Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Egyptiin
17.4.2026 14:26:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tiedote 23/2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä.
Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa.
Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä.
Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa.
Presidentillä on myös tapaaminen koptilaisortodoksisen kirkon johtajan, Aleksandrian paavi Tawadros II:n kanssa. Lisäksi hän tapaa Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul Gheitin ja pitää puheenvuoron Arabiliiton pysyville edustajille.
Iltapäivällä presidentti tutustuu Suureen egyptiläiseen museoon, joka on muinaisiin Egyptin aarteisiin keskittynyt arkeologinen museo.
Vierailun aikana presidentti Stubb tapaa myös paikallisia elinkeinoelämän ja ulkopolitiikan asiantuntijoita.
Vierailuseurueeseen kuuluu yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Aalto University Executive Education, Bayer, Bronto Skylift, Dewaco, Elisa, HMD Global, Huhtamäki, Keitele Wood, KONE Corporation, Merus Power PLC, Metso Corporation, Nokia, Optomed, Pemamek, Planmeca Group, Revvity (Wallac), Solita, Stora Enso ja Timberwise.
Edellisen presidenttitason vierailun Egyptiin teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2009.
President Stubb på officiellt besök till Jordanien17.4.2026 14:07:17 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 22/2026 17.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Hashimitiska konungariket Jordanien 19–20 april 2026. Söndagen den 19 april träffar president Stubb kung Abdullah II ibn Al Hussein och kronprins Al Hussein bin Abdullah II i Amman. Diskussionerna kommer att handla om läget i Iran, Hormuzsundet och Mellanöstern. På agendan står också de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Jordanien, Rysslands anfallskrig i Ukraina och globala utmaningar. President Stubb kommer också att besöka University of Jordan, där han håller en föreläsning om globala omställningar och den förändrade maktbalansen i världen. Efter föreläsningen följer en interaktiv frågestund med studenterna. Måndagen den 20 april innehåller programmet möten med Jordaniens premiärminister Jafar Hassan, senatens talman Faisal al-Fayez och representanthusets talman Mazen al-Qadi. Dessutom kommer presidenten och kungen att besöka en av den jorda
Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Jordaniaan17.4.2026 14:07:17 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 22/2026 17.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa 19.–20. huhtikuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa kuningas Abdullah II ibn Al Husseinin ja kruununprinssi Al Hussein bin Abdullah II:n Ammanissa sunnuntaina 19. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa ja Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Jordanian kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä globaalit haasteet. Presidentti Stubb vierailee myös Jordanian yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Maanantaina 20. huhtikuuta ohjelmassa ovat tapaamiset pääministeri Jafar Hassanin, Jordanian senaatin puhemies Faisal al-Fayezin ja Jordanian edustajainhuoneen puhemies Mazen al-Qadin kanssa. Lisäksi presidentti tutustuu Jordanian asevoimien tukikohtaan ja toimintaan yhde
President Stubb to pay official visit to Jordan17.4.2026 14:07:17 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 22/2026 17 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will pay an official visit to the Hashemite Kingdom of Jordan on 19–20 April 2026. On Sunday 19 April, President Stubb will meet with His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II in Amman. The discussions will address the situation in Iran, the Strait of Hormuz and the Middle East. Other topics on the agenda are bilateral relations between Finland and Jordan, Russia’s war of aggression in Ukraine and current global challenges. President Stubb will also visit the University of Jordan where he will deliver a lecture on global transitions and the changing balance of power. The lecture will be followed by a Q&A session with students. On Monday 20 April, the programme includes meetings with Prime Minister of Jordan Jafar Hassan, President of the Senate of Jordan Faisal al-Fayez and Speaker of
President Stubb deltar i videokonferens om situationen i Hormuzsundet15.4.2026 12:05:08 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 21/2026 15.4.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar fredagen den 17 april 2026 i diskussioner om fri sjöfart i Hormuzsundet. Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har sammankallat ett digitalt toppmöte för att diskutera situationen i Hormuzsundet och internationellt samarbete för att säkerställa den fria sjöfarten.
Presidentti Stubb osallistuu Hormuzinsalmen tilannetta koskevaan virtuaalikokoukseen15.4.2026 12:05:08 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 21/2026 15.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu perjantaina 17. huhtikuuta 2026 keskusteluihin merenkulun vapaudesta Hormuzinsalmessa. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmerin koolle kutsumassa virtuaalikokouksessa käsitellään Hormuzinsalmen tilannetta ja kansainvälistä yhteistyötä vapaan merenkulun takaamiseksi.
