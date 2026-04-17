Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat palvelevat huhti–toukokuussa neljänä lauantaina
20.4.2026 08:30:00 EEST | HSY | Tiedote
HSY pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä lauantaina huhti–toukokuussa. Lisäaukiolot helpottavat kevätsiivouksia ja sujuvoittavat Sortti-asemilla asiointia vilkkaimpaan aikaan. Lisäksi Kivikon, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat ovat avoinna viikonloppuisin vuoden ympäri: Kivikko lauantaisin kello 11–18 sekä Konala ja Ruskeasanta lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18.
Erityisesti kevät on Sortti-asemilla vilkasta aikaa, kun asukkaat siivoavat pihojaan, kotejaan ja varastojaan talven jäljiltä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa kysyntään ja pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä kevätlauantaina 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5. kello 11–18.
Arkipäivisin kaikki Sortti-asemat palvelevat klo 7–21. Vuoden ympäri Kivikon Sortti-asema on avoinna lauantaisin kello 11–18 sekä Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18. Lisätietoa Sortti-asemista ja aukioloajoista löytyy Sortti-asemien verkkosivuilta.
“Sortti-asemien asiakasmäärät kasvavat vuosittain muutamalla prosentilla, ja keväisin tämä näkyy erityisen selvästi. Jorvaksen ja Ämmässuon lauantaiaukiolot tasaavat ruuhkahuippuja ja tarjoavat asiakkaille lisää joustavuutta asiointiin”, kertoo HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.
eSortti-verkkopalvelu nopeuttaa asiointia Sortti-asemilla
Sortti-asemalla asiointia voi nopeuttaa ilmoittamalla ja maksamalla jätteet ennakkoon eSortti-palvelussa. Tällöin Sortti-asemalle voi ajaa itsepalveluasiointiin tarkoitettua kaistaa pitkin ilman jonottamista infopisteelle. Verkkopalvelussa voi myös halutessaan pelkästään arvioida, mitä omien jätteiden tuominen Sortti-asemalle maksaa.
Sortti-asemilla on käytössä myös itsepalvelulaitteet, joiden käyttö onnistuu Sortti-kortilla. Sortti-kortin saa Sortti-asemien infopisteeltä, ja sen käyttö edellyttää asiakkuussopimusta. Yritysasiakkailla sopimuksen tekeminen hoituu eSortti-palvelussa. Henkilöasiakas voi tehdä sopimuksen eSortin lisäksi Sortti-asemalla henkilöllisyystodistuksensa esittämällä.
Keinänen EetuToimintovastaavaHSYPuh:050 383 2646eetu.keinanen@hsy.fi
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
