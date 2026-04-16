Ranuan Milli-voittaja: ”Ei siellä mittään miljoonia näkynyt”

17.4.2026 09:46:56 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistaina 7.4. osui Milli-pelin miljoonan euron päävoitto ranualaiselle nettipelaajalle. Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti voittajan pian voiton jälkeen.

Älypuhelin, jossa on auki lotto-sovellus, makaa vihreällä ruohikolla.

- En tiedä, miksi soittelet. Kävin kyllä aamulla pelitilillä katsomassa, mutta ei siellä mittään miljoonia näkynyt, ranualainen voittaja naurahtaa puhelun alussa.

Puhelu laitetaan hetkeksi tauolle, jotta miljoonavoitostaan vielä tietämätön voittaja voi käydä tarkistamassa uudestaan tiistaisen Milli-pelinsä tuloksen.

- Nyt mä tiiän, miksi sä soittelit. Ihan uskomatonta. Nyt sattui kyllä kohilleen, ranualainen iloitsee puhelimessa.

Epäusko voitosta on vahvasti läsnä.

- Ei tätä voi käsittää. Oi että, on tämä uskomatonta, mökin asuja sai rahhaa.

Myös huijauksen mahdollisuus käy nopeasti mielessä.

- Minä ensin mietin, että onko tämä huijaussoitto, mutta ihan hyvä soittohan tämä on.

Milli-peliä voittaja kertoi pelaavansa satunnaisesti.

- Oon minä sitä joskus ennenkin pelannut, mutta eilen illalla tuli mieleen, että enpäs oo pitkään aikaan pelannut. Siskoni tuota Milliä on pelannut ja ajattelin, että minäpä tökkään tuosta nuo myös, jos sattuisi hyvä tuuri.

Onnekas voitto osui kohdalleen satunnaisilla numeroilla veikkaus.fi:n sivuilla.

- Otin ne kaksi riviä, jotka siinä oli valmiina, voittaja paljastaa.

Voittaja kertoo, että rahapeleissä on ollut aikaisemminkin onnekkuutta.

- On noita arvontoja aikaisemminkin voitettu, mutta ei näin isoja summia. Nyt on alkanut tuuri paranemaan, ranualainen voittaja nauraa puhelimessa.

Voittonsa tuore miljonääri aikoo pitää visusti salassa.

- En taijja puolisollekaan vielä kertoa. Malttia, malttia vaan. Ei se passaa kovin leveästi tuolla hymyillä, ettei paljastu ja ala juorut kulkemaan. Lähden jossain kohtaa autokaupoille, niin ehkäpä se sitten paljastuu, iloinen voittaja kertoo suunnitelmistaan.

Miljoonavoiton napannut voittaja sai myös kutsun juhlistamaan voittoaan Veikkauksen suurvoittajakahveille Miljonäärisalonkiin. Matka Helsinkiin jäi kuitenkin vielä pohdittavaksi.

- Ei todellakaan tuu kulkua Helsinkiin. Kiitos kuitenkin kutsusta, mutta en usko, että näillä näkymin tulen, tai eihän sitä tiiä, että mitä sitä innostuu tekemään, kun käsittää, että on miljonääri, voittaja naurahtaa puhelun lopuksi.

Ranualle osunut Milli-pelin päävoitto oli neljäs pelistä voitettu miljoonan euron päävoitto. Edellisen kerran Milli antoi päävoiton maaliskuun alussa, kun miljoonan euron voitto osui kolmen osuuden porukkapeliin.

Ranualle osuneet vähintään 20 000 euron suurvoitot

    
Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka, jos saatavilla Peli Voittosumma
Ranua 2000 38 - Lotto 1 701 783 €
Ranua 2012 44 Lounaspizzeria Vaaka Ranua Lotto 1 547 772 €
Ranua 2026 15 veikkaus.fi Milli 1 000 000 €
Ranua 2004 34 - Keno 200 001 €
Ranua 2017 37 veikkaus.fi Keno 200 000 €
Ranua 2010 16 - Viking Lotto 136 016 €
Ranua 2009 15 - Keno 90 000 €
Ranua 1973 46 - Lotto 57 940 €
Ranua 2004 45 - Keno 50 005 €
Ranua 2007 31 - Keno 50 000 €
Ranua 2018 36 S-market Ranua Jokeri 40 000 €
Ranua 2016 37 ST1 Ranua Lotto 38 822 €
Ranua 2016 37 R-Kioski Ranua Keno 25 000 €
Ranua 2023 5 S-market Ranua Viking Lotto 23 223 €
Ranua 2012 25 - Lotto 23 075 €
Ranua 2010 30 - Keno 20 000 €
Ranua 2018 36 K-Market Hillamarket Jokeri 20 000 €
Ranua 2020 39 K-Market Hillamarket Jokeri 20 000 €
Ranua 2024 33 Teboil Ranua Jokeri 20 000 €

