SAK: Kehysriihi on paikka puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön

Helsingin Sanomat paljasti tänään, että Turun telakalla työntekijöitä kyykyttäneet virolaiset yrittäjät ovat palanneet takaisin toisen yrityksen nimissä. Hyväksikäyttöä on siis yritetty jatkaa. Telakka alkaa olla voimaton, jos lainsäädäntöä ei muuteta ja sanktioita tiukenneta.

Hyväksikäyttö ilmiönä on edelleen todellinen.

Kun tähän lisää vielä Palvelualojen ammattiliitto PAMin keskiviikkona julkaiseman kyselyn Lapin kausityöläisten kohtelusta, voidaan puhua jo merkittävästä ongelmasta. PAMin kyselyssä 27 prosenttia vastanneista oli törmännyt kohteluun, joka täyttää työperäisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Ongelmia on ollut varsinkin ulkomaalaisilla työntekijöillä, joista hyväksikäyttöä oli kohdannut peräti 40 prosenttia.

Tulevassa kehysriihessä hallituksella olisi hyvä paikka osoittaa, että se ottaa työntekijöiden hyväksikäytön tosissaan ja haluaa tehdä sille jotain. Pelkkä kiskontalainsäädännön täsmentäminen on yksinään riittämätön toimenpide.

– Työministeri Marttinen ilmoitti jo syyskuussa 2025, että suomalaisia työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ei ole tilaa. Nyt on viimeiset hetket tällä hallituskaudella lopettaa käsien päällä istuminen ja tehdä asialle jotain. Tämä ilmiö ei lopu toivomalla ja tyhjillä juhlapuheilla, vaan näkyvillä teoilla ja kunnon sanktioilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii.

SAK on julkaissut jo aiemmin 12 kohdan listan, jolla ilmiö saadaan kuriin. Tehokkaita ja valtiolle edullisia keinoja olisivat muun muassa alipalkkauksen kriminalisointi. Esimerkiksi Norjassa palkan tai sen osien maksamatta jättäminen on rikos. Suomessa todetun alipalkkauksen ”rangaistus” on, että siihen syyllistynyt työnantaja joutuu maksamaan maksamatta jääneet palkat työntekijälle.

– Työperäinen hyväksikäyttö on häpeäpilkku suomalaisessa työelämässä ja tahra maineessamme maailmalla. Ilmiön kitkeminen vaatii poliittista tahtoa. Mikäli tämä hallitus ei asiaan puutu, se kertoo paljon hallituspuolueiden arvomaailmasta, Eloranta muistuttaa.

Reipas enemmistö suomalaisista palkansaajista kannattaa SAK:n tavoitteita ilmiön kitkemiseksi. Lokakuussa 2025 Verianilla teetetyn kyselyn mukaan 87 % palkansaajista kannattaa alipalkkauksen kriminalisointia.