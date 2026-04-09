SuPerin Inberg: Ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen syventää sote-kriisiä

SuPerin tuore selvitys toi esiin vakavia ongelmia ikääntyneiden palveluissa. Lähihoitajat kokevat, että lakisääteinen hoidon laatu ei toteudu ikäihmisten palveluissa. Vastaajista 43 prosenttia kokee jatkuvaa huolta hoidon laadusta.

Sosiaalihuoltoon kohdistuvat leikkaukset osuvat heikoimmassa asemassa oleviin eli kansalaisiin, joilla on vähiten keinoja selvitä ilman tukea: lapsiin, ikääntyneisiin, vammaisiin, mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakkaisiin sekä pienituloisiin perheisiin. Inberg muistuttaa, että nämä leikkaukset kasaavat ongelmia ja lisäävät inhimillistä hätää. Samalla ne rikkovat periaatetta, jonka mukaan peruspalvelut ja perusoikeudet on turvattava koko maassa.

– Todelliset säästöt syntyvät siitä, että ihmiset saavat apua ajoissa ja pysyvät toimintakykyisinä. Kaikki muu on näennäistä talouskuria, joka kostautuu myöhemmin kasvavina sote menoina, Inberg sanoo.

Sosiaalihuollon, kotiin annettavien palvelujen, järjestöjen matalan kynnyksen tuen ja varhaisen avun leikkaukset eivät poista ongelmia vaan siirtävät ne myöhemmäksi ja kalliimpina vahinkoina korjattaviksi.

– Kun varhainen tuki ja ennaltaehkäisy heikkenevät, kasvaa tarve erikoissairaanhoidolle, ympärivuorokautiselle hoidolle ja kriisipalveluille. Se on kaikkea muuta kuin talouden tasapainottamista, Inberg toteaa.

– Ennaltaehkäisy syntyy osaavasta henkilöstöstä ja riittävistä resursseista. Henkilöstön –kuormittuminen, vaihtuvuus ja osaamisen menettäminen näkyvät suoraan palvelujen saatavuudessa, laadussa, turvallisuudessa ja kustannuksissa. Jokainen vältettävissä oleva virhe, kriisitilanne tai palveluketjun katkeaminen maksaa yhteiskunnalle lopulta moninkertaisesti enemmän kuin ajoissa annettu apu, Inberg painottaa.

– Asiakkaiden tarpeenmukaisten palvelujen saatavuudessa on jo nykyisellään merkittäviä puutteita. Saatavuuden heikentämisen sijaan sitä tulee parantaa, Inberg sanoo.

SuPer on mukana mielenilmauksessa sosiaalipalvelujen puolesta. Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenilmaus järjestetään 21. huhtikuuta klo 8.00 Säätytalon edessä.