Tule ravitsemusvartteihin saamaan vinkkejä parempaan hyvinvointiin
17.4.2026 09:59:33 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. kaikille avoimia ravitsemusvartteja siitä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin.
Ravitsemusvarttien aiheet käsittelevät monipuolisesti ravinnon vaikutuksia eri ikäryhmien terveyteen ja hyvinvointiin. Tänä vuonna aiheet käsittelevät muun muassa ravitsemuksen yhteyksiä sekä mielen että suoliston hyvinvoinnille ja suun terveydelle. Teemoja löytyy kohdennetusti myös ikääntyville ja lapsiperheille.
– Järjestimme ravitsemusvartteja viime vuonna ensimmäistä kertaa. Tämän vuoden aiheet olemme valinneet saamiemme toiveiden ja palautteen perusteella. Tavoitteena on antaa vinkkejä oman ruokailun tarkasteluun ja evästää kohti pieniä, merkityksellisiä muutoksia ruokailussa ja ruokasuhteessa, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen.
Ravitsemusvartit ovat 15 minuutin mittaisia, työpäivän virkistys- ja lounasaikoihin sijoitettuja tietoiskuja ruokaan ja ruokailuun liittyvistä aiheista. Ravitsemusvartteja pääsee seuraamaan etäyhteydellä mistä päin Suomea tahansa. Tänä vuonna ravitsemusvartit myös tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkeenpäin Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä. Yhteistyökumppaneina ravitsemusvarteissa toimivat Martat ry, Gery ry, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku, Itä-Suomen yliopisto ja Syömishäiriöliitto.
Tervetuloa kuulolle!
Ravitsemusvarttien tarkemmat aiheet, ajankohdat ja osallistumislinkki löytyvät tapahtuman sivulta ja esitteestä. Lisää vinkkejä hyvinvoivaan arkeen ja ravitsemukseen löydät verkkosivuiltamme: Hyvinvointia edistävä terveellinen ja turvallinen kevät.
Sydänviikon valtakunnallisen teeman ‘Hyvinvointia lounaasta’ verkkoluentoa pääset seuraamaan tiistaina 19.5. kello 18 Sydän.fi-verkkosivustolta.
Yhteyshenkilöt
Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, eeva.nykanen(at)hyvaks.fi, p. 040 580 3501
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
