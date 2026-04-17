Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat palvelevat huhti–toukokuussa neljänä lauantaina

20.4.2026 08:30:00 EEST | HSY | Tiedote

HSY pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä lauantaina huhti–toukokuussa. Lisäaukiolot helpottavat kevätsiivouksia ja sujuvoittavat Sortti-asemilla asiointia vilkkaimpaan aikaan. Lisäksi Kivikon, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat ovat avoinna viikonloppuisin vuoden ympäri: Kivikko lauantaisin kello 11–18 sekä Konala ja Ruskeasanta lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18.

Sortti-aseman asiakas näppäilee itsepalvelulaitetta.
Sortti-asemilta löytyy myös itsepalvelulaitteita, joiden käyttö onnistuu Sortti-kortilla. Kuva: HSY/Roope Permanto.

Erityisesti kevät on Sortti-asemilla vilkasta aikaa, kun asukkaat siivoavat pihojaan, kotejaan ja varastojaan talven jäljiltä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa kysyntään ja pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä kevätlauantaina 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5. kello 11–18.

Arkipäivisin kaikki Sortti-asemat palvelevat klo 7–21. Vuoden ympäri Kivikon Sortti-asema on avoinna lauantaisin kello 11–18 sekä Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18. Lisätietoa Sortti-asemista ja aukioloajoista löytyy Sortti-asemien verkkosivuilta.

“Sortti-asemien asiakasmäärät kasvavat vuosittain muutamalla prosentilla, ja keväisin tämä näkyy erityisen selvästi. Jorvaksen ja Ämmässuon lauantaiaukiolot tasaavat ruuhkahuippuja ja tarjoavat asiakkaille lisää joustavuutta asiointiin”, kertoo HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.

eSortti-verkkopalvelu nopeuttaa asiointia Sortti-asemilla

Sortti-asemalla asiointia voi nopeuttaa ilmoittamalla ja maksamalla jätteet ennakkoon eSortti-palvelussa. Tällöin Sortti-asemalle voi ajaa itsepalveluasiointiin tarkoitettua kaistaa pitkin ilman jonottamista infopisteelle. Verkkopalvelussa voi myös halutessaan pelkästään arvioida, mitä omien jätteiden tuominen Sortti-asemalle maksaa.

Sortti-asemilla on käytössä myös itsepalvelulaitteet, joiden käyttö onnistuu Sortti-kortilla. Sortti-kortin saa Sortti-asemien infopisteeltä, ja sen käyttö edellyttää asiakkuussopimusta. Yritysasiakkailla sopimuksen tekeminen hoituu eSortti-palvelussa. Henkilöasiakas voi tehdä sopimuksen eSortin lisäksi Sortti-asemalla henkilöllisyystodistuksensa esittämällä.

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.                    

Älä haravoi pihaasi putipuhtaaksi, vie suuremmat lehtikasat Sortti-asemille17.4.2026 08:39:00 EEST | Tiedote

Kaikkia puiden ja pensaiden lehtiä ei tarvitse haravoida pois nurmikolta. Ohut lehtikerros hyödyttää maaperää ja suojaa eliöitä. Pienet määrät lehtiä ja ruohoa voi laittaa biojäteastiaan tai kompostoriin, mutta suuremmat kuormat tulee viedä HSY:n Sortti-asemille. HSY vie haravointijätteen Sortti-asemilta Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen, jossa se kompostoidaan ja siitä tehdään multaa.

