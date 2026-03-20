Logomon Terassikesässä nähdään kaksi suosittua ikärajatonta keikkaa: norjalainen pop-sensaatio Marcus & Martinus ja Mirella sekä odotettuja kotimaisia artisteja hc-punkista suomirockin legendoihin
17.4.2026 12:00:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Logomon Terassikesä täydentyy kovatasoisilla uusilla kiinnityksillä. Maailmanlaajuista suosiota nauttiva norjalainen pop-sensaatio Marcus & Martinus esiintyy ikärajattomalla keikalla Turussa monen vuoden tauon jälkeen. Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Mirella soittaa Terassikesässä uransa ensimmäisen oman ikärajattoman keikkansa Turussa. Muita uusia julkistuksia ovat hardcorepunk -legenda Endstand, joka esiintyy Turussa ensimmäistä kertaa käynnissä olevan comebackinsa aikana, sekä samana iltana lavalle nouseva tuoreen albumin julkaissut punk rock –yhtye Nyrkkitappelu. Logomon Terassikesän lavalla nähdään lisäksi suomirockin ikoni Maija Vilkkumaa, joka valmistautuu uuden materiaalin julkaisuun, sekä yhteisillassa esiintyvät Ismo Alanko ja viimeisimmällä Vain Elämää -kaudealla hurmannut Jonna Tervomaa.
Kaikki uutena julkistettavat konsertit tulevat myyntiin maanantaina 20.4.2026 klo 10.00. Jo aiemmin Logomon Terassikesään on julkistettu mm. The Ark, Linda Lampenius X Pete Parkkonen sekä Lordin The Arockalypse-albumin 20v. juhlakeikka. Logomon Terassikesään on myynnissä myös rajallinen määrä kausikortteja, jotka sisältävät pääsyn kaikkiin keikkailtoihin.
LOGOMON TERASSIKESÄ 2026:
TO 30.7.2026 ENDSTAND, NYRKKITAPPELU, +1
PE 31.7.2026 MOKOMA, VIIKATE 30V.
LA 1.8.2026 MAIJA VILKKUMAA, +1
TI 4.8.2026 THE ARK (SE)
KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA
PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN
LA 8.8.2026 MARCUS & MARTINUS (NO) – “The Room Tour” (ikärajaton)
KE 12.8.2026 MIRELLA (ikärajaton)
TO 13.8.2026 PEPE & SAIMAA (Turun taiteiden yö)
PE 14.8.2026 J. KARJALAINEN
LA 15.8.2026 LINDA LAMPENIUS x PETE PARKKONEN
TO 20.8.2026 ISMO ALANKO, JONNA TERVOMAA
PE 21.8.2026 LORDI – THE AROCKALYPSE 20th Anniversary show
LA 22.8.2026 AMORPHIS, MARKO HIETALA
+ muutamia lisäyksiä tulossa vielä lähiaikoina
Liput ja kausikortit: lippu.fi/logomon-terassikesa
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Live
Arlo Parks saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja esiintyy Kesärauhassa - kolmen päivän lippuja myyty enemmän kuin viime vuonna yhteensä20.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Kesärauhan ohjelmisto on isompien lavojen osalta valmis, kun pitkään odotettu Arlo Parksin Suomi-debyytti vihdoin tapahtuu Turun Linnanpuistossa 13.6.2026. Kansainvälisiä nimiä vilisevä ohjelmisto pitää sisällään myös muun muassa Cariboun, Seinaboy Seyn sekä Avaimen Punainen tiili 25v. juhlakeikan. Myöhemmin keväällä julkistetaan vielä Turun linnan sisäpihalla sijaitsevan Elektrolinnan ohjelmisto.
Rukalla juhlitaan viikon päästä Suomen suurinta after skitä – Harmaa Rinne tuo mukanaan uuden päiväohjelman, festarimummot ja juontajaksi Joona Hellmanin20.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Harmaa Rinne on Suomen suurin after ski, joka järjestetään kolmatta kertaa Rukan Hiihtostadionilla 27.-28.3.2026. Kahdella lavalla sekä lämmitetyssä isossa teltassa esiintyy kahden päivän aikana mm. Ares, Averagekidluke, Ellinoora, JVG, Olavi Uusivirta, Vesta, DJ Ina Mikkola ja Paha Vaanii DJ’t. Oheistapahtumineen Harmaa Rinne odottaa yli 15 000 kävijää Rukalle kolmen päivän aikana.
Kesärauhan ohjelma kasvaa hurjalla kattauksella uusia kansainvälisiä nimiä: Fat Dog (UK), Honningbarna (NO), Mind Enterprises (IT), Biji (SE), Joshua Idehen (SE), Olga Myko (SE), ROYA (DK) ja seitsemän kovaa kotimaista artistia ohjelmistoon13.3.2026 12:59:00 EET | Tiedote
Turun Linnanpuistossa koetaan 12.–14.6.2026 kesän unohtumattomimpia hetkiä, kun Kesärauhan lavalle nousevat tämän hetken kuumimmat ja kiinnostavimmat kansainväliset ja kotimaiset indieartistit. Genrerajoja ylittävä ohjelmisto tarjoaa keikkoja räpistä post-punkkiin, kansanmusiikista houseen ja spoken wordista italodiskoon. Kesärauhan kolmen päivän lippuja on myyty ennätysmäärä edellisvuoteen nähden. Kevään aikana on tulossa vielä julkistuksia, mukaa lukien Elektrolinnan elektronisen musiikin artistit.
Kesärauha ja TYY tuovat yliopisto-opiskelijoille suunnatun bändikilpailun takaisin: Teatrossa 1.4. järjestettävän Aprillirockin voittaja esiintyy tuhansien ihmisten edessä TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa2.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Kesärauha ja TYY elvyttävät turkulaisen opiskelijabändikilpailu Aprillirockin. Logomon Teatro-salissa aprillipäivänä järjestettävän kilpailun voittaja pääsee esiintymään Turun perinteisellä ja vuosi vuodelta suositummalla vappupiknikillä, jossa esiintyy myös Nössö Nova ja julistetaan vuosittainen kesärauha.
Lordin The Arockalypse –albumin 20-vuotisjuhlakeikka, isolla kokoonpanolla esiintyvä Pepe & Saimaa sekä lukuisia muita merkittäviä artisteja julkistettu Logomon Terassikesän ohjelmistoon13.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Logomon Terassikesän tulevan kesän kattaus vahvistuu tänään viidellä merkittävällä tapahtumalla. Aiemmin julkistettujen The Arkin, Jenni Vartiaisen ja Arpan keikkojen lisäksi Logomon Teatron laajennetulla terassialueella nähdään muun muassa eksklusiivinen Lordin The Arockalypse –albumin 20v. juhlakeikka sekä isolla kokoonpanolla esiintyvä Pepe Willberg & Saimaa, jotka esittävät kokonaisuudessaan albuminsa Pepe & Saimaa. Lipunmyynti uusiin keikkailtoihin alkaa maanantaina 16.2.2026 klo 9.00.
