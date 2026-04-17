Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat palvelevat huhti–toukokuussa neljänä lauantaina

Erityisesti kevät on Sortti-asemilla vilkasta aikaa, kun asukkaat siivoavat pihojaan, kotejaan ja varastojaan talven jäljiltä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa kysyntään ja pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä kevätlauantaina 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5. kello 11–18.

Arkipäivisin kaikki Sortti-asemat palvelevat klo 7–21. Vuoden ympäri Kivikon Sortti-asema on avoinna lauantaisin kello 11–18 sekä Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18. Lisätietoa Sortti-asemista ja aukioloajoista löytyy Sortti-asemien verkkosivuilta.

“Sortti-asemien asiakasmäärät kasvavat vuosittain muutamalla prosentilla, ja keväisin tämä näkyy erityisen selvästi. Jorvaksen ja Ämmässuon lauantaiaukiolot tasaavat ruuhkahuippuja ja tarjoavat asiakkaille lisää joustavuutta asiointiin”, kertoo HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.

eSortti-verkkopalvelu nopeuttaa asiointia Sortti-asemilla

Sortti-asemalla asiointia voi nopeuttaa ilmoittamalla ja maksamalla jätteet ennakkoon eSortti-palvelussa. Tällöin Sortti-asemalle voi ajaa itsepalveluasiointiin tarkoitettua kaistaa pitkin ilman jonottamista infopisteelle. Verkkopalvelussa voi myös halutessaan pelkästään arvioida, mitä omien jätteiden tuominen Sortti-asemalle maksaa.

Sortti-asemilla on käytössä myös itsepalvelulaitteet, joiden käyttö onnistuu Sortti-kortilla. Sortti-kortin saa Sortti-asemien infopisteeltä, ja sen käyttö edellyttää asiakkuussopimusta. Yritysasiakkailla sopimuksen tekeminen hoituu eSortti-palvelussa. Henkilöasiakas voi tehdä sopimuksen eSortin lisäksi Sortti-asemalla henkilöllisyystodistuksensa esittämällä.

