Logomon Terassikesässä nähdään kaksi suosittua ikärajatonta keikkaa: norjalainen pop-sensaatio Marcus & Martinus ja Mirella sekä odotettuja kotimaisia artisteja hc-punkista suomirockin legendoihin

Kesärauhan ohjelma kasvaa hurjalla kattauksella uusia kansainvälisiä nimiä: Fat Dog (UK), Honningbarna (NO), Mind Enterprises (IT), Biji (SE), Joshua Idehen (SE), Olga Myko (SE), ROYA (DK) ja seitsemän kovaa kotimaista artistia ohjelmistoon 13.3.2026 12:59:00 EET | Tiedote

Turun Linnanpuistossa koetaan 12.–14.6.2026 kesän unohtumattomimpia hetkiä, kun Kesärauhan lavalle nousevat tämän hetken kuumimmat ja kiinnostavimmat kansainväliset ja kotimaiset indieartistit. Genrerajoja ylittävä ohjelmisto tarjoaa keikkoja räpistä post-punkkiin, kansanmusiikista houseen ja spoken wordista italodiskoon. Kesärauhan kolmen päivän lippuja on myyty ennätysmäärä edellisvuoteen nähden. Kevään aikana on tulossa vielä julkistuksia, mukaa lukien Elektrolinnan elektronisen musiikin artistit.