyökumppaneina ravitsemusvarteissa toimivat Martat ry, Gery ry, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku, Itä-Suomen yliopisto ja Syömishäiriöliitto.

Tervetuloa kuulolle!

Ravitsemusvarttien tarkemmat aiheet, ajankohdat ja osallistumislinkki löytyvät tapahtuman sivulta ja esitteestä. Lisää vinkkejä hyvinvoivaan arkeen ja ravitsemukseen löydät verkkosivuiltamme: Hyvinvointia edistävä terveellinen ja turvallinen kevät.

Sydänviikon valtakunnallisen teeman ‘Hyvinvointia lounaasta’ verkkoluentoa pääset seuraamaan tiistaina 19.5. kello 18 Sydän.fi-verkkosivustolta.

Avainsanat

terveyshyvinvointiravitsemus

Yhteyshenkilöt

Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, eeva.nykanen(at)hyvaks.fi, p. 040 580 3501

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
