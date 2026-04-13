Digiturvallisuusmessut kokosivat asiantuntijat ja yritykset Paviljonkiin

Tapahtumassa kuultiin ja keskusteltiin tietoturvasta ja riskienhallinnasta nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä. Laadukkaan ohjelman lisäksi tapahtumassa oli näytteilleasettajina tietoturva-alaan erikoistuneita yrityksiä ja muita toimijoita.

Tänä vuonna messuilla oli vahvasti mukana myös tekoäly ja sen vaikutus digiturvallisuuteen.

”Tekoälyn merkitys tietoturvakeskusteluissa on kasvanut koko ajan ja oli luontevaa vastata tähän ottamalla se mukaan teemaan”, sanoo tapahtuman myyntipäällikkö Mikael Wänskä.

Keskusteluja ja kohtaamisia

Tänä vuonna puhujina nähtiin mm. Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori ja tekoälyn ja ohjelmistokehityksen asiantuntija Pekka Abrahamsson, palkittu puhuja ja tietoturvajohtaja Benjamin Särkkä, tekoälyn ja kielimallien käytön asiantuntija Esa Riutta sekä Sami Laiho, yksi maailman johtavista tietoturvan asiantuntijoista.

Forum-lavalla esiintyi asiantuntijoita Digi- ja väestötietovirastosta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta, Suojelupoliisista, Keskusrikospoliisista, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja Aalto-yliopistosta. Lavalla kuultiin mm. miltä digimaailma näyttää viranomaisten silmin sekä millaista apua digimaailman haasteisiin on tarjolla.

Tapahtumassa keskusteltiin myös muun muassa siitä, miten tekoälyä hyödynnetään turvallisuuden vahvistamisessa, uhkien ennakoinnissa ja poikkeamien tunnistamisessa – sekä millaisia uusia riskejä ja eettisiä kysymyksiä tekoälyn käyttö tuo mukanaan ja miten tekoälyä voidaan käyttää tietoturvallisesti.

Myös kyberresilienssi, digiuhkiin varautuminen ja turvallisuuden strateginen johtaminen oli esillä monissa puheenvuoroissa. Samoin käsiteltiin paljon sitä, miten mahdollisissa kyberhyökkäys- ja tietomurtotilanteissa tulisi toimia.

”Tapahtumassa oli yli 40 ohjelmanumeroa, 51 näytteilleasettajaa ja kävijämäärään saatiin hyvää kasvua. Kävijöiden viipymä oli pitkä ja saimme jo paikan päällä hyvää palautetta. Jyväskylän merkitys kyberturvallisuuden kehtona näkyy Digiturvallisuusmessuilla vahvasti ja tapahtuma on lunastanut paikkansa alan merkittävimpien tilaisuuksien joukossa Suomessa. Tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan seuraavaa tapahtumaa”, sanoo Wänskä.

Digiturvallisuuden asiantuntijat, tietoturvapalveluita tarjoavat yritykset ja yrityspäättäjät kokoontuvat jälleen Paviljonkiin 29.4.2027. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Messut Oy, Digi- ja väestötietovirasto, Suomen kyberosaamiskeskus FICEC, Jyväskylän yliopisto ja JYVSECTEC by Jamk.