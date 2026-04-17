Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Egyptiin

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 23/2026

17.4.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026.

Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä.

Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa.

Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä.

Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa.

Presidentillä on myös tapaaminen koptilaisortodoksisen kirkon johtajan, Aleksandrian paavi Tawadros II:n kanssa. Lisäksi hän tapaa Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul Gheitin ja pitää puheenvuoron Arabiliiton pysyville edustajille.

Iltapäivällä presidentti tutustuu Suureen egyptiläiseen museoon, joka on muinaisiin Egyptin aarteisiin keskittynyt arkeologinen museo.

Vierailun aikana presidentti Stubb tapaa myös paikallisia elinkeinoelämän ja ulkopolitiikan asiantuntijoita.

Vierailuseurueeseen kuuluu yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Aalto University Executive Education, Bayer, Bronto Skylift, Dewaco, Elisa, HMD Global, Huhtamäki, Keitele Wood, KONE Corporation, Merus Power PLC, Metso Corporation, Nokia, Optomed, Pemamek, Planmeca Group, Revvity (Wallac), Solita, Stora Enso ja Timberwise.

Edellisen presidenttitason vierailun Egyptiin teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2009.