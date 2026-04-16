Ranuan Milli-voittaja: ”Ei siellä mittään miljoonia näkynyt”

- En tiedä, miksi soittelet. Kävin kyllä aamulla pelitilillä katsomassa, mutta ei siellä mittään miljoonia näkynyt, ranualainen voittaja naurahtaa puhelun alussa.

Puhelu laitetaan hetkeksi tauolle, jotta miljoonavoitostaan vielä tietämätön voittaja voi käydä tarkistamassa uudestaan tiistaisen Milli-pelinsä tuloksen.

- Nyt mä tiiän, miksi sä soittelit. Ihan uskomatonta. Nyt sattui kyllä kohilleen, ranualainen iloitsee puhelimessa.

Epäusko voitosta on vahvasti läsnä.

- Ei tätä voi käsittää. Oi että, on tämä uskomatonta, mökin asuja sai rahhaa.

Myös huijauksen mahdollisuus käy nopeasti mielessä.

- Minä ensin mietin, että onko tämä huijaussoitto, mutta ihan hyvä soittohan tämä on.

Milli-peliä voittaja kertoi pelaavansa satunnaisesti.

- Oon minä sitä joskus ennenkin pelannut, mutta eilen illalla tuli mieleen, että enpäs oo pitkään aikaan pelannut. Siskoni tuota Milliä on pelannut ja ajattelin, että minäpä tökkään tuosta nuo myös, jos sattuisi hyvä tuuri.

Onnekas voitto osui kohdalleen satunnaisilla numeroilla veikkaus.fi:n sivuilla.

- Otin ne kaksi riviä, jotka siinä oli valmiina, voittaja paljastaa.

Voittaja kertoo, että rahapeleissä on ollut aikaisemminkin onnekkuutta.

- On noita arvontoja aikaisemminkin voitettu, mutta ei näin isoja summia. Nyt on alkanut tuuri paranemaan, ranualainen voittaja nauraa puhelimessa.

Voittonsa tuore miljonääri aikoo pitää visusti salassa.

- En taijja puolisollekaan vielä kertoa. Malttia, malttia vaan. Ei se passaa kovin leveästi tuolla hymyillä, ettei paljastu ja ala juorut kulkemaan. Lähden jossain kohtaa autokaupoille, niin ehkäpä se sitten paljastuu, iloinen voittaja kertoo suunnitelmistaan.

Miljoonavoiton napannut voittaja sai myös kutsun juhlistamaan voittoaan Veikkauksen suurvoittajakahveille Miljonäärisalonkiin. Matka Helsinkiin jäi kuitenkin vielä pohdittavaksi.

- Ei todellakaan tuu kulkua Helsinkiin. Kiitos kuitenkin kutsusta, mutta en usko, että näillä näkymin tulen, tai eihän sitä tiiä, että mitä sitä innostuu tekemään, kun käsittää, että on miljonääri, voittaja naurahtaa puhelun lopuksi.

Ranualle osunut Milli-pelin päävoitto oli neljäs pelistä voitettu miljoonan euron päävoitto. Edellisen kerran Milli antoi päävoiton maaliskuun alussa, kun miljoonan euron voitto osui kolmen osuuden porukkapeliin.