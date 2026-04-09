SuPerin Inberg: Ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen syventää sote-kriisiä
17.4.2026 09:41:17 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii hallitusta arvioimaan ensi viikon kehysriihessä mahdollisten säästöpäätösten todelliset seuraukset ja jättämään ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen sote-palvelut leikkausten ulkopuolelle. – Esimerkiksi kotihoito sekä ikääntyneiden ja vammaisten palveluasuminen eivät kestään yhtään lisäleikkausta, Inberg sanoo.
SuPerin tuore selvitys toi esiin vakavia ongelmia ikääntyneiden palveluissa. Lähihoitajat kokevat, että lakisääteinen hoidon laatu ei toteudu ikäihmisten palveluissa. Vastaajista 43 prosenttia kokee jatkuvaa huolta hoidon laadusta.
Sosiaalihuoltoon kohdistuvat leikkaukset osuvat heikoimmassa asemassa oleviin eli kansalaisiin, joilla on vähiten keinoja selvitä ilman tukea: lapsiin, ikääntyneisiin, vammaisiin, mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakkaisiin sekä pienituloisiin perheisiin. Inberg muistuttaa, että nämä leikkaukset kasaavat ongelmia ja lisäävät inhimillistä hätää. Samalla ne rikkovat periaatetta, jonka mukaan peruspalvelut ja perusoikeudet on turvattava koko maassa.
– Todelliset säästöt syntyvät siitä, että ihmiset saavat apua ajoissa ja pysyvät toimintakykyisinä. Kaikki muu on näennäistä talouskuria, joka kostautuu myöhemmin kasvavina sote menoina, Inberg sanoo.
Sosiaalihuollon, kotiin annettavien palvelujen, järjestöjen matalan kynnyksen tuen ja varhaisen avun leikkaukset eivät poista ongelmia vaan siirtävät ne myöhemmäksi ja kalliimpina vahinkoina korjattaviksi.
– Kun varhainen tuki ja ennaltaehkäisy heikkenevät, kasvaa tarve erikoissairaanhoidolle, ympärivuorokautiselle hoidolle ja kriisipalveluille. Se on kaikkea muuta kuin talouden tasapainottamista, Inberg toteaa.
– Ennaltaehkäisy syntyy osaavasta henkilöstöstä ja riittävistä resursseista. Henkilöstön –kuormittuminen, vaihtuvuus ja osaamisen menettäminen näkyvät suoraan palvelujen saatavuudessa, laadussa, turvallisuudessa ja kustannuksissa. Jokainen vältettävissä oleva virhe, kriisitilanne tai palveluketjun katkeaminen maksaa yhteiskunnalle lopulta moninkertaisesti enemmän kuin ajoissa annettu apu, Inberg painottaa.
– Asiakkaiden tarpeenmukaisten palvelujen saatavuudessa on jo nykyisellään merkittäviä puutteita. Saatavuuden heikentämisen sijaan sitä tulee parantaa, Inberg sanoo.
SuPer on mukana mielenilmauksessa sosiaalipalvelujen puolesta. Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenilmaus järjestetään 21. huhtikuuta klo 8.00 Säätytalon edessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat ikääntyneiden laadukkaasta hoitotyöstä Loviisan Hyvän elämän talo Harmaakallion9.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
SuPer on yhdessä La Carita -säätiön kanssa myöntänyt tämän vuoden ruotsinkielisen tunnustuspalkinnon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimivalle Hyvän elämän talo Harmaakalliolle.
SuPer och La Carita-stiftelsen belönade Det goda livets hus Gråberg i Lovisa för högkvalitativt vårdarbete för äldre9.4.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
SuPer har tillsammans med La Carita-stiftelsen tilldelat årets svenskspråkiga pris för högkvalitativt vårdarbete till Det goda livets hus Gråberg, som verkar inom Östra Nylands välfärdsområde.
SuPerin selvitys: Lähihoitajat kokevat, että lakisääteinen hoidon laatu ei toteudu ikäihmisten palveluissa8.4.2026 07:52:35 EEST | Tiedote
SuPerin tuore selvitys paljastaa isoja ongelmia ikääntyneiden palveluissa, mutta kertoo myös lähihoitajien vahvasta ammattitaidosta ja motivaatiosta. Ikääntyneiden palveluissa työskentelevät lähihoitajat ovat sitoutuneita, osaavia ja välittäviä, ja kolme neljästä vastaajasta mainitsi asiakkaat työn suurimmaksi ilonaiheeksi. Lähihoitajat kuitenkin työskentelevät olosuhteissa, jotka eivät tällä hetkellä mahdollista työn tekemistä tavalla, joka vastaisi heidän ammattietiikkaansa ja asiakkaiden tarpeita. Vastaajista 43 prosenttia kokee jatkuvaa huolta hoidon laadusta.
Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.3. Joensuussa27.3.2026 08:23:04 EET | Kutsu
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Joensuun varhaiskasvatuksessa työskentelevien superilaisten teemapäivään huomenna lauantaina 28. maaliskuuta.
SuPerin Inberg: Hallitus haluaa jälleen laskea vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta13.3.2026 16:43:54 EET | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on pettynyt siihen, että ikääntyneiden hoitoa ei olla valmiita parantamaan, vaan päinvastoin sitä ollaan jälleen heikentämässä. Hallitus esittää, että teknologialla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä ja näin laskea henkilöstömitoitusta. Inberg harmittelee, ettei vanhuspalvelulakia lähetetä uudestaan perustuslakivaliokunnan arvioon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti asiasta tänään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme